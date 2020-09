José Martins: "Necesitamos que nuestros políticos den una señal de confianza"

José Martins hizo un análisis de la situación que atraviesa el sector en este momento

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, pidió una "señal de confianza" al campo en medio del actual contexto que vive el país. Así lo hizo en el seminario sobre perspectivas para la campaña agrícola 2020/2021 organizado por la entidad.

"Este sector es el único que queda para trabajar, colaborar, ser proveedor de divisas, atraer inversiones y generar empleo. En ese contexto, con un grupo de colegas, estamos trabajando en el esfuerzo de contener y no bajar los brazos porque la coyuntura nos puede llevar a otro lado. Necesitamos que nuestros políticos, gobernantes y legisladores den una señal de confianza", dijo. Vale recordar que, entre otras entidades, la Bolsa de Cereales porteña integra el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que tiene una batería de propuestas para que el país genere 700.000 nuevos empleos y pase de exportar US$65.000 a 100.000 millones de dólares entre todos sus productos.

"Este sector puede tener una generación de estímulos a través de inversiones para dar un mayor proceso de industrialización. Hay un cambio a nivel internacional, el mundo está demandando otro tipo de productos, tenemos que no solo agregar valor, sino trabajar fuertemente en la sustentabilidad para abastecer esas nuevas demandas", apuntó.

Para el presidente de la Bolsa de Cereales porteña, si se reduce la carga impositiva se puede crecer en producción primaria. Además, señaló que con pequeños incentivos a las inversiones se conseguirá un modelo de industrialización que se complemente.

"Tenemos que salir y no estar atrapados en esta economía que hacemos eficiente exportando maíz, soja y trigo para que alguien en el mundo le agregue valor. Hay que ser capaces de sostener ese equilibrio de exportar lo que el mundo demanda en términos primarios, pero también de industrializar y agregarle valor porque, en definitiva, eso le va a dar arraigo a nuestro interior y es lo que va a generar empleo", precisó.

Martins indicó que hay que crecer en infraestructura y mejorar los procesos de industrialización. "Es el único camino que va más allá de generar divisas y que hoy es indispensable para el momento particular de la economía.Si no somos capaces de dar empleo, vamos a estar en un país que va a ser invivible, porque con una tasa de pobreza tan alta, índices de desempleos altos, consecuencias de la pandemia, no va a haber oportunidad de desarrollarse en ningún sector", describió.

"Podemos torcer el rumbo, ser capaces de contribuir con un cierto granito de esperanza y por ahí no cejar en el intento de construir consenso, diálogo y convencer de ir hacia adelante porque no lograr esto nos pondría en un lugar que no queremos estar", concluyó.

