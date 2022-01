Informe del USDA: ¿frente a una posible chispa en el polvorín?

Con mercados volátiles y la atención centrada en la evolución de las apremiantes condiciones climáticas que dominan zonas del sur de Brasil y la Argentina, se palpita la víspera de la publicación de una batería de datos por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés). Mañana, a las 14, el organismo dará a conocer números sensibles para el mercado y no habrá que descartar sorpresas. ¿Cómo podrían quedar delineados los nuevos escenarios? Vamos a explorar algunos puntos clave.

Entre los principales números que serán asimilados el día de mañana, aparecen las estimaciones de producción de la Argentina y Brasil. En las últimas semanas, el deterioro sufrido por los cultivos, la condición hídrica de los suelos y las consecuentes revisiones en las proyecciones de producción han alimentado una marcada recuperación de precios, con avances próximos a 13% para la soja y a 5% para el maíz en CBOT desde principios de diciembre. Ahora, le toca mover al USDA. Según diversos sondeos, no se estiman grandes cambios de escenario por parte del organismo, lo que podría implicar una posible sobrestimación de la oferta. En tal sentido, se aguarda un recorte conservador. Así, podría esperarse en soja, que la producción de Brasil se ubique arriba de 140 millones de toneladas y de la Argentina sobre 48 millones de toneladas. En tanto, en maíz, se estiman volúmenes en torno de 116 MM/TT., en Brasil, y 53 MM/TT en la Argentina.

Otra de las incógnitas, y que en cierto punto se vincula con a lo anterior, es la proyección del organismo sobre los stocks finales con los que cerrará EE.UU. el ciclo 2021/22. Aquí, los sondeos indican que tampoco se aguardan cambios significativos respecto al escenario presentado en diciembre. Así, el remanente de soja se ubicaría en 9,5 millones de toneladas y el de maíz en 37 MM/tt En ambos casos se mantendría la perspectiva de ligera recomposición de stocks y recuperación de la relación stock/consumo. Con estos números, la posibilidad de que se repita el rally del año pasado no estaría del todo asegurada. Pero, aún resta un importante camino por recorrer y no debe darse nada por sentado, en particular, la oferta en los demás países productores.

Manteniendo relación con lo anterior, aparecen los números finales de producción de soja y maíz para Estados Unidos que serán publicados por el organismo. Pero, sobre estas variables, tampoco se esperan cambios significativos, respecto de los valores que se venían manejando.

Informe trimestral

Por último, no hay que perder de vista que también se publicará el reporte trimestral de existencia físicas en EE.UU. El mismo permitirá tomar el pulso a la dinámica de la demanda. Debe destacarse que, tanto en soja como en maíz, las existencias podrían haberse mantenido más holgadas que en año previo, para la misma época. Así, el país del norte podría haber llegado a diciembre con un mayor volumen de mercadería. Este dato resultará muy relevante.

En suma, está claro que, si mañana no median sorpresas por el lado la producción de EE.UU. o de la demanda, la posibilidad de que se mantengan las perspectivas mencionadas en materia de stocks finales, dependerá de que no se lleven adelante mayores ajustes en el aporte que realizará Sudamérica a la oferta mundial. Todos los puntos mantienen estrecha relación. Si bien no se esperan grandes cambios, considerando la coyuntura que estamos atravesando y la gran cantidad de datos que deberán asimilar los mercados este miércoles, habrá que ser cautos y apostar por estrategias flexibles. Cualquier número que se aparte significativamente de lo esperado podría detonar importantes cambios en las cotizaciones.

El autor es responsable del Departamento de Análisis de Mercados de Grassi SA