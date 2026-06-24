Aumentaron un 369% en valor las exportaciones de carne vacuna a los Estados Unidos y en el año ya aportaron US$360 millones

Con ventas por US$360 millones en los primeros cinco meses del año, la carne vacuna fue uno de los productos argentinos que más crecieron en Estados Unidos. El monto representó un aumento del 201% frente al mismo período de 2025 y marcó un récord para el período. Solo en mayo, las exportaciones sumaron US$86 millones, un salto interanual del 369%. Vale recordar que la administración de Donald Trump, de buena sintonía con el presidente Javier Milei, le concedió a la Argentina una ampliación de la cuota de 20.000 a 100.000 toneladas.

Detrás de ese crecimiento aparece un dato que refleja la magnitud del avance: durante mayo la Argentina exportó unas 11.000 toneladas de carne vacuna al mercado estadounidense, un volumen equivalente a todo lo embarcado durante los primeros ocho meses de 2025. Los números se dieron en un contexto marcado por la ampliación de la cuota de importación otorgada por Estados Unidos y una serie de acciones comerciales impulsadas para acercar a los frigoríficos argentinos con compradores norteamericanos.

Los datos surgen de un informe elaborado por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina en base a estadísticas oficiales. Según el relevamiento, la carne bovina alcanzó un valor récord para el período enero-mayo y se ubicó entre los sectores de mayor crecimiento dentro del comercio entre ambos países.

La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos generó más de 200 contactos comerciales entre frigoríficos exportadores e importadores

Como se mencionó, detrás de esos números hubo una serie de acciones que buscaron fortalecer la presencia de la carne argentina en Estados Unidos. A principios de abril pasado, el Gobierno presentó oficialmente la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada por PromArgentina junto con la Cancillería, la Embajada Argentina en Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Esa iniciativa había sido anunciada en Casa Rosada con la participación de funcionarios nacionales, representantes del Ipcva y directivos de algunas de las principales empresas frigoríficas exportadoras. El objetivo era aprovechar las nuevas oportunidades abiertas en el mercado estadounidense y generar contactos directos entre exportadores argentinos e importadores de ese país. La misión se realizó entre el 27 de abril y el 1° de mayo en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Durante esos días se llevaron adelante rondas de negocios, reuniones con importadores y distribuidores y distintas actividades de promoción de la carne argentina.

Según informó PromArgentina, la actividad generó más de 200 contactos comerciales. Semanas después, al hacer un balance de la experiencia, Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina, señaló que durante mayo se exportaron a Estados Unidos alrededor de 11.000 toneladas de carne vacuna, un volumen equivalente a todo lo embarcado durante los primeros ocho meses de 2025.

Ese resultado fue uno de los argumentos que utilizó el organismo para lanzar posteriormente Argentina B2B Week, una estrategia que busca replicar este esquema de promoción comercial en otros mercados y sectores exportadores.

La apuesta por Estados Unidos había comenzado incluso antes de la misión comercial. A principios de febrero, la administración de Donald Trump oficializó la ampliación de la cuota de importación de carne vacuna argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. La decisión llegó un día después de la firma de un acuerdo de comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos y fue presentada por ambos gobiernos como uno de los primeros resultados concretos de la nueva etapa de la relación bilateral.

La ampliación multiplicó por cinco el volumen habilitado para ingresar bajo ese esquema. Cuando se lanzó la Semana de la Carne, desde el Gobierno ya destacaban el potencial de esa decisión. En ese momento se informó que más de 7000 toneladas ya habían sido certificadas dentro del contingente adicional habilitado por Estados Unidos.

Los números de la carne se destacaron dentro de un escenario más amplio de crecimiento del comercio bilateral. Según PromArgentina, las exportaciones argentinas a Estados Unidos sumaron US$3981 millones entre enero y mayo, un 46,6% más que un año atrás y un récord para ese período.

Dentro de ese total, el petróleo crudo lideró las ventas con US$1304 millones, seguido por las piedras, metales preciosos y sus manufacturas, con US$616 millones. La carne bovina ocupó el tercer lugar con US$360 millones, aunque fue uno de los sectores que más creció.

En mayo se exportaron 11.000 toneladas de carne vacuna al mercado estadounidense, un volumen equivalente al de los primeros ocho meses de 2025

De hecho, junto con el petróleo y los metales preciosos, la carne apareció entre los principales motores del saldo comercial positivo que la Argentina logró con Estados Unidos durante mayo. Ese mes, el intercambio bilateral alcanzó US$1383 millones, mientras que las exportaciones argentinas sumaron US$878 millones, un 76% más que un año atrás. El resultado fue un saldo favorable para el país de US$373 millones.

El informe también destacó otros productos que alcanzaron cifras récord para el período enero-mayo. Entre ellos se ubicaron la miel, con exportaciones por US$96 millones, y el ajo, con US$17 millones.

Mientras tanto, PromArgentina ya trabaja en nuevas acciones comerciales. Tras la experiencia en Filadelfia, Chicago y Los Ángeles, el organismo anunció una nueva edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos y comenzó a extender el modelo a otros sectores exportadores.

La experiencia también se convirtió en uno de los principales casos que el Gobierno utiliza para mostrar los resultados de su estrategia de promoción comercial. Según PromArgentina, la misión en Estados Unidos fue la primera vez que el organismo organizó tres rondas de negocios en el exterior para vincular exportadores argentinos con compradores estratégicos en uno de los mercados más exigentes del mundo.