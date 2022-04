La contundente respuesta del campo a una amenaza de Aníbal Fernández por el tractorazo

A 48 horas del tractorazo a Plaza de Mayo, se calienta la marcha del campo. Tras las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que expresó que los productores “ni sueñen” con entrar a la ciudad con tractores, los autoconvocados y organizadores de la movilización salieron a responderle.

“La verdad es que no me sorprende ni me parece raro que el kirchnerismo salga a provocar incluso hasta el último minuto, siempre ha sido así. Si no recordemos en el 2008 cuando estaba el conflicto por la 125, todos los días la presidenta Cristina Kirchner, en vez de tratar de solucionar, le echaba más leña al fuego y hablaba de los piquetes de la abundancia”, expresó a LA NACION Juan Monín, presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj y uno de los organizadores de la movilización.

Para llevar tranquilidad a los productores que piensan viajar a la marcha, contó que “todos los permisos están debidamente tramitados con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

Anoche, en la señal de cable de C5N, Fernández había advertido, entre otras cosas: “¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen. El campo está pasando por su mejor momento”.

Para Monín, “el ministro de Seguridad habló para los propios en un canal afín, aunque desde siempre existe una enorme animosidad de este Gobierno contra el campo”.

“La marcha va a ser masiva, porque hoy la gente está más harta incluso que el 9 de julio pasado cuando fue la convocatoria en San Nicolás, además en ese momento estábamos en pandemia y la gente estaba asustada de salir a manifestarse. Encima días atrás se sumó la iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán, de crear un nuevo impuesto de una renta inesperada. Cada vez son más las cosas con las que el Gobierno busca atacar a quienes producen”, añadió el productor.

Con respecto al nuevo tributo que propone la cartera económica, el ministro de Seguridad justificó: “La realidad es que, por lo menos, es la obligación de aquellos a los que les fue tan bien. Estamos hablando arriba de los $1000 millones ¡Me encantaría pagarlos! ¿Sabés lo que es tener mil palos en el bolsillo? Son esas las ganancias inesperadas. En España la llaman ganancias caídas del cielo”.

Por su parte, Walter Malfatto le quitó relevancia a los dichos del ministro, “porque todo lo que diga este Gobierno no tiene credibilidad, una mañana dicen una cosa y a la tarde lo contrario”.

En San Nicolás, el 9 de julio pasado, cinco productores autoconvocados y organizadores también del tractorazo del 23: José Perkins, Juan Monín, Iván Castellaro, Walter Malfatto y Ariel Bianchi

“No me molesta ni me importa lo que diga y piense este funcionario. La marcha está más firme que nunca. Estamos ultimando los detalles, cada vez son más entidades del interior que se suman a la movilización. Este Gobierno no puede manejar ni un triciclo, ya no tiene credibilidad, hacen todo mal. Todas son mentiras. Lo que nos están haciendo es un manoseo y una mojada de oreja permanentemente con el sector. El campo solo quiere manifestarse y mostrar el descontento que tiene. Es nuestro derecho. Haremos nuestra proclama en Plaza de Mayo y luego entregaremos en Casa Rosada un proyecto de retención cero”, indicó.

En este sentido, los organizadores de la protesta dijeron que hasta último momento, esperan que la Mesa de Enlace “escuche a las bases, se sume y se suba al carro de la marcha, porque todavía están a tiempo y todos juntos van a empujar hacia adelante”.

Asimismo y si bien continúan llegando adhesiones, informaron cuáles son las entidades que hasta el momento acompañarán la marcha: Asociación de Productores del Departamento Río Primero (Acipro); Asociación de Productores de Malbrán (Apadram); Asociación de Productores de Legumbres del NOA (APL); Asociación de Productores del Norte (APN); Apronor Tucumán; Asociación Regional Agropecuaria Córdoba (ARAC); Asociación de Comercios y Empresas de Roldán; Asociación de Productores Algodoneros Argentinos (APAA); Asociación de Productores de La Carlota; Asociación de Productores de Marcos Juárez; Asociación de Fomento Rural de pueblo Torres; Asociación Rural de General Cabrera; Autoconvocados de 25 de Mayo; de Carmen de Areco; de Casilda; de General Alvear; de General Rodríguez; de La Choza/B. Sommer; de La Puerta; de las Sierras y Productores de Tornquist; de Los Surgentes; de María Luisa; de Pablo Acosta, Lazzarino y Arroyo de los huesos; del departamento Santa María “Asamblea de Alto Fierro”; Autoconvocados Sur de Santa Fe - Rutas 12 y 34; Campo + Ciudad; Copranea Chaco; FAA Filial Bragado; FAA Filial General Alvear; FAA Filial Río Tercero; FAA Filial San Miguel del Monte; Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS); Fundación de la Comisión de Enlace de Córdoba; Foro Nacional de Seguridad Rural; la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba (Cartez, Federación Agraria Argentina Córdoba, Sociedad Rural Argentina Córdoba, Coninagro Córdoba); Mesa de Enlace NEA NOA; Municipalidad de Roldán; Procopio Turismo; Autoconvocados de Coronel Suárez; de Gancedo; de Pehuajó; de Pergamino; de Rutas 33 y 178, Chabas; de Rutas 33 y A012; de Rutas 89 y 6; de Rutas A012 y 34; del Norte de Santa Fe, Productores de Azul, Chillar, Altona, Tapalqué y Crotto; Productores Ganaderos Autoconvocados de Corrientes; Profesionales Pro Campo y la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (Fearca).

También adhieren a la movilización la Sociedad Rural Argentina Distrito 4; la Sociedad Rural de Adelia María; la Sociedad Rural de Arrecifes; la Sociedad Rural de Bell Ville; la Sociedad Rural de Baradero; la Sociedad Rural de Capitán Sarmiento; la Sociedad Rural de Colón; la Sociedad Rural de Canals; la Sociedad Rural de Chamical; la Sociedad Rural de Cruz del Eje; la Sociedad Rural de Dean Funes; la Sociedad Rural Ganadera del Norte; la Sociedad Rural de Hernando; la Sociedad Rural de Laboulaye; la Sociedad Rural de Las Breñas; la Sociedad Rural de Las Varillas; la Sociedad Rural de Leones; la Sociedad Rural de Jesús María; la Sociedad Rural de Juan José Castelli; la Sociedad Rural de Monte Buey; la Sociedad Rural de Oliva; la Sociedad Rural de Pampa de Pocho; la Sociedad Rural de Pergamino; la Sociedad Rural de Pueblo italiano; la Sociedad Rural de Rio Cuarto; la Sociedad Rural de Rio Quinto Villa Mercedes; la Sociedad Rural de Reconquista; la Sociedad Rural de Rojas; la Sociedad Rural de Rosario; la Sociedad Rural de Sachayoj; la Sociedad Rural de Sáenz Peña; la Sociedad Rural de San Antonio de Areco; la Sociedad Rural de San Francisco; la Sociedad Rural del Oeste Villa Dolores; la Sociedad Rural de Salto; la Sociedad Rural del Valle del Conlara- Concarán; la Sociedad Rural del Rosario-La Toma; la Sociedad Rural de San Pedro y la Sociedad Rural de Villa María.