Inversión de US$2 millones: una histórica empresa de la Patagonia busca cambiar cómo llegan las frutas a las góndolas

Con una inversión de US$2 millones y después de más de un año de obra, una histórica empresa frutícola de la Patagonia decidió dar un paso inédito en la región: construir el primer centro inteligente de climatización de frutas del sur del país para que bananas, peras, mangos y paltas lleguen al consumidor “en su punto justo”. La apuesta fue realizada por Tres Ases SA, firma con más de seis décadas de trayectoria en Cipolletti, Río Negro, que busca cambiar la experiencia de consumo y recuperar mercado, especialmente en peras, donde detectaron una fuerte caída por la llegada de fruta demasiado verde a las góndolas.

La nueva planta, inaugurada la semana pasada en la sede central de la compañía, permitirá abastecer a supermercados, mayoristas y comercios del sur argentino sin necesidad de traer fruta climatizada desde Buenos Aires. Además, incorpora tecnología automatizada para controlar temperatura, ventilación y gases durante el proceso de maduración controlada.

“Nos dedicamos a la producción, exportación e importación de frutas desde hace más de 60 años de trayectoria. La empresa la fundó mi padre, nuestra familia vino de Italia. Somos históricos en lo que es producción de frutas”, contó a LA NACION Gabriel Grisanti, presidente de Tres Ases SA.

En detalle, la historia de Tres Ases se remonta mucho antes de su constitución formal como empresa. El origen familiar en el negocio frutícola comenzó en 1914, cuando Enrique Grisanti, inmigrante italiano y abuelo del actual presidente de la firma, abrió un puesto de frutas y verduras en Bahía Blanca.

Años más tarde, en 1941, la familia desembarcó en el Alto Valle para ampliar la actividad comercial y combinarla con campañas citrícolas en Entre Ríos. Ya hacia fines de la década del 50 adquirieron sus primeras chacras en Villa Elvira, en Cipolletti, que todavía hoy integran el corazón productivo de la compañía. La empresa quedó formalmente constituida en 1960.

La instalación cuenta con nueve túneles totalmente automatizados donde se controla el proceso de climatización mediante temperatura, ventilación, presión y gases Tres Ases

La compañía produce peras, manzanas y frutas de carozo en Río Negro, exporta a más de 30 países e importa frutas tropicales como paltas, mangos, kiwis y naranjas. Según explicó el empresario, en los últimos años comenzaron a replantearse el negocio para equilibrar exportación, importación y mercado interno.

“Desde hace varios años en la empresa estamos trabajando en diversificarnos en vistas a tener un negocio equilibrado entre la importación y la exportación”, señaló Grisanti.

En ese contexto, empezaron a observar un problema que se repetía en distintos productos. “Comenzamos a notar que la fruta no llegaba en su punto justo. Toda nuestra trayectoria fue destinada a la conservación de la fruta, a mantenerla verde, pero empezamos a notar que el consumo se veía resentido producto de que tal vez, por ejemplo, la pera no llega en condiciones de ser consumida”, afirmó.

“Considero que hemos perdido consumo de peras producto de esta situación. Y nuestro planteo es recuperar consumo”, afirmó Grisanti Tres Ases

Según describió, el fenómeno también ocurría con las paltas y los mangos. “Uno compra los mangos en la Argentina y no son como en otros países”, resumió. Esa observación derivó en una decisión estratégica. “Decidimos que nuestro próximo proyecto debía estar orientado hacia llevar al cliente frutas en su punto justo”, explicó.

Para concretarlo, la empresa avanzó en un acuerdo de transferencia de know-how con Tropical Argentina, especializada en protocolos de climatización de bananas. A partir de esa alianza desarrollaron el primer centro de climatización inteligente de frutas de la Patagonia. “Vimos que para eso necesitábamos tener una planta de climatización; no nos gusta hablar de maduración porque no es un término correcto”, aclaró Grisanti.

La compañía produce peras, manzanas y frutas de carozo en Río Negro, exporta a más de 30 países e importa frutas tropicales como paltas, mangos, kiwis y naranjas Tres Ases

La obra demandó alrededor de un año y requirió equipamiento importado, incluso puertas alemanas especiales para los túneles. Aunque la planta estaba terminada desde enero pasado, decidieron postergar la inauguración por la temporada de cosecha. “Empezamos construyendo túneles de climatización que son los primeros de la Patagonia”, destacó el empresario.

El nuevo centro funciona dentro de la planta principal que Tres Ases posee en Cipolletti, un predio de 50.000 metros cuadrados donde la firma concentra buena parte de su operación.

La instalación cuenta con nueve túneles totalmente automatizados donde se controla el proceso de climatización mediante temperatura, ventilación, presión y gases. Cada túnel puede recibir directamente un camión con entre 22 y 25 toneladas de fruta. “La fortaleza de los túneles es la presurización. Circula aire a mucha presión y eso permite que el aire pase fuertemente a través de la fruta”, detalló.

Actualmente, Tres Ases procesa unas 60.000 toneladas de fruta al año: 50.000 toneladas de producción propia y otras 10.000 toneladas de fruta de importación Tres Ases

El sistema funciona mediante la inyección de etileno, el gas natural que activa el proceso de maduración de las frutas climatéricas. Primero se eleva la temperatura y luego se dispara la maduración de forma controlada a través del etileno y la fruta comienza el proceso, el cual es controlado. Eso genera calor y ese calor se debe controlar para que no sea violento, sino que sea de manera lenta y paulatina. Después, mediante ventilación de alta presión, eliminan el exceso de etileno y vuelven a bajar la temperatura hasta llegar nuevamente a cero grados o menos un grado. “Todo ese proceso tarda cinco días para la banana y para la pera”, indicó Grisanti.

La apuesta no solo apunta a mejorar calidad y experiencia de consumo. También busca generar un cambio en la logística regional. Hasta ahora, gran parte de la fruta climatizada que llegaba a la Patagonia provenía desde Buenos Aires. Con esta nueva infraestructura, la empresa podrá abastecer directamente al sur del país desde Río Negro, reduciendo tiempos y mejorando condiciones de entrega.

En la compañía creen que la clave está en acercar al consumidor una fruta lista para comer, tal como ocurre en otros mercados internacionales Tres Ases

Actualmente, Tres Ases procesa unas 60.000 toneladas de fruta al año: 50.000 toneladas de producción propia y otras 10.000 toneladas de fruta de importación. Según explicó el empresario, las manzanas no pasarán por este sistema porque consideran que lograron buenos niveles de calidad y consistencia en la llegada al consumidor. El eje principal está puesto sobre las peras. “Hemos perdido consumo de peras producto de esta situación y nuestro planteo es recuperar consumo”, afirmó.

En la compañía creen que la clave está en acercar al consumidor una fruta lista para comer, tal como ocurre en otros mercados internacionales. Según dijeron, la inauguración del centro de climatización marca además un cambio de paradigma para una región históricamente enfocada en la conservación y exportación de fruta fresca. Ahora, el desafío también pasa por conquistar nuevamente al mercado interno con productos que lleguen a las góndolas en mejores condiciones.

Para Tres Ases, la apuesta combina innovación, logística y cambio cultural y todo parte de una idea simple: que la fruta llegue al consumidor exactamente en el momento indicado.