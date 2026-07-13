Inteligencia artificial, robótica y biológicos: Río Cuarto se prepara para una nueva AgTech Week

Desde inteligencia artificial y robótica hasta biológicos de nueva generación y ganadería de precisión. Esos serán algunos de los temas que se debatirán en la segunda edición de la AgTech Week, el encuentro que el 12 y el 13 de agosto reunirá en Río Cuarto, Córdoba, a productores, empresas, startups, inversores, universidades y referentes del ecosistema tecnológico y agropecuario de la Argentina y del exterior.

La actividad se realizará en el Polo Científico Tecnológico de Río Cuarto y es organizada por el Clúster Agtech de esa ciudad. Según informaron sus organizadores, la propuesta buscará consolidar a la región como un espacio de referencia para la innovación aplicada al agro y ampliar los vínculos entre el sector productivo, el ámbito científico, las empresas y los inversores.

La segunda edición de la AgTech Week tendrá como ejes la inteligencia artificial, la robótica, la automatización y los biológicos de nueva generación

La edición de este año llegará después de una primera experiencia que, de acuerdo con los datos difundidos por la organización, reunió en 2025 a 1600 asistentes durante dos jornadas, con 10 stands, siete actividades paralelas y seis disertantes internacionales. Para 2026, los responsables del encuentro proyectan superar las 2500 personas, duplicar la cantidad de stands hasta llegar a 20, sumar diez side events y contar con 12 expositores del exterior.

Durante los dos días habrá conferencias, espacios de exhibición, reuniones de vinculación y actividades paralelas distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Desde la organización señalaron que el encuentro apunta a mostrar el potencial productivo, científico y tecnológico de Río Cuarto y su región, atraer inversiones, promover la adopción de nuevas herramientas y facilitar la internacionalización de empresas y startups locales.

La agenda estará dividida en tres grandes ejes temáticos. El primero será Frontera Tecnológica, con contenidos vinculados con modelos predictivos, biológicos de nueva generación, automatización, robótica e integración de datos. El segundo, Plataforma de Oportunidades, abordará los cambios organizacionales y los nuevos perfiles profesionales que demanda el sector. El tercero, Clústers del Mundo, estará dedicado a analizar experiencias y desarrollos de los principales polos internacionales de innovación agtech.

Entre los disertantes confirmados se encuentra Ricardo Garro, investigador del INTA Anguil y coordinador del Programa Nacional de Ganadería de Precisión. Según la información difundida por los organizadores, es ingeniero en Sistemas, doctor en Ganadería de Precisión y especialista en aprendizaje federado, internet de las cosas y blockchain aplicados a la actividad bovina.

También participará Mateo Salvatto, fundador y CEO de Asteroid, una plataforma que, de acuerdo con la organización, asiste a más de 500.000 personas con discapacidad en 65 países. A la lista se suma Guillermo Bort, vicepresidente de Desarrollo Internacional y Descubrimiento Tecnológico de Meristem Crop Performance, de Estados Unidos, con más de 30 años de experiencia en semillas y biológicos agrícolas.

Otro de los invitados será Evandro Carmo Thiesen, gerente de Relaciones Institucionales de Aprosoja-MT, de Brasil. Según el perfil difundido por el encuentro, es ingeniero agrónomo y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en compañías como Bayer, Pioneer, Syngenta y AGCO.

Mariano Bosch, CEO de Adecoagro Adecoagro

La grilla incluirá además a Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, compañía con operaciones en la Argentina, Brasil y Uruguay. Los organizadores destacaron que la empresa emplea a más de 10.000 personas y produce alrededor de tres millones de toneladas por año. También estará Nicolás Aguzin, inversor privado y exCEO de Hong Kong Exchanges, con trayectoria en mercados globales y en el movimiento de capitales entre Oriente y Occidente.

El Clúster Agtech Río Cuarto reúne a más de 85 integrantes de los sectores privado, público y académico vinculados con la cadena de valor agropecuaria de base tecnológica. Desde la entidad explicaron que la AgTech Week busca convertirse en un encuentro anual y contribuir al posicionamiento de Río Cuarto como uno de los principales centros de innovación para el agro del interior del país.