Opinión. Trigo: del festejo por el récord al lamento por la calidad

Esta última campaña de trigo marcó un record de producción para nuestro país al alcanzar los casi 28 millones de toneladas y algo más de 41 qq/ha, lo que constituye también un record de rendimiento por hectárea sembrada.

Pasaron ya un par de meses y los análisis de calidad nos devuelven una triste realidad ya que la calidad comercial es muy pobre, con valores de proteína por debajo de 9% y muchas partidas tan escasas de gluten, que la masa no liga. Esta situación pone a la producción “récord” de 2/3 en la misma en condiciones del trigo forrajero, es decir para alimento animal y no para alimento de las personas, razón por la cual el valor del trigo durante estos meses fue inferior al de la cebada forrajera para consumo los camellos del desierto arábigo.

La tradición de país productor de trigos correctores ya se perdió hace varios años a partir de la introducción de materiales genéticos de origen francés en los años ‘90 y esa tendencia sigue hasta hoy.

Cinco son los actores en la cadena de producción de trigo:

Productor: ss quién asume el riesgo productivo y necesita hacer el mejor negocio posible para maximizar su beneficio. ¿Qué busca el productor? Rendimiento.

Semilleros: son los que asumen el riesgo de selección de variedades que abastezcan las necesidades de sus clientes, que no son otros que los productores. ¿Qué buscan los semilleros? Vender la mayor cantidad de semilla producida.

Molinos: la industria que asume el riesgo de inversión en maquinaria industrial para procesar el grano de trigo y abastecer con los diferentes productos de la molienda a sus clientes de harinas, cada cual con sus necesidades en función del destino del producto que elaboren a partir de las harinas y subproductos. ¿Qué buscan los molinos? Abastecer al menor costo posible las necesidades de sus clientes, obteniendo el mayor beneficio.

Exportación: es el sector de la cadena que busca mercados para el producto que cada país, región o sector ofrece al mercado, tratando de obtener el mayor beneficio en el comercio de dichos productos. ¿Qué buscan la exportación? Lograr vender todo lo que compre, obteniendo el mayor beneficio posible.

Asesores y técnicos: somos aquellos que en la cadena estudian, evalúan y analizan las distintas alternativas de producción, tratando que sus clientes (productores y/o molinos) obtengan la mayor cantidad de producto, al menor costo posible, utilizando las mejores tecnologías para que la relación costo – producto sea la más ventajosa.

La pregunta es cómo lograr que la suma de decisiones de esta cadena pueda abastecer sus propias necesidades, sumando esfuerzos para que toda la cadena se beneficie.

Cosecha de trigo

Convengamos en que hay una serie de máximas de la naturaleza que son difíciles de modificar. Hay un viejo refrán que dice “sonrisa del chacarero, lágrima del molinero”, es decir a mayor rendimiento, menor calidad industrial o, para ser más preciso, menos contenido de proteína y gluten. Esta realidad es posible de modificar o al menos atenuar, manejando el nitrógeno aplicado al cultivo. En este aspecto, la genética también cumple su rol y de allí la clasificación de las mismas en grupos de calidad, según su destino industrial.

El productor pide rendimiento y pocas veces se preocupa del destino de su producto tranqueras afuera.

Los semilleros satisfacen el pedido de su cliente, el productor, seleccionando las variedades que aporten el mayor rendimiento, sin importar la calidad, o como me dijo una vez un genetista de uno de los semilleros más importantes de la región, tal variedad nos dio calidad por error.

Algún otro semillero centenario, destacado por seleccionar variedades de alto rendimiento y muy buena calidad, abandonaron la carrera de calidad, buscando solo más kilos por hectárea, para competir de este modo, con sus “colegas”.

Los molinos han intentado generar programas de producción haciendo convenios con productores para que, a partir de determinadas variedades, asegurarse un volumen de la calidad que sus productos demandan, premiando a los mismos en función de la calidad obtenida, pero con poco éxito, ya que las variedades propuestas se han alejado de los rendimientos de los nuevos materiales. Hoy se lamentan de no tener esos trigos y tienen que ofrecer primas de calidad altísimas para poder cumplir con sus clientes.

La exportación vende lo que le pongan por delante, bueno, malo, lindo o feo, siempre que haya un mercado donde colocarlo y un margen de beneficio.

Los técnicos hemos logrado que nuestros clientes produzcan un récord de sus campos, pero finalmente, a la hora de zarandear los números, nos encontramos con que los descuentos por mala calidad desdibujan totalmente el récord tan festejado, cuestionándonos entonces nuestro asesoramiento.

Quizás entonces ha llegado el momento en que estos cinco sectores de la producción nos sentemos alrededor de una mesa y que cada cual explique sus necesidades y potencialidades para que nuevamente el país sea el granero que alimenta a las personas de nuestro país y de este mundo y que no solo seamos productores de alimentos de camellos.

Ingeniero en Producción Agropecuaria