Más allá del Mundial: el otro partido que juegan la Argentina y Argelia mueve más de US$1100 millones

Mientras crece la expectativa por el cruce esta noche entre las selecciones de la Argentina y Argelia durante el Mundial de fútbol de 2026, existe otro partido que ambos países disputan desde hace años y que tiene como escenario los mercados internacionales. Se trata del intercambio comercial, una relación que muestra un peso creciente para la agroindustria argentina y que posiciona al país como uno de los principales proveedores de alimentos del mercado argelino. Con casi 46 millones de habitantes y una economía en expansión, Argelia se ha convertido en uno de los destinos más importantes para las exportaciones argentinas, especialmente las vinculadas al sector agroalimentario. De hecho, según datos relevados por el Grupo de Países Productores del Sur (GPS), la Argentina lidera las ventas de alimentos hacia ese país africano, un mercado con perspectivas de crecimiento sostenido en las próximas décadas.

La relevancia de este vínculo también queda reflejada en las estadísticas más recientes del comercio bilateral. “En 2025 la Argentina exportó a Argelia por US$1164 millones; había exportado US$1012 millones en 2024”, señaló a LA NACION Marcelo Elizondo, presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce.

Para Elizondo, en 2025 Argelia fue el 18° destino para las exportaciones argentinas en el mundo Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

El especialista destacó que Argelia se encuentra entre los mercados más relevantes para las ventas externas argentinas. “Argelia está entre los 20 mercados a los que la Argentina le vende más de US$1000 millones anuales. En 2025 fue el 18° destino para las exportaciones argentinas en el mundo”, afirmó.

La balanza comercial muestra, además, un marcado superávit para la Argentina. Mientras las exportaciones alcanzaron los US$1164 millones el año pasado, las importaciones desde Argelia totalizaron apenas US$118 millones. “En 2024, las importaciones provenientes de ese país fueron de US$131 millones”, precisó Elizondo.

La estructura comercial entre ambos países está fuertemente vinculada al sector agroindustrial. “Especialmente, la Argentina le exporta bienes agroindustriales y alimenticios, destacándose como principal el maíz en grano y los productos lácteos, principalmente la leche concentrada o en polvo”, explicó.

El informe elaborado por GPS coincide con ese diagnóstico y muestra que el maíz constituye el principal producto argentino vendido a Argelia, seguido por derivados del complejo sojero, leche concentrada, trigo y aceite de soja.

Según el estudio, la Argentina ocupa una posición privilegiada dentro de los proveedores agroalimentarios de Argelia. El país africano importa una parte importante de los alimentos que consume y encuentra en la producción argentina un abastecedor estratégico. “La Argentina, Brasil y Uruguay son tres de los principales socios comerciales de Argelia en importaciones de productos agroalimentarios, con la Argentina liderando en este aspecto”, destaca el documento.

La importancia del mercado argelino también se explica por su dinámica demográfica y económica. El informe señala que el crecimiento económico de Argelia supera ampliamente el promedio mundial. Además, el país mantiene una fuerte dependencia de las importaciones para abastecer parte de su demanda alimentaria.

Elizondo observa allí una oportunidad de largo plazo para la producción argentina. “Argelia se posiciona históricamente como el principal destino de las exportaciones argentinas hacia el continente africano”, sostuvo Elizondo. Entre los productos que actualmente lideran las ventas externas aparecen el maíz, la leche en polvo, los productos lácteos, la carne vacuna, las legumbres, los frutos secos y el pescado congelado. A cambio, describió Elizondo, Argelia, que integra los principales puestos globales en reservas de hidrocarburos, exporta a la Argentina principalmente combustibles, gas natural y derivados químicos como fertilizantes nitrogenados para el agro.

La necesidad de importar alimentos continuará creciendo. Según las proyecciones incluidas en el informe de GPS, la demanda de alimentos en Argelia podría aumentar un 22% hacia 2050 respecto de los niveles actuales. El mayor crecimiento se concentraría en productos destinados al consumo humano.

Dentro de esas proyecciones, las carnes, los vegetales y las frutas concentran cerca del 71% de la demanda futura de alimentos, un dato que refuerza las oportunidades para la agroindustria argentina.

Sin embargo, el acceso a ese mercado todavía enfrenta algunas limitaciones. Argelia no integra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y mantiene elevados niveles de protección arancelaria. De acuerdo con GPS, casi el 70% de las posiciones arancelarias presentan tasas de entre 25% y 50%, mientras que todos los productos agropecuarios pagan aranceles superiores al 18%, con excepción del algodón. Las carnes figuran entre los productos más afectados por esas barreras comerciales.

De acuerdo con GPPS, casi el 70% de las posiciones arancelarias presentan tasas de entre 25% y 50%, mientras que todos los productos agropecuarios pagan aranceles superiores al 18%, con excepción del algodón; las carnes figuran entre los productos más afectados por esas barreras comerciales Marcelo Manera - LA NACION

“De los productos mayormente exportados por el Mercosur, las carnes son las que tienen los aranceles más altos, con un promedio del 27,9%”, advierte el informe.

Frente a este escenario, se considera que existen posibilidades de ampliar los negocios bilaterales. “Un acuerdo de complementariedad con Argelia podría favorecer flujos comerciales, especialmente en cereales y oleaginosas, pero sobre todo en carnes”, sostiene el documento.

El análisis identifica oportunidades concretas para productos argentinos como el maíz, la leche concentrada y determinadas hortalizas secas, segmentos donde el país ya posee una participación relevante dentro de las importaciones argelinas.

En abril pasado, el embajador argentino en Argelia, Atilio Berardi, se reunió con el ministro de Agricultura argelino, Yacine Mehdi Oualid, para avanzar en la agenda agroindustrial bilateral. Durante el encuentro analizaron la habilitación de certificados sanitarios para exportar ovinos y productos lácteos argentinos, además de medidas destinadas a facilitar el ingreso de productos nacionales a ese mercado. También acordaron relanzar la cooperación agropecuaria entre ambos países mediante programas de intercambio de conocimientos, transferencia tecnológica y adopción de mejores prácticas productivas.

Para Elizondo, las posibilidades de expansión siguen siendo amplias. “La Argentina podría crecer en ese mercado con más productos agroalimentarios, que es la principal importación argelina, desde granos hasta lácteos, pasando por frutas y carnes”, afirmó. Y concluyó: “En la medida en que la Argentina incremente el volumen de sus cosechas podrá vender más aún a un mercado en el que ya tiene buen ingreso”.

Más allá de la expectativa futbolística que genera el Mundial 2026, la relación entre ambos países muestra que el verdadero partido se juega en el comercio exterior. Con una demanda creciente de alimentos, una balanza ampliamente favorable para la Argentina y oportunidades de expansión para la agroindustria, Argelia aparece como uno de los socios estratégicos más importantes que tiene el país en el continente africano.

Más números

En este contexto, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), de los más de 50 estados que componen África Argelia es la cuarta economía más relevante del continente. “Detrás de Nigeria, Sudáfrica y Egipto, este país concentra el 7% del PIB africano y concentra con los tres anteriores cerca de la mitad de la economía africana”, dijo.

“Argelia recibió en 2025 cerca de 3,2 millones de toneladas de maíz argentino. Esto representa más del 5% de la última cosecha maicera finalizada en nuestro país. Este volumen de granos, además, totalizó US$575 millones el año pasado, equivalentes al 50% de las exportaciones al país africano. Hablando de volúmenes, el récord de exportaciones maiceras a este destino fue el 2019, cuando se enviaron a Argelia más de 4 millones de toneladas de maíz”, detalló.

Según la BCR, luego del maíz figura la leche entera en polvo, “que representa prácticamente la totalidad de las exportaciones del complejo lácteo a Argelia”. La entidad remarcó: “Con más de US$290 millones exportados en 2025, el país africano representa el segundo destino más importante para los lácteos argentinos, solo detrás de Brasil”.

Por otra parte, en 2025 el complejo soja exportó más de US$220 millones a Argelia. “El 80% del valor exportado consiste en harina de soja, mientras que lo restante se compone de aceite. El volumen exportado en 2025 fue próximo a un millón de toneladas. Sin embargo, el máximo exportador tuvo lugar en 2018, cuando se despachó un volumen superior a los 1,8 millones de toneladas”, indicó.