Investigación en curso: expectativa nacional por una siembra en una región austral desafiante y prometedora

EL CALAFATE, Santa Cruz.- ¿Cuál es la frontera agrícola del maíz hacia el sur del país?. Esa es la pregunta que los expertos del INTA Santa Cruz buscan responder a partir de un ensayo que iniciaron en noviembre en cinco localidades de la provincia en el que evalúan once híbridos para determinar adaptación, rendimiento y potencial como alternativa productiva. En esta latitud del planeta, que se caracteriza por los suelos áridos con fuertes vientos, hay una ventaja: la gran cantidad de horas de luz durante el verano -que es cuando transcurre el cultivo del maíz- permite más horas de fotosíntesis. A ello se suman pocas plagas y suelos con disponibilidad de agua en los valles.

Los ensayos buscan generar información local que aporte a la diversificación agrícola y al fortalecimiento de la ganadería mediante nuevas opciones forrajeras. Los resultados permitirán definir qué materiales se adaptan mejor a los ambientes patagónicos y hasta dónde se podrá estirar la frontera del maíz en el sur del país.

Un ensayo experimental de siembra de híbrido de maíz en Perito Moreno, Santa Cruz INTA Santa Cruz

La Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz realiza los ensayos en Perito Moreno, Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena y Río Gallegos donde apuntan a conocer el desarrollo y adaptación del cultivo, su comportamiento en distintos ambientes y la viabilidad para la producción.

“Hace unos años ya venimos probando cultivos pensando en apoyar a la ganadería; los forrajes naturales ya no alcanzan a cubrir la demanda y empezamos las pruebas en diferentes secciones e hicimos una evaluación con resultados que ya se han publicado”, detalló a LA NACION Santiago Toledo, coordinador de investigación del INTA Santa Cruz, que desde la estación con sede en Río Gallegos se vincula con las agencias del interior de la provincia.

“En el congreso Maizar 2025 se aseguró que el potencial del maíz en la Patagonia es impresionante y ya en el 2024 habían hecho experiencias en Chubut y Río Negro con resultados alentadores y así surge, a partir de Luis Bertoia, de la Red Maizar, la inquietud por probar con híbridos en Santa Cruz”, agregó Toledo.

En el 2017 ya habían realizado una experiencia en Los Antiguos, pero no funcionó. En tanto, a partir de los híbridos de maíz que aportaron empresas ligadas a la Red Maizar y la francesa Laboulet, iniciaron en noviembre pasado los ensayos.

“El objetivo de trabajo es generar información local que permita determinar la viabilidad del cultivo de maíz como alternativa productiva. Se espera que las variedades evaluadas aporten a la diversificación de los sistemas productivos agrícolas y sean aprovechados por los sistemas ganaderos, ya sea como una alternativa de oferta forrajera de planta entera, para sus silajes y/o uso en suplementación”, detallaron desde el INTA Santa Cruz a través de un comunicado al presentar los primeros avances de los ensayos.

“Consideramos fundamental empezar a trabajar con el cultivo en la zona, si bien se realizaron evaluaciones en el pasado, actualmente estamos estudiando nuevos desarrollos de híbridos de maíz de distintas empresas semilleras que pusieron a disposición materiales que, por sus características, (maíces de ciclos productivos más cortos) son prometedoras para la provincia, especialmente en nuestras zonas frías, donde el riesgo por heladas condiciona el crecimiento del cultivo”, detalló Toledo, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Nordeste. Este año se estudian siete híbridos.

Por otro lado, se evalúan materiales probados en el hemisferio norte, desarrollados para ambientes fríos que fueron aportados por la empresa francesa, con la que se ensayan cuatro materiales.

Ensayo de maíz en Río Gallegos, Santa Cruz INTA Santa Cruz

“Es importante remarcar, que la ganadería extensiva — principalmente ovina y, en menor medida, bovina — domina gran parte del territorio santacruceño. Sin embargo, la baja oferta forrajera de los pastizales naturales está limitando el aumento de la mejora productiva, sumado a otros factores que atentan contra los sistemas ganaderos de la región”, explicaron desde el INTA Santa Cruz.

En este contexto, el maíz aparece como un cultivo estratégico por su aporte potencial de energía, proteína y fibra, ya sea mediante la producción de granos o planta entera para silaje, pensando en reducir costos de nutrición animal de la ganadería y cubrir un bache de oferta forrajera en otoño e invierno.

La experiencia, como se mencionó, se inició en noviembre pasado en parcelas experimentales en cinco localidades. Cada sitio presenta características agroclimáticas y edáficas contrastantes, con riesgos de heladas tardías y tempranas que podrían afectar el ciclo del cultivo. “La selección se basó en la experiencia entre Chubut y Río Negro, basándonos en su adaptación y en su ciclo productivo, que va asociado al tiempo de siembra y cosecha; se busca que sean especies de ciclos más bien corto, de la siembra a cosecha”, detalló Toledo.

Ensayo experimental de siembre de híbridos en Perito Moreno, Santa Cruz INTA Santa Cruz

“Estos híbridos se hicieron en valles de Chubut y Río Negro, donde no hay tanto viento. ¿Cuál es el valor de resistencia al vuelco, que se pueda doblar sin quebrarse. Calculamos porcentajes, para ver cuántas plantas soportan. Si todas las plantas están con vuelcos con rotura o cuántas pueden resistir los fuertes vientos de la región”, explicó.

Para ello se sembró a mediados de noviembre: antes no se puede hacer por las heladas de la zona. En tanto, el plazo para el cultivo concluye con la primera helada del año que viene, es decir un período de entre 120 y 150 días. “Apuntamos a los híbridos de 120 días, para tratar de cosechar a finales de febrero, queremos evaluar rendimientos, para ello se hace el corte por metro cuadrado para poder estimar el rinde del cultivo. Las primeras heladas serán las que le pongan punto final al ciclo del cultivo, ese va a ser el límite. Es la incógnita que tenemos por eso será muy importante la información que obtengamos”, detalló el ingeniero agrónomo.

A la par de la propuesta de Maizar — que actúa como nexo para la provisión de semillas por parte de semilleras- llegó al INTA el interés de la empresa francesa Laboulet para hacer pruebas con sus semillas en la Patagonia sur. “Estamos trabajando en dos sitios, en Perito Moreno y en Puerto Deseado. Ellos nos traen descripciones de los maíces y nos dan la experiencia, que han hecho pruebas en Finlandia y en Rusia con condiciones similares a las nuestras. En esos lugares lograron desarrollo de cultivos a razón de menos de 100 días, donde toleran hasta 6 grados bajo cero”, explicaron desde el INTA.

Este ensayo representa un paso clave para responder a la pregunta sobre cuál es la frontera agrícola del maíz hacia el sur del país. La experiencia es coordinada por el INTA Santa Cruz a través de las agencias de extensión rural Perito Moreno, Puerto Deseado y Gobernador Gregores. Desde INTA se aporta infraestructura, logística, equipamiento agrícola, manejo de parcelas, protocolos técnicos, el monitoreo permanente del cultivo, todo esto junto a la colaboración de instituciones como el CAP [Consejo Agrario Provincial], Fomicruz y la Municipalidad de Perito Moreno.

“En Gobernador Gregores la siembra viene funcionando bien en estos casi 30 días de sembrado y buen desarrollo, lo mismo para Perito Moreno. Hay lugares prometedores. Creo que Gregores podría ser un sitio de siembra”, se esperanzó el agrónomo, en referencia a la localidad ubicada en el centro de la provincia que cuenta con un prometedor valle fértil. Aún cuando no todos los híbridos prosperen, consideran que los resultados servirán para seguir indagando qué otras semillas podrían adaptarse al riguroso clima patagónico.