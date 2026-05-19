“Es tierra de nadie”: temor en un municipio bonaerense por robos en los campos y un impactante caso

La preocupación por la inseguridad rural no para de crecer en Baradero, en el norte bonaerense. Productores agropecuarios denunciaron una seguidilla de delitos en campos del partido, entre ellos robos de animales, carneadas, rotura de alambrados, ingreso a viviendas rurales y daños en establecimientos productivos. Solo en la última semana, según señalaron desde la Sociedad Rural de Baradero, se registraron al menos cinco hechos delictivos en distintas zonas rurales, en un contexto marcado por fuertes reclamos por la falta de controles, recursos y respuestas para prevenir o investigar los casos, y que desde el sector describen como de “ausencia del Estado”.

“El campo es tierra de nadie”, resumió Pablo Roller, vicepresidente de la Sociedad Rural de Baradero, al describir el clima que atraviesan los productores de la zona. Según relató, la inseguridad que viene creciendo dentro de la ciudad también empezó a trasladarse al campo. “Todos los días hay un tema de inseguridad en Baradero que no existió nunca. Robo de motos, carteristas, cosas que no existían y que empezaron a pasar. Y eso un poco se termina reflejando en el campo. La semana pasada hubo cinco delitos. Entraron a campos, cortaron alambrados, rompieron tranqueras, entraron a casas y hubo carneadas”, afirmó.

Las cámaras de seguridad captaron a tres personas ingresando a un feedlot de Baradero en medio de la creciente preocupación por la inseguridad rural

El dirigente contó que la semana pasada se realizó una reunión en el Centro de Comercio local donde participaron instituciones y vecinos preocupados por la situación. Allí, según indicó, quedó expuesto el malestar creciente por la falta de respuestas. “Hay un despelote grande desde la administración municipal por la falta de recursos, de gente y de respuesta. No te atienden”, sostuvo.

Uno de los episodios que más impacto generó en los últimos días, según contó, fue la desaparición de 700 vacunos en las islas del partido, detectada cuando un veterinario fue a realizar tareas de vacunación. Según detalló Roller, el caso actualmente es investigado por la fiscalía local. “Faltaron 700 animales cuando fue el vacunador del ente a vacunar”, señaló. El hecho generó una fuerte preocupación entre productores de la zona y derivó incluso en controles sobre embarcaciones en el área isleña.

Fuentes judiciales consultadas sobre el caso indicaron: “Hay una denuncia del 4 de mayo y el hecho es en la zona de islas de Baradero. Un lugar bastante complicado en el sentido de que no hay gente prácticamente que viva en la zona. Se está trabajando, la causa está en trámite”.

A eso se sumaron otros hechos en los últimos días. Uno de los casos fue el de un feedlot ubicado sobre la ruta 9, donde delincuentes entraron y carnearon animales. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Según contó el dirigente rural, el productor afectado ya sufrió varios robos similares. “A este productor es la décima quinta vez que le roban”, afirmó.

El momento en que ingresan al feedlot

En ese episodio, además del robo de animales, los delincuentes cortaron alambrados y provocaron que parte de la hacienda terminara dispersa en campos vecinos. “Más allá de lo que te falta y de lo que te matan, tenés todo el desorden que eso genera”, describió.

Roller aseguró que la situación se agrava por las limitaciones operativas de la patrulla rural. “La patrulla rural no tiene gente. De cuatro patrulleros anda uno y medio”, señaló. También indicó que hay efectivos con carpeta médica y falta de personal disponible para cubrir la extensión del distrito.

En paralelo, desde la entidad rural comenzaron a mantener contactos con fiscales y abogados para intentar hacer un seguimiento más detallado de los delitos rurales y reclamar avances judiciales. “Queremos identificar bien todos los delitos rurales, qué fiscalía interviene y cuántos casos se resuelven”, explicó. Según afirmó, muchos productores sienten que las denuncias terminan archivadas sin resultados. “Este productor tiene como 15 denuncias y todas archivadas”, sostuvo.

Otra de las preocupaciones que mencionó es la venta ilegal de carne a través de redes sociales, algo que, según sospechan en el sector, muchas veces estaría vinculado con animales robados en los campos. “En Facebook ofrecen carne a $10.000 o $12.000 como si estuviesen vendiendo chupetines”, dijo.

Para los productores, el temor es que la situación empeore con la llegada del invierno, una época donde históricamente suelen incrementarse los casos de abigeato y delitos rurales. “Empieza el invierno, que normalmente trae mucho más abigeato”, afirmó.

Un animal carneado en un campo

Roller también vinculó la situación con problemas que, asegura, se repiten tanto en el campo como en la ciudad. “No tenemos caminos rurales, no levantan la basura, hay problemas de luz. Esa pequeña ausencia del Estado hace que la inseguridad se potencie y que los delincuentes se den cuenta de que hacen lo que quieren y no pasa nada”, expresó.

LA NACION intentó comunicarse con autoridades del municipio de Baradero para conocer su postura frente a los reclamos por la inseguridad rural y la falta de recursos denunciada por productores y dirigentes rurales, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.