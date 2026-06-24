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La empresa agropecuaria de la familia Brito tomó US$30 millones al 6,35%

Juramento, que recibió 1150 ofertas por US$64 millones, usará los fondos para un plan de negocios

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Juramento, que se considera la empresa más importante del sector en el norte, cuenta con 114.000 hectáreas y 91.000 cabezas de ganado
Juramento, que se considera la empresa más importante del sector en el norte, cuenta con 114.000 hectáreas y 91.000 cabezas de ganadoJuramento

Juramento, la compañía agrícola ganadera de la familia Brito que produce carne premium con la marca Cabaña Juramento, anunció que tomó US$30 millones en Obligaciones Negociables (ON). Lo hizo al 6,35% tras recibir 1150 ofertas por US$64 millones.

Antes de la colocación, hace unos días la firma dijo que está “destinada a inversores interesados en acompañar su proceso de crecimiento de largo plazo con el fin de incrementar su capacidad productiva, ampliar sus exportaciones de carne envasada y continuar fortaleciendo su liderazgo en el mercado retail de cortes bovinos de calidad".

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Hoy, en tanto, informó: “Esta nueva colocación está denominada en dólares, tiene un vencimiento de capital bullet a 24 meses, y cerró a una tasa de interés del 6,35% anual. La oferta generó gran interés entre los inversores minoristas e institucionales que participaron con un total de 1150 órdenes por US$64 millones, lo que refleja la confianza por la solidez operativa, financiera y estratégica de Juramento".

La firma precisó que “los fondos obtenidos serán destinados a continuar impulsando un ambicioso plan de negocios de largo plazo, enfocado en incrementar la capacidad y eficiencia productiva, ampliar las exportaciones de productos con mayor valor agregado y fortalecer su presencia en los mercados local e internacional a través de sus marcas de carne premium envasada al vacío”.

En este contexto, Maximiliano Silvestri, gerente financiero de Juramento, señaló: “La excelente recepción de nuestras Obligaciones Negociables por parte del mercado ratifica la solidez y trayectoria de Juramento. El apoyo tanto de inversores institucionales como de particulares es clave para seguir impulsando nuestros proyectos productivos a largo plazo”.

Juramento, que se considera la empresa más importante del sector en el norte, cuenta con 114.000 hectáreas y 91.000 cabezas de ganado. Desarrolla actividades en Salta. La empresa en retail posee 16 tiendas Cabaña Juramento y Bermejo. Entre sus activos se encuentran un feedlot de 50.000 cabezas y una planta industrial que exporta y faena 600 cabezas por día. Las ventas de la compañía rondan los US$100 millones.

El equipo de Juramento
El equipo de Juramento

En septiembre del año pasado, Juramento pagó US$56,4 millones y se quedó con un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en la provincia de Salta. La operación en ese momento se hizo en el marco de la compra del 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif. El establecimiento productivo se encuentra a pocos kilómetros de la sede central de la compañía, en Joaquín V. González.

Según una comunicación de la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en ese momento, la transacción “permitirá a la sociedad incrementar la capacidad de producción de terneros y alimento para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada de producción de carne premium”.

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“Se trata de un campo mixto en una zona que combina buenos suelos y lluvias concentradas en el verano, lo que permite una importante producción de granos y pasto. El mismo estará destinado a la cría y recría de ganado bovino y a la agricultura, con una rotación de maíz, soja y poroto, para fortalecer aún más el nivel de integración con el negocio de la sociedad, potenciando su capacidad productiva”, señaló a la CNV.

Uno de los objetivos es fortalecer el mercado de los cortes de alta calidad
Uno de los objetivos es fortalecer el mercado de los cortes de alta calidadGentileza Juramento

Para recordar, en marzo pasado, con una inversión mayor a los US$20 millones, Juramento y el frigorífico Gorina, este último de la familia Riusech, sellaron una alianza estratégica para operar en conjunto el frigorífico Bermejo [de Brito] ubicado en la localidad salteña de Pichanal. Según trascendió en su momento, el proyecto apunta a potenciar la producción y la exportación de carne de alta calidad desde el norte.

Se dijo que la planta pasará de envasar al vacío el 30% de su producción al 100%, tras la incorporación de una nueva sala de desposte y mejoras industriales. El frigorífico aumentará un 30% su dotación de personal y alcanzará los 600 empleos directos en la zona.

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