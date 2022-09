La exnadadora olímpica Delfina Pignatiello contó a qué se dedica ahora

Delfina Pignatiello (22) contó que se encuentra transitando un “camino artístico”. En el marco del cierre del Congreso CREA, en La Rural de Palermo, la exnadadora olímpica reveló que está viviendo un momento de transformación entre la fotografía y la escritura. Según explicó, su intención es relatar sus vivencias para ayudar a superar los obstáculos que se puedan a atravesar.

En el escenario, la deportista fue presentada junto a Tomás Giovanetti (23), fundador de la compañía de corporate gaming TGA, quien habló de cómo nació su pasión por los videos juegos y la forma en que capitalizó sus recursos para llevar conocimiento a distintas industrias.

“Ahora me estoy animando a otro sueño. Estoy aprendiendo de un nuevo camino, que muchas veces uno no sabe cuál es el punto final, pero voy paso a paso, firme. ¡Soy fotógrafa y estoy escribiendo!”, dijo sobre su cambio de vida, que pasó de la pileta a los libros. Además, indicó que se siente con la confianza de algo nuevo y que “está entrenando para subir el Aconcagua”.

Tomás Giovanetti y Delfina Pignatiello mientras contaban sus historias en el cierre del Congreso CREA

“Sigo con la disciplina [deportiva], me estoy formando porque está bueno hacerlo. Estoy escribiendo para contárselo a los demás. Si alguien está pasando por algún momento malo, ojalá que alguna palabra mía pueda ayudar a salir por lo que está pasando”, añadió antes de agregar que es una persona autoexigente en todos los aspectos. “No solo en el deporte, desde chica lo hago, porque hay detalles muy ínfimos que están presentes en el día a día y esa exigencia me la dio el deporte, que está, pero que no te tiene que ganar. La exigencia no te tiene que paralizar, si algo no está saliendo bien”, señaló la joven.

Por otra parte, expresó que tuvo la oportunidad de ver cómo entrenan en otros países y trazó una similitud con la Argentina. “Tuve la oportunidad de irme a USA a una universidad, y entre la resiliencia y esa pasión que tenés y por la gente que tenés acá no lo hice. [Había] un entrenador y un preparador físico, que nunca habían ganado una medalla olímpica”, ejemplificó sobre el esfuerzo que conlleva la natación a nivel nacional, donde los recursos no son iguales a los demás países, pero que se mueve por la pasión.

Además, la joven brindó un valioso consejo para las personas que muchas veces se frustran cuando algo no sale bien. “Que el fracaso no te paralice, si algo no te salió bien, hay mil maneras de seguir probando. Ahora me doy cuenta de que perder es saber ganar. Sea en el deporte o en el estudio hay que seguir probando”, afirmó.

En tanto, Giovanetti, explicó de qué forma usa los videojuegos como puente de comunicación. “Los videojuegos te dan más de lo que la gente cree, son un puente de comunicación espectacular. Ayudan a comunicar con instituciones, ya sea del agro o los negocios que se les ocurran a través de las audiencias”, indicó.

Tomás Giovanetti, fundador de la compañía de corporate gaming TGA

Especificó que la forma de encontrar la vocación es “pegándole a la pelota”. “Arranqué a los 16 años obviando en el deporte: desde chico me había enamorado del tenis, pero [a esa edad] entré en una etapa de desenamoramiento. En cada uno de los viajes [por el tenis], me la pasaba en la computadora. Seguía los videojuegos desde el punto de vista del consumidor”, dijo.

También contó que “la industria crece a ritmos exponenciales” y que cada tanto hace capacitación a productores o al sector bancario. “Los grandes temas que tienen las compañías es que muchos son jóvenes y de distintos medios, que muchos no consumen”, sostuvo.

A su vez, indicó que emprender en la Argentina es lanzarse de “cara a la aventura”. Afirmó: “Si hay una palabra que utilizaría sería resiliencia. Jugar en un terreno con reglas que no son claras, sin un plan a largo plazo, pero la Argentina me educó y me enseña a adaptarme, con todos los vaivenes económicos y políticos que hay”.