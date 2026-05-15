Tiene 360 empleados: el Banco Nación no aceptó una propuesta de pago y una conocida algodonera quedó en riesgo de quiebra

SANTA FE.- El futuro de Algodonera Avellaneda (AA), una de las pocas textiles que quedan en esta provincia, parece de inminente definición y, según trascendió luego de las últimas novedades en el caso, la quiebra es una posibilidad concreta si fallara un posible salvataje. Luego de dos prórrogas, se acabó el plazo que el juez que entiende en la causa, Fabián Lorenzini, recordado por su participación en el caso de la agroexportadora Vicentin, hoy en manos del Grupo Grassi, había otorgado a los dueños de Algodonera Avellaneda para que consigan el acuerdo mínimo de ley con sus acreedores para poder homologar su concurso preventivo. AA está vinculada a miembros de la familia Vicentin y posee poco más de 360 empleados. Según trascendió, ahora legalmente correspondería un proceso de salvataje, pero si no hubiera interesados se concretaría la quiebra.

La posibilidad del acuerdo solo se logró con los trabajadores. Ahora, si el principal acreedor, el Banco Nación, no acepta, desde la semana próxima podrían comenzar a acelerarse las definiciones. No hay muchas alternativas: entre esas definiciones está la posibilidad de que el Banco Nación solicite la quiebra de la algodonera, ya que todas las instancias ya están vencidas.

Con los trabajadores, la empresa firmó un acuerdo pero. según información a la que accedió LA NACION la conducción del Banco Nación no aceptó ninguna propuesta de pago de AA.

En este contexto, ante una consulta de este medio, desde el banco señalaron: “En el marco del proceso concursal de Algodonera Avellaneda, y ante la última propuesta presentada, el banco concluyó que no cumplió con las condiciones mínimas que permitirían hacer viable la propuesta, visto que no recuperaba el 100% de los créditos desembolsados a las empresas Algodonera Avellaneda y Vicentin que operaban en forma mancomunada”.

Agregaro: “A lo largo de un proceso que se extendió por casi dos años, la entidad participó de todas las audiencias informativas convocadas, analizó las distintas propuestas presentadas y evaluó de manera integral sus implicancias económicas, financieras y jurídicas, en línea con los criterios de responsabilidad y prudencia que deben regir la administración de los recursos públicos".

Después remarcaron: “El banco sostuvo desde el inicio una participación de buena fe, acompañando cada etapa del procedimiento y reafirmando su compromiso con la búsqueda de alternativas sostenibles y ajustadas a derecho”.

El Banco Nación tiene el 80% de la acreencia Algodonera Avellaneda

Según trascendió, la textil realizó un urgente pedido al juez Lorenzini con durísimas críticas al banco estatal. Tras eso, se conoció la opinión de los trabajadores: “Esto es estar el peor día y en el peor contexto”, sintetizó un obrero de la planta, ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, en el extremo norte de esta provincia.

El BNA concentra un crédito verificado de $1.585.782.428,89 pesos y U$S260.791.600,40 dólares, lo que representa nada menos que el 80% del pasivo quirografario total de Algodonera Avellaneda. En la práctica, esto significa que la suerte de la empresa -y de cientos de puestos de trabajo en Reconquista, Chaco y Santiago del Estero- depende de la decisión de un único acreedor.

Sin mayorías

En consecuencia, si no se obtienen las mayorías necesarias dentro del período de exclusividad, el escenario de quiebra parecería ser inevitable, dejando en consecuencia la empresa de funcionar como tal, con todos los perjuicios que esto acarrea, no solo para el titular de la explotación, sino para los trabajadores, sus familias y toda la comunidad".

El juez Lorenzini que lleva el caso de la algodonera ReconquistaHOY

Héctor Biscay, del cuerpo de abogados de la empresa, respondió a este medio sobre una consulta acerca del futuro de la empresa. “Es cierto que el Banco Nación no aceptó (la propuesta con los trabajadores). Frente a esta situación, Algodonera Avellaneda ingresó este viernes un escrito solicitando la exclusión del voto del BNA por acreedor hostil. Veremos que ocurre”, alertó.

Según Biscay, el juzgado que entiende en la causa fijó una audiencia para el próximo jueves. Eso significa que esa fecha puede tomarse como un ultimátum para resolver el caso. En diálogo con LA NACION, el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, estimó conveniente “esperar hasta el lunes”.