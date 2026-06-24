La empresa agropecuaria de la familia Brito tomó US$30 millones al 6,35%

Juramento, la compañía agrícola ganadera de la familia Brito que produce carne premium con la marca Cabaña Juramento, anunció que tomó US$30 millones en Obligaciones Negociables (ON). Lo hizo al 6,35% tras recibir 1150 ofertas por US$64 millones.

Antes de la colocación, hace unos días la firma dijo que está “destinada a inversores interesados en acompañar su proceso de crecimiento de largo plazo con el fin de incrementar su capacidad productiva, ampliar sus exportaciones de carne envasada y continuar fortaleciendo su liderazgo en el mercado retail de cortes bovinos de calidad".

Hoy, en tanto, informó: “Esta nueva colocación está denominada en dólares, tiene un vencimiento de capital bullet a 24 meses, y cerró a una tasa de interés del 6,35% anual. La oferta generó gran interés entre los inversores minoristas e institucionales que participaron con un total de 1150 órdenes por US$64 millones, lo que refleja la confianza por la solidez operativa, financiera y estratégica de Juramento".

La firma precisó que “los fondos obtenidos serán destinados a continuar impulsando un ambicioso plan de negocios de largo plazo, enfocado en incrementar la capacidad y eficiencia productiva, ampliar las exportaciones de productos con mayor valor agregado y fortalecer su presencia en los mercados local e internacional a través de sus marcas de carne premium envasada al vacío”.

En este contexto, Maximiliano Silvestri, gerente financiero de Juramento, señaló: “La excelente recepción de nuestras Obligaciones Negociables por parte del mercado ratifica la solidez y trayectoria de Juramento. El apoyo tanto de inversores institucionales como de particulares es clave para seguir impulsando nuestros proyectos productivos a largo plazo”.

Juramento, que se considera la empresa más importante del sector en el norte, cuenta con 114.000 hectáreas y 91.000 cabezas de ganado. Desarrolla actividades en Salta. La empresa en retail posee 16 tiendas Cabaña Juramento y Bermejo. Entre sus activos se encuentran un feedlot de 50.000 cabezas y una planta industrial que exporta y faena 600 cabezas por día. Las ventas de la compañía rondan los US$100 millones.

El equipo de Juramento

En septiembre del año pasado, Juramento pagó US$56,4 millones y se quedó con un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en la provincia de Salta. La operación en ese momento se hizo en el marco de la compra del 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif. El establecimiento productivo se encuentra a pocos kilómetros de la sede central de la compañía, en Joaquín V. González.

Según una comunicación de la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en ese momento, la transacción “permitirá a la sociedad incrementar la capacidad de producción de terneros y alimento para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada de producción de carne premium”.

“Se trata de un campo mixto en una zona que combina buenos suelos y lluvias concentradas en el verano, lo que permite una importante producción de granos y pasto. El mismo estará destinado a la cría y recría de ganado bovino y a la agricultura, con una rotación de maíz, soja y poroto, para fortalecer aún más el nivel de integración con el negocio de la sociedad, potenciando su capacidad productiva”, señaló a la CNV.

Uno de los objetivos es fortalecer el mercado de los cortes de alta calidad Gentileza Juramento

Para recordar, en marzo pasado, con una inversión mayor a los US$20 millones, Juramento y el frigorífico Gorina, este último de la familia Riusech, sellaron una alianza estratégica para operar en conjunto el frigorífico Bermejo [de Brito] ubicado en la localidad salteña de Pichanal. Según trascendió en su momento, el proyecto apunta a potenciar la producción y la exportación de carne de alta calidad desde el norte.

Se dijo que la planta pasará de envasar al vacío el 30% de su producción al 100%, tras la incorporación de una nueva sala de desposte y mejoras industriales. El frigorífico aumentará un 30% su dotación de personal y alcanzará los 600 empleos directos en la zona.