Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión en el oficialismo y la marcha federal por la salud

El presidente Javier Milei negó este martes que exista una guerra digital entre distintos sectores libertarios y afirmó que la supuesta filtración del fin de semana último fue algo “prefabricado” que “le armaron” al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura.