Inundaciones: preocupación en una región bonaerense tras la caída de 400 milímetros

“Es un mar”. Los más de 400 milímetros acumulados en menos de dos semanas en el partido bonaerense de Olavarría generaron una enorme preocupación en los productores de la zona, en las puertas de la cosecha de girasol y de la campaña contra la fiebre aftosa que comienza el 10 de marzo. Las imágenes y los videos son elocuentes y muestran arroyos desbordados, caminos rurales convertidos en ríos interminables y lotes sembrados tapados de agua.

Las complicaciones se agravarían más aun hoy por la tarde noche cuando se esperan que lluevan cerca de 100 milímetros más y el municipio local ya emitió un alerta naranja para que no se circule por los caminos rurales, salvo una urgencia. Mismo panorama se atraviesa en Bahía Blanca, Guaminí, Carhué, Coronel Suárez y otras regiones vecinas.

Según datos de la Sociedad Rural local, ese milimetraje de agua que comenzó el 23 de febrero pasado representa casi la mitad del promedio anual (900) del partido. “No piensen que es el arroyo Tapalqué. Es la ruta 226 vieja. Miren lo que es esto. En cualquier momento traigo la caña y me pongo a pescar. Nunca en mi vida vi semejante caudal de agua pasar por esta tranquera”, dijo un productor de la zona en un video que grabó y envió a un grupo de WhatsApp.

Inundaciones en campos de Olavarria

Es que fue una seguidilla interminable de agua que, de a ratos paraba, pero luego volvía con más fuerza e intensidad. Si bien el panorama en la zona rural no es de desesperación aun, si continuasen las lluvias el tema tomaría otro color. “Hay muchísima agua extendida y que va corriendo, con canales que no dan abasto. Es una situación complicada pero no hay grandes problemas todavía. Tampoco llegó el agua a la ciudad”, dijo a LA NACION Alejandra Golberg, vicepresidenta de la Sociedad Rural de Olavarría.

En este contexto, van a ser por al menos dos semanas en las que no se va a poder entrar a cosechar a los campos y eso podría traer bajas en los rindes del girasol; también se suspenderá el inicio de la vacunación contra la fiebre aftosa y el movimiento de hacienda.

“Se va a atrasar bastante porque no solo no hay piso en los lotes para que entre la maquinaria a recolectar sino que los caminos rurales están intransitables. Los camiones no van a poder entrar a los campos. Llegar al campo o salir hoy es imposible. En cuanto al girasol, si bien no puedo hacer una estimación de la posible pérdida, seguramente esto conlleve a tener menores rindes en el cultivo. Por el momento tampoco se han reportado muertes de animales, pero seguramente la vacunación de aftosa se extienda por lo menos 15 días después del 9 de mayo, día que finaliza esta campaña”, detalló la dirigenta.

Olavarría tiene aproximadamente 1600 kilómetros y es el partido con más cabezas de ganado de la provincia, alrededor de 740.000 Gza.

En este escenario, la entidad ruralista señaló que va a acompañar el pedido de la municipalidad y solicitará a los productores que, de ser posible, “no salgan de sus establecimientos ni traten de ingresar y que solo lo hagan por una emergencia”.

Remate feria en Bahía Blanca

Las inundaciones en Bahía Blanca

En un video publicado en Instagram por el portal Zonacampo se mostraba como hoy, por la mañana, se movía la hacienda encerrada el día anterior por las calles de acceso a los corrales en la feria de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, luego de la caída de al menos 200 milímetros desde la medianoche. Un peón a caballo filma el ingreso de los animales con agua hasta más de los garrones.

