Inversiones: el Senado aprobó beneficios para la retención de terneras y la pesca que ahora deberá tratar Diputados

La actividad pesquera y la retención de terneras para reposición podrían acceder a incentivos fiscales sin un monto mínimo de inversión, a partir de modificaciones incorporadas al proyecto del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que obtuvo media sanción este jueves en el Senado. Los cambios, propuestos por el senador radical Maximiliano Abad, también incluyen a la forestoindustria y ahora deberán ser tratados en la Cámara de Diputados.

La medida forma parte del debate de un nuevo esquema de promoción destinado a inversiones de empresas de tamaño intermedio. El Senado aprobó y giró a Diputados dos proyectos vinculados con ese régimen, ambos por 60 votos a favor y dos en contra. En los dos casos, los rechazos correspondieron a los senadores de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia.

“Este proyecto viene a dar respuesta a las empresas que no están contempladas dentro del régimen de inversión vigente. Tiene en cuenta a sectores que tienen un gran potencial como al sector agroindustrial, construcción, metalmecánica, logística y pesca. Agradezco que la hayan incorporado a esta industria porque genera exportaciones, divisas y empleo en la Argentina”, precisó el senador del bloque UCR durante su discurso.

El RIIR fue impulsado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, de Corrientes, y recibió el respaldo del oficialismo. Durante el debate, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, defendió la propuesta, que apunta a fomentar inversiones superiores a los US$12 millones y funcionar como un puente con el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto incluye a la ganadería

Dentro de ese esquema, las modificaciones promovidas por Abad permitirían que determinadas inversiones pesqueras, forestales y ganaderas accedan a los beneficios sin alcanzar el piso general de inversión. Según el detalle difundido por el legislador, el texto ya contemplaba ese tratamiento para riego, eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. A esos conceptos se incorporaron expresamente la pesca, la forestoindustria y las terneras retenidas para reposición.

Además, los cambios incluyen a esas actividades en el beneficio de amortización acelerada en una sola cuota, que permite anticipar la deducción fiscal de las inversiones comprendidas. La propuesta también amplía los sujetos alcanzados a los incluidos en el artículo 179 de la Ley 27.802, correspondiente al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), de acuerdo con la información proporcionada por Abad.

“En el caso de la pesca, esta medida impacta en ciudades como Mar del Plata: renovar embarcaciones e incorporar tecnología de conservación y procesamiento permite mejorar la seguridad y agregar más valor en tierra”, sostuvo.

En ganadería, el foco está puesto en las terneras que los productores conservan para reponer animales en sus rodeos. Abad relacionó su incorporación al régimen con las dificultades climáticas que atraviesa la actividad. Según expresó, la medida “también es importante por la retención de terneras para reposición, clave para ayudar a los productores en un contexto adverso marcado por el Súper Niño, que ya provocó fuertes pérdidas de ganado”.

La pesca podría acceder a incentivos sin un monto mínimo de inversión Gentileza

Durante su intervención, Abad también reclamó la eliminación de las retenciones a las exportaciones pesqueras, un planteo distinto de los beneficios incorporados al proyecto. “No me voy a cansar de decirlo: lo que es un vuelto para el Estado puede ser decisivo para que una empresa siga produciendo y una familia conserve su fuente de ingresos”, afirmó.

El legislador pidió, además, coordinación entre los distintos niveles del Estado para sostener el empleo y mejorar las condiciones de competencia de la industria pesquera, y vinculó ese objetivo con las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea. “Toda empresa que pueda tener las condiciones para crecer, que lo pueda hacer y que tenga el respaldo; no importa el tamaño. El desarrollo de un país se construye con miles de empresas y emprendedores que están dispuestos a dar un paso y este proyecto va en esa dirección. No tengo dudas que para salir adelante hay que liberar las fuerzas productivas y este proyecto va en esa dirección”, cerró.