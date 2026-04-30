Funcionarios de Sudáfrica, que enfrenta un brote de aftosa, visitaron Biogénesis Bagó

Una comitiva de Sudáfrica visitó las instalaciones de Biogénesis Bagó para conocer de primera mano la tecnología local aplicada al control del brote de fiebre aftosa que afecta a ese país. Vale recordar que Sudáfrica se está abasteciendo de vacunas del laboratorio argentino tras un acuerdo.

El grupo estuvo encabezado por el ministro de Agricultura sudafricano, John Henry Steenhuisen, quien llegó acompañado por una delegación de expertos y representantes de productores.

La visita se da en un contexto en el que el escenario epidemiológico del virus de la aftosa está cambiando por los brotes de una cepa originaria de África que ya alcanzó Medio Oriente y llegó a China y Rusia, con impacto en la seguridad alimentaria.

Durante su paso por el país, la delegación recorrió la planta de Biogénesis Bagó en Garín, según informaron desde la firma. Por otra parte, señalaron que el objetivo de la visita fue interiorizarse sobre las instalaciones, procesos y tecnologías disponibles para la producción de vacunas, en un contexto en el que Sudáfrica enfrenta pérdidas productivas con impacto en su economía y exportaciones.

Esteban Turic, CEO de Biogenesis; Fernando Barroumeres por BB Mr; John Steeinhuisen, ministro de Agricultura de Sudáfrica, Botlhe Michael Modisane, Chief Director of Animal Production and Health de Sudáfrica, director de Producción y Salud Animal

Además, destacaron que Sudáfrica ya ha comenzado a utilizar Bioaftogen en su campaña de vacunación, luego de que la compañía enviara 2,5 millones de dosis de vacunas para iniciar la vacunación de emergencia. En cumplimiento con el compromiso original de proveer seis millones de dosis para hacer frente a la emergencia, Biogénesis Bagó confirmó la disponibilidad inmediata de 3,5 millones de dosis extra, cuyo envío está sujeto a los procesos regulatorios correspondientes y los requisitos del programa sudafricano. El acuerdo es para ayudar en el control de la enfermedad.

“Dado que el suministro continuo de vacunas es crucial para la estrategia de lograr la erradicación de la FA (fiebre aftosa) mediante la vacunación. Este acuerdo fortalece la capacidad de Sudáfrica para responder eficazmente, garantizando un suministro de vacunas más fiable y sostenible. A través de esta iniciativa, el ministro Steenhuisen continúa impulsando alianzas estratégicas internacionales que salvaguardan la seguridad alimentaria y apoyan a los agricultores”, señalaron en la cuenta del Ministerio de ese país.

Delegación sudafricana recorrió el país en busca de vacunas contra la fiebre aftosa

Por otra parte, se ha comprometido con las autoridades sudafricanas a ofrecer un abastecimiento regular y sostenido a un país que requiere no sólo proteger su ganado con vacunas de calidad, sino también el know how en la atención de emergencias sanitarias para recuperar su status y volver a los mercados.

“El ministro y su delegación quedaron muy impresionados por nuestra capacidad industrial, técnica y científica. Gracias a nuestra inversión en I+D, combinada con nuestra capacidad logística, desde Biogénesis Bagó nos convertimos en un jugador clave frente a un aumento de la demanda de vacuna con virus SAT”, destacó Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó.

Según informaron, los desarrollos de la empresa han posicionado a Biogénesis Bagó en un lugar estratégico dentro del panorama global. Este posicionamiento se explica por los brotes de la cepa SAT de fiebre aftosa —tradicionalmente restringida al sur de África— que en la actualidad se han detectado en Asia. Indicaron que este escenario generó una alteración significativa en la cadena de suministro, con impacto tanto en la provisión de alimentos como en el abastecimiento de vacunas necesarias para controlar la enfermedad.

Jacob Modumo, CEO OBP y Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó

En este contexto, recientemente Biogénesis Bagó y el Senasa suscribieron un acuerdo que constituye un avance estratégico para el sistema sanitario nacional, con el objetivo de mejorar la capacidad de prevención y control de la fiebre aftosa frente a la eventual introducción de nuevas variantes del virus.

También señalaron que la compañía tiene capacidad para abastecer vacunas ante el aumento de la demanda por la cepa SAT, ya que cuenta con desarrollos que cubren los siete serotipos del virus.

🇿🇦🤝🇦🇷 Strengthening global partnerships for local impact📍



Minister John Steenhuisen is leading a South African delegation on an official visit to Argentina, advancing critical efforts to protect the country’s livestock sector.



During the visit, a key milestone was achieved,… pic.twitter.com/f7KUcPI7Ek — National Department of Agriculture (@DOAgov_ZA) April 29, 2026

La comitiva sudafricana estuvo integrada además por Light Litha Magigxa, director Ejecutivo del Consejo de Investigación Agrícola (ARC); Jacob Modumo, director Ejecutivo Interino de Onderstepoort Biological Products (OBP); y representantes de organizaciones de productores como AgriSA, Red Meat Industry Services (RMIS) y la Asociación de Agricultores Africanos de Sudáfrica (Afasa).