La quiebra de SanCor: una reducida asamblea de socios convalidó el final de la láctea

SANTA FE.- Los propios productores le dieron el empujón que faltaba para acelerar el final de la industria láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), empresa que supo liderar el mercado argentino y regional de su rubro. La asamblea de productores asociados (apenas una decena, a los que se sumaron directivos y jerarquizados de la firma), con la mayoría de abstenciones y unos pocos votos afirmativos (formalmente no se aportó ese dato), aprobó la decisión del Consejo de Administración que 10 de abril pidió su propia quiebra, manifestando en forma expresa que no se encuentra en condiciones de afrontar el pasivo concursal verificado (unos US$120 millones) ni puede avanzar con el plan propuesto en el Procedimiento de Crisis, y que tampoco puede formular “oferta de acuerdo” a sus acreedores.

La asamblea se desarrolló esta mañana en la sala de reuniones de la empresa, en Sunchales, y a partir de esa resolución, cuya acta deberá incorporarse al expediente judicial, se abrirá un abanico de posibilidades sobre el futuro de la firma, aunque no se descarta que termine en desguace, como vienen anunciando los trabajadores. Es decir, si hay ofertas, posiblemente se venderán los activos por separado.

”Nosotros no celebramos una quiebra, por supuesto que no. No queremos que las empresas quiebren, yo hace 32 años trabajo en SanCor, crie a mis hijos, yo soy parte de SanCor”, dijo Alejandro Cabrera, trabajador de de la empresa.

En tanto, un productor que asistió a la asamblea y pidió reserva de identidad, expresó “No había más nada que hacer: la deuda es muy grande y la cooperativa no podía seguir”. Entre los acreedores más importante figuran Arca, algunos estados provinciales y municipales y los trabajadores otrora despedidos que, iniciaron oportunamente el juicio laboral correspondiente.

La empresa llegó a procesar 4 millones de litros diarios y ahora cayó a 300.000

La Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), que encabeza Héctor “Etin” Ponce, había señalado que “la quiebra declarada judicialmente conlleva el cierre formal y la disolución de la cooperativa quedando en consecuencia disueltos sus órganos de dirección y administración”.

Actualmente, 178 trabajadores propuestos por Atilra son quienes están a cargo del mantenimiento y custodia de las seis fábricas de SanCor en todo el país, por decisión de quien dictó la quiebra.

Como se informó, el 22 de abril pasado, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rafaela, Marcelo Gelcich, resolvió dictar la quiebra “indirecta con continuidad” de la cooperativa láctea.

Esto no implica el cierre inmediato. El juez ordenó que las plantas que están operando (principalmente mediante contratos de fasón, es decir, procesando leche de terceros) sigan funcionando transitoriamente.

Desde la representación legal de extrabajadores de SanCor, el consorcio de estudios de abogados encabezados por el santafecino Aldo Regali, se indicó este mediodía que “se esperará la incorporación del acta para evaluar lo sucedido en la asamblea. Pero este es el fin de SanCor CUL”, señaló el citado profesional.

Historia

SanCor fue fundada el 17 de septiembre de 1938 en Sunchales, al oeste de esta provincia. Surgió de la unión de 16 cooperativas tamberas de Santa Fe y Córdoba para producir manteca. Su historia estuvo coronada de éxitos y fracasos, recordándose entre ellos lo sucedido durante la gestión de Néstor Kirchner, cuando se aceptó una “ayuda” del gobierno venezolano encabezado por Hugo Chávez a cambio de no hacer una alianza con Adecoagro porque en ese momento George Soros era accionista.

En otro orden, horas antes del comienzo de la asamblea, el juez Gelcich dispuso la acumulación de los pedidos de quiebra directa formulados por terceros y la prevalencia de la solicitud de propia quiebra formulada por la concursada y ratificó a los síndicos en el concurso preventivo, los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, para actuar en el proceso de quiebra.

El juez estableció el proceso de enajenación; estableció cómo se administrarán los fondos durante la continuación, el régimen de marcas y activos intangibles

En el edicto, se indicó que fue dispuesta “la continuación de la explotación y del régimen laboral durante la continuación, el desapoderamiento e inhibición de bienes, la incautación de los mismos y distribución de funciones”.

También estableció el proceso de enajenación; estableció cómo se administrarán los fondos durante la continuación, el régimen de marcas y activos intangibles, contratos de fasón y colaboración industrial, y participaciones societarias.

El juez anunció que fijó como fecha límite para la verificación de créditos -posteriores a la presentación en concurso- el día 29/05/2026 mientras que fijó el día 26/08/2026 para que los síndicos presenten el informe general.

Por último, se anunció que en el término de diez días la sindicatura promoverá la constitución de un comité de control.

En este contexto, Atilra había advertido que la asamblea de socios, “cualquiera sea su resultado, no modifica la sentencia de quiebra ni condiciona su validez, como el propio fallo lo aclara” e irónicamente agregó: “Promocionada como un elixir para hacer crecer el pelo, (la asamblea) carece de relevancia jurídica y solo busca la repercusión mediática que todos ya califican como la opereta del falso día D”.

Para el sindicato la “asamblea de asociados no es válida porque la propia resolución judicial es contundente: la convocatoria solo tendría valor institucional para la cohesión de los socios, pero no altera ni condiciona la quiebra, que es una decisión de orden público”. Además, también fue convocada para este jueves una reunión de delegados de SanCor CUL de todo el país, quienes evaluarán las últimas novedades sobre la situación de la empresa.