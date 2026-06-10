La Cámara Argentino-China le pidió a Luis Caputo que viaje a Beijing para destrabar exportaciones e inversiones

Con un pedido concreto para que el ministro de Economía, Luis Caputo, viaje a China y una agenda que incluye desde la apertura de mercado para las menudencias bovinas y porcinas hasta la aprobación de desarrollos biotecnológicos y nuevas inversiones en minería y energía, la Cámara Argentino-China presentó al Gobierno una serie de propuestas para ampliar las exportaciones argentinas al gigante asiático y reducir el déficit comercial bilateral, que el año pasado superó los US$8000 millones.

El planteo fue realizado durante una reunión realizada este martes en el Palacio de Hacienda. Según la entidad, una agenda más activa con el país asiático permitiría ampliar significativamente las exportaciones argentinas y aprovechar oportunidades que hoy permanecen condicionadas por demoras regulatorias, protocolos sanitarios pendientes y barreras arancelarias.

Tras el encuentro, Caputo destacó la reunión en su cuenta de X: “Conversamos sobre las oportunidades para continuar ampliando las exportaciones argentinas al mercado chino, especialmente en sectores estratégicos como la carne, las legumbres, los cereales y las oleaginosas, entre otros”, señaló. Además, indicó que las autoridades de la cámara resaltaron el potencial del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar nuevos proyectos en minería y energía, y afirmó que seguirán trabajando para profundizar una relación estratégica que impulse el comercio, las inversiones y el crecimiento económico.

La Cámara Argentino-China planteó medidas para reducir el déficit comercial bilateral y potenciar las exportaciones argentinas al gigante asiático Reuters

Del encuentro participaron, por el lado oficial, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda. Por la Cámara Argentino-China asistieron su presidente, Javier Lozada, y la directora ejecutiva, Alejandra Conconi, junto con representantes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina [Ipcva], la Asociación Semilleros Argentinos, el Grupo Corven, las mineras Exar y Ganfeng, las compañías chinas Goldwind y PowerChina y la agroexportadora COFCO, entre otras firmas del sector.

En la reunión, la entidad empresaria entregó un documento de cuatro páginas titulado “Agenda estratégica para expandir exportaciones y reducir el déficit comercial con la República Popular China”, donde detalló una serie de iniciativas que considera prioritarias para profundizar el vínculo económico bilateral.

El principal planteo fue la necesidad de concretar un viaje oficial de alto nivel a China. Según señaló la cámara, la reciente misión institucional realizada por la entidad durante mayo “puso de manifiesto la necesidad estratégica de concretar una visita de rango ministerial”. Agregó que ese paso resulta “fundamental para acelerar los procesos de aprobación actualmente en curso, fortalecer la relación bilateral y generar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio económico entre ambos países”.

Fuentes del Gobierno consultadas por LA NACION señalaron que existe predisposición para avanzar con una misión oficial de alto nivel a China, aunque aclararon que por el momento no hay una fecha definida para concretarla.

Esto se da en un contexto en el que la entidad recordó que en 2025 el intercambio comercial entre ambos países alcanzó niveles récord. China fue destino del 11% de las exportaciones argentinas, de las cuales el 88% correspondieron a productos agroindustriales. En el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones al mercado chino crecieron un 78,2% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la Cámara Argentino-China advirtió que observan con "preocupación" la profundización del déficit comercial, que superó los US$8000 millones durante el año pasado y que en los primeros cuatro meses de 2026 ya se aproximaba a los US$3000 millones.

En ese sentido, sostuvo que “el déficit comercial con China podría reducirse a menos de la mitad mediante el aprovechamiento de la capacidad exportadora ya disponible en el sector privado argentino”. Para lograrlo, consideró indispensable avanzar en acuerdos sanitarios pendientes, mejoras arancelarias y condiciones que permitan ampliar el acceso de productos argentinos al mercado chino.

Uno de los capítulos más relevantes para el agro estuvo vinculado a la biotecnología. La cámara señaló que existen entre 25 y 50 productos argentinos derivados de granos que continúan esperando aprobaciones regulatorias en China para poder comercializarse. La demora, advirtió, “no solo afecta a los productores, sino que retrasa la adopción de innovación e impacta en toda la cadena agroindustrial, limitando las exportaciones y el ingreso de divisas al país”. Como ejemplo mencionó el caso del maíz en el NOA y el NEA, donde existen tecnologías para combatir el gusano cogollero que no pueden comercializarse por falta de aprobación china.

Esperan por nuevos negocios con China Marcelo Manera - LA NACION

Otro reclamo central fue la carne vacuna. Citando datos del Ipcva, la cámara sostuvo que la aprobación del protocolo para exportar menudencias bovinas podría generar ventas adicionales por US$130 millones. A ello sumó el sector porcino: según la Federación Porcina Argentina, las exportaciones de subproductos y menudencias —de escasa demanda local pero alta valorización en China— podrían aportar otros US$240 millones anuales.

La agenda agroindustrial incluyó además otros complejos. El sector manisero podría sumar hasta US$300 millones adicionales por año con reducciones arancelarias; las legumbres podrían pasar de US$40 millones a US$200 millones con nuevos acuerdos sanitarios; los arándanos, que hoy no exportan a China, tienen un potencial de hasta US$1000 millones anuales si se alivian los aranceles; y la pesca podría sumar US$150 millones adicionales sujetos a aprobaciones y mejoras de acceso. El complejo cerealero y oleaginoso, por su parte, podría escalar de US$7000 millones a US$10.000 millones anuales con foco en productos de mayor valor agregado.

La minería fue otro de los sectores destacados en la agenda presentada al Gobierno. La cámara señaló que inversores chinos ven a la Argentina como “un potencial proveedor global de minerales críticos para la transición energética”, pero también advirtió que muchos de ellos están “expectantes de una misión de alto nivel que muestre el respaldo a la relación bilateral”.

En ese marco, reclamó la eliminación de los derechos de exportación que pagan los compuestos de litio —actualmente del 4,5%— y alertó sobre el impacto de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Minería, que restringe el suministro de gas natural en el noroeste argentino y genera incertidumbre operativa sobre proyectos industriales y mineros en curso.

La entidad también incluyó propuestas sobre turismo. Pidió avanzar hacia la exención de visado para ciudadanos chinos, argumentando que la Argentina “corre el riesgo de perder posicionamiento dentro de los circuitos turísticos regionales” frente a Brasil, que ya eliminó ese requisito, y Uruguay, que inició un proceso similar. En tecnología, propuso reducir aranceles a componentes e insumos informáticos para mejorar la competitividad del sector.

Además del viaje ministerial, la Cámara Argentino-China propuso conformar una mesa intersectorial integrada por el sector privado, el Ministerio de Economía y la Cancillería para coordinar la agenda bilateral. También sugirió organizar una edición de Argentina Week en China, en línea con las realizadas en Nueva York en marzo de 2026 y la prevista en París para el segundo semestre.