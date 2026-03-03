Impacto de la guerra: la soja tiene un día con una volatilidad extrema en la Bolsa de Chicago

Los precios de los granos reaccionaron con subas en el segmento nocturno de la Bolsa de Chicago en el marco de la guerra en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país con diversas ofensivas. En ese segmento, previo a la apertura de la jornada diaria, la soja subía US$6,71 por tonelada; el aceite US$20,06; la harina US$3,42; el maíz US$2,26 y el trigo US$2,48. En tanto, este último cereal se cotizaba en US$3,12 en el mercado de Kansas. En la rueda diaria, que está en marcha ahora, la soja primero pasó a caer US$0,28 por tonelada y ahora sube 0,55 dólares, según datos de Kimei Cereales.

Ayer, la soja en Chicago cerró con bajas en un contexto de toma de ganancias, entre otros factores. La posición mayo, por ejemplo, cayó US$2,48 por tonelada, a US$427,70. En tanto, como se mencionó, en el nocturno hubo un repunte general de los distintos granos que en el caso de la soja fue traccionado por el aceite y por la vinculación con el petróleo. Ayer el aceite subió US$19,62, a US$ 1383,15. En el nocturno de hoy trepó, en tanto, US$20,06. Y esta mañana en medio de la volatilidad, caía US$5,51 por tonelada para la posición mayo. En los últimos minutos aumentaba 1,98 dólares.

“Es mucha la volatilidad que se vive”, contó a LA NACION Javier Buján, presidente de Kimei Cereales, tras la apertura de la jornada diaria.

Más temprano, en un informe sobre el segmento nocturno la corredora Granar apuntó: “Como ayer, el aceite vuelve a reaccionar con importantes subas frente al nuevo aumento del valor del crudo. Por las caídas en los principales indicadores bursátiles globales no podrían descartarse nuevas tomas de ganancias de los inversores en mercados como el de granos”.

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más importantes del mundo Europa Press� - Europa Press�

Para Buján, cuando hay un conflicto bélico “es muy complicado saber cuánto dura la reacción de un mercado para un lado o para el otro”.

“Normalmente pasa eso, hoy el mercado está respondiendo [en el segmento nocturno], a mi criterio, al aceite como líder [en las subas] por el tema del petróleo y aparte por el biodiésel de Estados Unidos [donde se aumentaría el uso]”, agregó. Para Buján, esto “arrastra a la harina que estaba para abajo, pero ya no aguanta mucho más abajo”. En el caso del trigo, en tanto, lo vinculó a una situación climática en los Estados Unidos.

Respecto de este último cereal, el reporte de Granar había indicado sobre el segmento nocturno: “Con precios en alza opera el trigo en las plazas estadounidenses por las tensiones geopolíticas que se acumulan. No sólo se trata de la nueva guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, sino que ésta se agrega a la “guerra abierta” declarada la semana pasada por el gobierno de Pakistán a Afganistán y a la continuidad de las hostilidades entre Rusia y Ucrania en la zona del Mar Negro. Es decir, en estos momentos la crisis bélica afecta por igual a un polo de demanda y a otro de oferta. El hecho que podría limitar la tónica alcista del trigo de Estados Unidos es, nuevamente, la firmeza del dólar contra el euro, que horada su competitividad”.

En cuanto al maíz, la corredora detalló más temprano: “Luego de que ayer el mercado se viera sometido a una toma de ganancias de los fondos de inversión, hoy la guerra en Medio Oriente concentra la atención de los operadores y deriva en valores en alza para el maíz en Chicago. El nuevo incremento del petróleo a partir del cierre de facto del tránsito por el Estrecho de Ormuz influye sobre las cotizaciones de las materias primas agrícolas empleadas en la elaboración de biocombustibles, dado que los vuelve más atractivos y una opción para responder a la crisis si eventualmente ésta se prolonga en el tiempo”.