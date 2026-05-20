Vacunos: oferta moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6465 vacunos, descargados de 202 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 6,48% al pasar de $3383,191 a $3164,050, mientras que el Índice Novillo ganó un 0,61% al pasar de $4153,840 a los $4179,091.

Los novillos, con 780 cabezas, representaron el 12,12% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 456 kg; $4500 con 474, 487 y con 503 kg, y $4300 con 503 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 447 kg; $3900 con 470 y con 4726 kg, y $3350 con 525 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 315 y con 336 kg; $5170 con 360 kg, y $4920 con 420 kg, y en vaquillonas, $5300 con 263 kg; $5120 con 356 kg, y $4600 con 392 kg.

El detalle de venta fue 780 novillos; 803 novillitos; 1019 vaquillonas; 2289 vacas; 1361 conservas, y 186 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3164,050, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4179,091. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4179,095. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4288,769. Detalle de venta: 780 novillos; 803 novillitos; 1019 vaquillonas; 2289 vacas; 1361 conservas, y 186 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (47) Escobar de Campomar vq. 40, 351 kg a $4900. Asoc. de Coop. Argentinas: (63) Muzzio vq. 14, 424 a 2400. Balcarce y Cía. SRL: (33) Islas vq. 13, 408 a 2300. Blanco Daniel y Cía. SA: (383) Bertone nt. 13, 445 a 4500; 25, 408 a 4700; Camurri v. 49, 520 a 3300; Grupo D y V vq. 55, 381 a 4300; Hillairet vq. 70, 327 a 5200; Godoy Agroganadera nt. 12, 345 a 5000; 12, 327 a 5100; vq. 26, 323 a 5000; Marchegiani vq. 14, 351 a 4000; Minujin vq. 15, 410 a 4200; Rizzi vq. 12, 398 a 4300. Brandemann Consignataria SRL: (216) Cosechar vq. 13, 472 a 3900; Delu nt. 17, 382 a 3800; El Mate de Ameghino v. 13, 745 a 3100; Folgado vq. 15, 470 a 3900; Garospe vq. 29, 350 a 2000; Ratto n. 27, 440 a 4500; nt. 13, 410 a 4300.

Campos y Ganados SA: (61) Arca vq. 15, 422 a 1600. Casa Massola SA: (67) Agrosoluciones n. 13, 456 a 4600; nt. 17, 398 a 4800; Lena v. 13, 753 a 2700. Casa Usandizaga SA: (149) Migueltorena vq. 15, 391 a 2050; Ganadera La Providencia n. 22, 513 a 3900; vq. 23, 379 a 2050; Maillos v. 13, 454 a 2800; 13, 562 a 3100. Colombo y Colombo SA: (55) Podestá vq. 14, 390 a 3800; Topoagro v. 13, 434 a 3300. Colombo y Magliano SA: (201) Almarmat n. 28, 489 a 4300; 49, 456 a 4500; Monsalvo vq. 14, 343 a 2050; Simón nt. 12, 360 a 5170; 16, 349 a 5200. Consignataria Melicurá SA: (283) Est. El Hervidero v. 13, 491 a 3100; María Teresa Sur v. 14, 479 a 2450; Milanese n. 27, 503 a 4500; Puesto del Oeste n. 15, 487 a 4500; vq. 13, 405 a 4400; 14, 363 a 4500.

Crespo y Rodríguez SA: (231) Aguaribay vq. 47, 392 a 4600; 17, 371 a 4800; Arancet vq. 15, 380 a 4100; 16, 363 a 4200; 16, 327 a 4500; Drabble n. 40, 474 a 4000; Est. La Isleta nt. 15, 420 a 3700; Estab. La Isleta n. 23, 446 a 3600. Dotras, Ganly SRL: (147) Ecoganadera vq. 12, 420 a 2300; Ganadera Mapa n. 15, 448 a 4400; 25, 458 a 4500; vq. 40, 354 a 4800; Wainer vq. 13, 350 a 1800. Ferias Agroazul SA: (48) La Juanita de Barreto vq. 15, 402 a 1900. Gahan y Cía. SA: (172) Estancia El Pita Hue vq. 36, 385 a 1800; v. 14, 456 a 2000; 42, 438 a 2100; 15, 532 a 2800; Louge v. 12, 527 a 2300; 14, 574 a 2500. Gananor Pujol SA: (192) Hojobar n. 18, 439 a 3600; nt. 22, 414 a 4300; vq. 64, 389 a 2200; Kakel Huincul n. 13, 470 a 4400; nt. 17, 435 a 4600; Yerba Buena vq. 17, 404 a 1950.

Gogorza y Cía. SRL: (66) Cabezón vq. 13, 377 a 3850; La Zulema vq. 12, 423 a 2500. Gregorio Aberasturi SRL: (115) Boldrini vq. 26, 395 a 3300; Delgener vq. 17, 385 a 1600; v. 41, 431 a 2300. Harrington y Lafuente SA: (174) Agropecuaria Sud vq. 26, 420 a 2800; El Buen Comienzo vq. 27, 390 a 2100; San Julián Agro n. 27, 460 a 4500; Urruti Elortegui vq. 13, 400 a 2000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (174) Barrera vq. 12, 398 a 2200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (57) Nueve Leguas n. 12, 420 a 3000. Jáuregui Lorda SRL: (196) Campbell vq. 14, 370 a 2000; Empresa Sposito vq. 14, 400 a 3000; Escobar vq. 15, 341 a 5100; 18, 356 a 5120; 14, 326 a 5200; Mugnaga nt. 20, 315 a 5400; vq. 20, 263 a 5300.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (171) El Tracusu v. 17, 456 a 2400; Mapis Agropecuaria vq. 61, 416 a 1900; v. 24, 440 a 2000. Lartirigoyen & Oromí SA: (62) Est. El Carmen Agrop. vq. 14, 370 a 2200. Llorente-Durañona SA: (58) Arrastua de Etcheverry n. 32, 458 a 4400. Madelan SA: (266) Comisso nt. 15, 415 a 4870; 15, 413 a 4900; 15, 420 a 4920; Iberoagro n. 12, 490 a 4500; Iriarte vq. 34, 377 a 2200; La Sarita v. 32, 515 a 3100; vq. 19, 377 a 4580; Manantial nt. 26, 353 a 4700; Reynal v. 15, 442 a 2640. Martín G. Lalor SA: (165) El Combate vq. 30, 420 a 2470; Duche de Landi nt. 34, 412 a 4700; Naiquel v. 16, 496 a 2070.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (501) El Pajonal n. 48, 488 a 4400; 66, 459 a 4500; G.P.C. vq. 13, 355 a 2100; 12, 406 a 2300; Hojobar n. 13, 465 a 4500; nt. 27, 424 a 4700; vq. 16, 363 a 2100; 15, 369 a 2200; 15, 415 a 2300; v. 16, 434 a 2400; Km389 vq. 20, 395 a 4100; 21, 340 a 4700; La Primavera v. 12, 451 a 2800; vq. 14, 389 a 3400; Laxalde vq. 15, 439 a 3400; Padilla Quirno v. 12, 485 a 2000; Raboni nt. 13, 335 a 5400.

Monasterio Tattersall SA: (404) Álvaro nt. 18, 383 a 5100; vq. 27, 374 a 4500; Castia de Murua vq. 12, 358 a 2100; El Norosal v. 12, 475 a 2500; 21, 554 a 3000; Higueras nt. 12, 392 a 4700; Innovaciones Tecnológicas Agro nt. 14, 440 a 4500; 36, 410 a 4600; Los Potrerillos nt. 21, 416 a 4700; 30, 405 a 4800; 14, 387 a 5100; Neifert v. 24, 486 a 3000; Silverio v. 12, 639 a 2000. Nieva H. y Asociados SRL: (38) Alzogaray n. 38, 511 a 3750. Pedro Genta y Cía. SA: (61) Ambrosius v. 12, 432 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (180) Escobar de Campomar vq. 13, 367 a 4720; 18, 345 a 4900; 16, 344 a 5000; Goyaike v. 23, 524 a 3100; Rincón de Chillar vq. 23, 492 a 3000; Tricerri vq. 14, 381 a 2100; 16, 384 a 2200. Santamarina e Hijos SA: (215) Hibox vq. 16, 391 a 2350; Hijos de Barreto vq. 30, 305 a 2130; v. 13, 478 a 2250; 12, 535 a 2350; Los Toldos Viejos v. 16, 507 a 2800; vq. 17, 402 a 3000; Rincón de Chillar v. 12, 600 a 2400; 14, 675 a 2650; Willis vq. 36, 425 a 2400; v. 19, 450 a 2500; 15, 495 a 2800. Wallace Hermanos SA: (158) Bernaudo n. 34, 519 a 4000; Paturlanne n. 24, 470 a 4500; nt. 13, 467 a 4500; 17, 425 a 4600; Sánchez nt. 14, 440 a 4400.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Heguy Hnos. y Cía. SA (8); Hourcade Albelo y Cía. SA (15); S. L. Ledesma y Cía. SA (44).