Una región inundada tiene más de 400.000 cabezas de ganado en emergencia y advierten que llegará más agua

SANTA FE.- A pesar de la ventana de buen tiempo que comienza a abrirse desde el comienzo de la semana y que se extendería hasta el próximo jueves, en el norte santafecino el drama que viven productores ganaderos, lejos de comenzar a solucionarse, podría recibir una nueva e importante complicación.

Según estiman funcionarios de aquella zona, sería inminente el ingreso de una masa líquida que – por declive natural- se desplaza desde el sudeste de Santiago del Estero y el sur de Chaco, hacia los departamentos santafecinos de 9 de Julio y Vera.

Hay datos que reflejan esa preocupación: del millón de cabezas de ganado bovino existente en esa zona, un 40 por ciento -entre 400.000 y 430.000- está actualmente en emergencia por anegamiento. Es decir, no tienen ni dormideros ni alimentación adecuados; solo es factible retirarlas mediante arreo a nado, pero la intransitabilidad de los caminos de pisos naturales impide luego efectivizar la salida en camiones hacia campos en zonas altas.

“El cuadro de situación es crítico y de mucha complejidad después de una semana donde prácticamente la región recibió lluvias todos los días, con promedios que alcanzaron la media anual”, explicó a LA NACION el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras.

Traslado de hacienda en la zona bajo el agua

“En las últimas horas vemos un estado de situación crítica, particularmente en el departamento 9 de Julio, Villa Minetti, por ejemplo, está comenzando a ingresar agua por Santiago del Estero, por lo que allí hay una complejidad. Hay muchos caminos intransitables. Algo parecido sucede en San Bernardo, Santa Margarita, Gregoria Pérez de Denis y El Nochero, donde hay muchos caminos intransitables por el agua ingresando desde el oeste”, sumó el titular de Agricultura y Ganadería de la provincia.

Mántaras destacó que la provincia trabaja en la formación de un comité operativo de crisis permanente. “En situaciones de inundación es más sencillo identificar las áreas afectadas mediante imágenes satelitales, pero igualmente debemos corroborar los indicadores en territorio”, añadió.

El funcionario indicó que la zona de los Bajos Submeridionales, en el departamento Vera, es la más complicada Gentileza Sociedad Rural de Vera

Ante una consulta de este medio, el funcionario indicó que la zona de los Bajos Submeridionales, en el departamento Vera, es la más complicada. El departamento Vera tiene 700.000 cabezas de las cuales 210.000 están afectadas, Pero ahora, por la llegada de agua desde Chaco, están comenzando a tener serios problemas localidades como Los Amores.

En el caso de la zona de 9 de Julio, límite tripartito entre Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, “el panorama está comenzando a complicarse. Entre Villa Minetti, San Bernardo, Gato Colorado y El Nochero, una amplia franja golpeada por las lluvias, “lo más urgente es sacar animales”, aunque tal vez luego no se pueda obtener el traslado por medio de maquinarias agrícolas, señaló el funcionario.

Hace unos días CRA expresó su preocupación por la situación en la región

“Lo preocupante y urgente es entender y atender la situación de los productores. Muchos llegaron urgente para colaborar”, indicó.

En la zona también se habla de “la crisis social tremenda, porque toda nuestra producción está basada en el campo, en el monte, en la vaca, en la leña y el carbón. Y eso prácticamente no solamente que está parado, sino que se está perjudicando a niveles que pocas veces he visto”.

Añadió: “El miedo que tenemos es que se espera que llegue agua que entra desde la zona de Chaco y Santiago del Estero”.

Según se comentó, la semana pasada los registros pluviométricos superaron los 300 milímetros en el norte santafecino, al igual que en el sur chaqueño y el sudeste de Santiago del Estero. Consecuencia de ello, se estimó en más de 1.300.000 el total de hectáreas anegadas.

Sería inminente el ingreso de una masa líquida que – por declive natural- se desplaza desde el sudeste de Santiago del Estero y el sur de Chaco, hacia los departamentos santafecinos de 9 de Julio y Vera Gentileza

La región aún presenta serios problemas para el ingreso y egreso de pobladores, ya que la mayoría de los caminos de tierra se encuentran cortados y/o intransitables. En muchos parajes está interrumpido el ciclo lectivo y se demora el arribo de alimentos y medicamentos.

En tanto, la provincia puso en marcha un paquete de asistencia financiera, social y de infraestructura para productores afectados por las lluvias. Habrá cuatro líneas de financiamiento por un total de $17.960 millones, destinadas a productores agropecuarios y cooperativas impactadas por eventos climáticos recientes.

Los créditos se canalizarán por medio del Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con hasta 36 meses de plazo, períodos de gracia y una tasa final cercana al 20% anual, subsidiada por la provincia.

Entre las opciones disponibles se incluyen fondos para capital de trabajo, con un cupo de $4000 millones y montos de hasta $100 millones por productor y líneas para inversión productiva, con un fondo de $5000 millones y un tope de $400 millones por solicitante. También se incorpora una línea específica para cooperativas eléctricas.