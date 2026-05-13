La Argentina se convirtió en el mayor consumidor de huevos del mundo

La Argentina alcanzó en 2025 un nuevo récord en el consumo de huevos y se posicionó como el principal consumidor mundial per cápita, con un promedio de 398 unidades por habitante al año, según el informe elaborado por el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA). El dato ubica al país por encima de otros grandes mercados de la región, como México, con 392 huevos por persona, y Colombia, con 365 unidades anuales. A nivel regional, el promedio de consumo en América Latina alcanzó las 304 unidades por habitante en 2025, mientras que el promedio mundial se ubicó en 195.

De acuerdo con el relevamiento, la Argentina cuenta con 62,7 millones de aves en postura y una producción anual estimada en 19.000 millones de huevos. El informe también señala que el porcentaje de postura del país alcanza el 83,02%, uno de los más altos de América Latina.

Desde la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), su presidente, Javier Prida, destacó que la Argentina haya alcanzado un hito histórico al posicionarse como el primer consumidor mundial de huevos y atribuyó este desempeño al trabajo que realiza el sector.

El relevamiento del ILH destacó el crecimiento sostenido del mercado local, la tecnificación de la producción y el avance del sector avícola argentino en la región Foto: Freepik

“Este logro es el resultado de décadas de inversión en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos, sumado a una creciente conciencia de los consumidores sobre la calidad nutricional y la accesibilidad de esta proteína. La Argentina es un faro a nivel mundial en estrategias de marketing y comunicación sobre los beneficios del consumo de huevo”, planteó.

El estudio también expuso el peso de América Latina en el mercado global. La región concentra el 12,62% de las aves en postura del mundo, con unos 680 millones de aves sobre un total global de 5387 millones. En conjunto, América Latina produjo en 2025 unas 195.752 millones de unidades, equivalentes a más de 543 millones de huevos diarios.

Brasil se mantiene como el mayor productor regional, con 61.356 millones de unidades anuales, seguido por México, con 52.000 millones. La Argentina ocupa el tercer lugar en producción, con 19.000 millones de huevos, apenas por debajo de Colombia, que registra 19.403 millones.

En cuanto a la evolución del consumo, el informe marcó que la Argentina pasó de 298 huevos per cápita en 2021 a 398 en 2025, lo que representa uno de los mayores incrementos de la región en los últimos años. El documento también destacó que el crecimiento del consumo argentino entre 2024 y 2025 fue de 35 unidades per cápita, equivalente a un aumento del 9,75%.

La producción nacional asciende a 19.000 millones de unidades anuales Freep

El relevamiento añadió que el precio promedio pagado por el consumidor argentino durante 2025 fue de US$2,65 por docena, mientras que el impacto anual del gasto en huevos sobre los ingresos familiares se estimó en 5,03%.

En materia de comercio exterior, la Argentina exportó unas 353 millones de unidades durante 2025, equivalentes al 1,86% de su producción total. El país representó, además, el 13,86% de las exportaciones latinoamericanas de huevo.

El informe del ILH destacó que, a pesar de los desafíos macroeconómicos y las asimetrías impositivas (como el IVA del 21% que afecta al sector frente a otras proteínas), la industria argentina ha logrado mantener precios competitivos y un abastecimiento constante, consolidándose como un motor vital de la seguridad alimentaria nacional.

Otro de los puntos destacados del informe es el grado de tecnificación de la producción argentina. El 91% de los sistemas productivos del país continúan operando bajo modalidad de jaula, mientras que el 4% corresponde a sistemas de aviario y el 5% a producciones free range y orgánicas. Además, el estudio remarcó que la Argentina posee 1,33 aves en postura por habitante, uno de los índices más altos de la región, sólo detrás de Colombia y México.

Señalaron que el huevo continúa consolidándose como una de las proteínas de mayor presencia en la dieta regional, impulsado por su accesibilidad, su valor nutricional y la expansión productiva de los países latinoamericanos.