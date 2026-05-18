Córdoba financiará con $30.000 millones la compra de maquinaria agrícola

CÓRDOBA.- Una serie de líneas de financiamiento productivo por $30.000 millones destinadas a fortalecer al sector agroindustrial y metalmecánico de Córdoba fueron anunciadas por la administración provincial de Martín Llaryora. Los préstamos son parte de una “estrategia articulada” entre el Gobierno cordobés, Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (Afamac).

“Ser industrial en la Argentina es ser patriota. Ser industrial en un país que cambia las reglas de juego continuamente es ser uno de los mejores industriales del mundo”, dijo en la presentación Llaryora. Planteó que la provincia tiene la “obligación de acompañar al sector privado porque en Córdoba el empleo privado es vital” y advirtió sobre el impacto que tendría el deterioro de la actividad industrial en las economías regionales.

“Defender la industria es defender el trabajo de nuestra gente y defender el trabajo de los cordobeses”, afirmó y enfatizó que la industria de la maquinaria agrícola tiene un valor estratégico para Córdoba y para el interior productivo del país, porque “genera empleo genuino y dinamiza la economía de pueblos y ciudades del interior profundo".

Gustavo Piccione, presidente de Afamac, destacó el acompañamiento “sostenido” de la provincia al sector y apuntó que las medidas permitirán incorporar tecnología y colaborar con la actividad industrial.

En representación de la Mesa de Enlace, el director de la Sociedad Rural de Córdoba, Guillermo Vitelli, aseguró que el sector agropecuario se siente “reconocido y acompañado” por este tipo de políticas impulsadas a partir del diálogo. Las líneas de financiamiento serán presentadas oficialmente en AgroActiva 2026, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe.

Las líneas de financiamiento que anunció el gobierno cordobés serán presentadas oficialmente en AgroActiva 2026, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe

La primera línea está destinada a la compra de maquinaria agrícola nueva, implementos e infraestructura fabricada por empresas cordobesas con convenio Bancor. El monto máximo por operación es de hasta $500 millones, plazo de 48 meses y una tasa nominal anual del 14%. El cupo total es de $15.000 millones.

La segunda es para fabricantes cordobeses nucleados en Afamac y permitirá financiar ventas de maquinaria agrícola a clientes de todo el país mediante descuento de cheques respaldados por facturas o proformas. El monto estará sujeto a calificación crediticia, con un tope de hasta $3000 millones por asociado y una tasa nominal anual del 21%. El cupo previsto también es de $15.000 millones.

Llaryora planteó que, “cuando se pierde un puesto de trabajo industrial, no pierde solamente el trabajador. Se resiente toda la economía del pueblo: la panadería, la carnicería, el comercio, la verdulería. No entender eso es no entender cómo funciona el interior de la Argentina”, expresó.

Los participantes en el acto coincidieron en que las nuevas herramientas financieras apuntan a “sostener la competitividad de las empresas cordobesas en un contexto nacional complejo".

Córdoba busca dinamizar las ventas de maquinaria agrícola

En ese línea, el gobernador insistió en la necesidad de avanzar en medidas estructurales para aliviar la presión sobre el sector productivo. Reiteró su pedido de baja de retenciones y reclamó igualdad de condiciones frente a productos importados.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, rescató el trabajo conjunto con Afamac y Bancor para generar herramientas “muy competitivas e indispensables en el contexto actual. Hay que estimular la producción, sostener las ventas y defender el trabajo cordobés”.