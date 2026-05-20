Javier Milei y sus medidas, en vivo: tensión en el oficialismo y la marcha federal por la salud
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Interna libertaria: Milei defendió a Martín Menem y dijo que Santiago Caputo es “un hermano”
El presidente Javier Milei negó este martes que exista una guerra digital entre distintos sectores libertarios y afirmó que la supuesta filtración del fin de semana último fue algo “prefabricado” que “le armaron” al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura.
El Gobierno califica de “política” a la marcha federal por la salud que impulsó Kicillof
El Gobierno nacional considera que la marcha federal que mañana arribará a la ciudad de Buenos Aires para protestar por el estado de la salud pública en todo el país tiene “un claro tinte político”, por el que responsabilizó directamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que “mientras los ministros de Salud de las provincias se reunieron en el marco del Consejo Federal de Salud y acordaron un comunicado conjunto para fortalecer el sistema, con reglas y responsabilidades claras entre Nación y las Provincias, la PBA no sólo se ausentó, sino que motoriza a través de sus dirigentes la marcha de salud”.
Mahiques sobre completar la Corte: “El Presidente ha sido claro en que no consideraba que sea el momento”
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo desde París -donde participó de una conferencia antiterrorista- que Javier Milei fue claro en que no cree que este sea el momento para completar la Corte Suprema de Justicia, aunque reparó en que cuando el Presidente considere, retomarán el tema.
Las palabras del ministro llegaron después de que su padre, Carlos Mahiques, consiguiera 58 votos para preservar su tarea judicial como vocal en la Cámara de Casación Penal con los 75 años que cumplirá en noviembre, con el aval de senadores que se desprendieron del kirchnerismo para aprobar su pliego.
La clase de Javier Milei generó malestar en docentes de Udesa, a una semana de la marcha universitaria
El presidente Javier Milei participó, este lunes, de una clase de economía en la Universidad de San Andrés (Udesa) en el partido bonaerense de San Fernando. La visita -que se manejó con total hermetismo- no solo fue una sorpresa para los estudiantes, sino también para el cuerpo docente, lo que generó malestar entre algunos profesores de la institución.
Los docentes cuestionaron la manera en que se concretó la visita y la fecha elegida, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar por financiamiento para las casas de altos estudios de carácter público. En este contexto, alrededor de 100 docentes de Udesa firmaron un documento para desmarcarse de la posición de la Casa Rosada respecto de las educación estatal y reafirmar su “compromiso con el sistema universitario argentino”.
En medio de un clima tenso, Milei busca enfriar la interna del Gobierno y fuerza reuniones para un reencuentro Menem-Caputo
El Gobierno busca dejar atrás la nueva crisis interna que quedó expuesta públicamente en los últimos días, con la acusación del asesor Santiago Caputo al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de que maneja una cuenta anónima en la red social X, que emitía críticas a la administración mileísta.
Para eso evalúa dos encuentros en la próxima semana. Mientras que el lunes, después del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, habrá reunión de Gabinete, para el martes a las 11 está previsto un encuentro de la mesa política. De ese modo, Menem y Caputo volverán a cruzarse puertas adentro.
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