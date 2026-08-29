La cartera de agro del Banco Nación creció más de un 55% y ya alcanza los $4,5 billones

La cartera de agro del Banco Nación alcanzó este año un saldo cercano a los $4,5 billones, un crecimiento superior al 55% respecto de diciembre de 2025.

En un comunicado informaron que el desempeño refleja el mayor dinamismo que tuvo el financiamiento al agro durante el último año. Según destacó el banco, la cartera agropecuaria ya representa cerca del “30% del total de préstamos” de la entidad, mientras que actualmente “más del 80% de sus clientes del sector cuentan con asistencia crediticia, un porcentaje que años atrás se ubicaba entre el 50% y el 60%”.

La evolución también se observa en el volumen de créditos otorgados. En lo que va de 2026, el Banco Nación ya desembolsó más de $4 billones en préstamos para el sector agropecuario, superando el total registrado durante 2025, cuando había otorgado más de $3,7 billones, un 70% más que en 2024.

Señalaron que gran parte de ese crecimiento estuvo vinculado con la intensa actividad comercial desplegada durante las principales muestras del agro Marcelo Manera - LA NACION

Señalaron que gran parte de ese crecimiento estuvo vinculado con la intensa actividad comercial desplegada durante las principales muestras del agro. La participación en Expoagro, AgroActiva, Agronea y la Exposición Rural de Palermo permitió concretar un récord de financiamiento superior a “$1,1 billones, destinado a más de 4000 productores y empresas, con líneas que ofrecieron tasas desde el 18% en pesos”.

Tras esas exposiciones, la entidad dijo que decidió extender las condiciones especiales de financiamiento presentadas durante Expoagro y AgroActiva para atender la demanda de productores y empresas del sector agroindustrial.

Entre las principales propuestas se destacan las líneas para la compra de maquinaria agrícola con tasas desde el 18% en pesos, además de créditos para inversiones ganaderas al 5% anual en dólares, con plazos de hasta 60 meses y 18 meses de gracia. El crecimiento también estuvo acompañado por una mayor utilización de las herramientas digitales desarrolladas específicamente para el agro.

En ese sentido, comentaron que AgroNación Préstamos, la plataforma 100% digital para productores y proveedores agropecuarios que opera en dólares, ya suma más de 1600 clientes y operaciones por alrededor de US$200 millones.

Por su parte, AgroNación Tarjeta, orientada principalmente al financiamiento de insumos y bienes de capital, dijo la entidad bancaria, canalizó durante este año más de $1,1 billones, con un crecimiento interanual del 66%, respaldada por una red de más de 1000 convenios con empresas proveedoras.