La tribuna de Palermo ya comenzó a despertar expectativas

Con el comienzo de la cuenta regresiva de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, a partir del 16 de este mes, también se abre el juego a las conjeturas sobre lo que dirá el presidente Javier Milei en el acto de inauguración de la muestra. Esta semana, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), adelantó que el primer mandatario pidió hablar el domingo y no como es tradicional el sábado por un compromiso en el exterior. Nuevamente, como en 2024, la entidad aceptó el pedido presidencial y recibirá a Milei el último día de Palermo.

Lo que suceda en la pista central de la Rural estará en el foco de la atención nacional por la expectativa de la reacción de la tribuna a la figura del Presidente y las posibles medidas para el agro que se anuncien allí.

Sobre el primer punto, hay muchas más posibilidades de que Milei reciba aplausos que silbidos. El Gobierno está marcando un rumbo hacia la normalización de las variables económicas, el respeto a la propiedad privada y la reducción de la presión impositiva. Esta visión se está reflejando en los estudios de opinión sobre el sector. En los últimos días, el índice Ag Barometer que elabora la Universidad Austral sobre la base de consultas a productores dio como resultado que el Índice de Confianza del período mayo-junio se incrementó un 14% respecto de la medición anterior y tuvo un aumento interanual de 16%. Con una cifra de 151 puntos, el Ag Barometer quedó muy cerca de los 159 puntos que se alcanzaron como récord en noviembre de 2025.

“La recuperación de la confianza muestra que el productor volvió a tener una mirada positiva sobre el negocio agropecuario. Sin embargo, todavía existe prudencia cuando las decisiones implican compromisos de inversión de largo plazo”, dijo Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Los interrogantes sobre el largo plazo, explicó el experto, se concentran en la mirada sobre lo que ocurrirá en 2027, tanto en el escenario económico, como, esencialmente en el político. Y aquí hay un hilo conductor con la presencia de Milei en el acto de Palermo.

Cocecha de soja de segunda zona de Monte Buey Cordoba Foto: Marcelo Manera

En el agro esperan que el Gobierno apure el paso en el cronograma de baja de retenciones a los granos gruesos que comenzará en enero próximo. No se trata de una cuestión de llanto eterno. Fue el propio Milei quien, en su carácter de candidato, prometió eliminar las retenciones porque las consideraba un robo. Tuvo la prudencia de no fijar fecha, pero no pocos productores tomaron en cuenta la palabra del único candidato que prometía en forma concreta terminar con los Derechos de Exportación (DEX).

“Todo el tiempo decimos que necesitamos que se llegue a retenciones cero lo antes posible. Esa demanda va a seguir, entendiendo que el camino que plantea el gobierno nacional es ese, llegar a cero”, dijo Pino a la prensa especializada.

Esa posición de “retenciones cero”, en rigor, busca poner de manifiesto que el agro no comenzará a despegar hasta que no tenga un mínimo de equilibrio respecto del sistema impositivo. Las cifras de la cosecha récord de la campaña 2025/26 no deberían tapar la realidad de que el sistema está distorsionado. Y mientras eso ocurra, la relación insumo-producto en las decisiones de inversión en cada uno de los cultivos estará determinada por una presión tributaria desmedida. La aguja se moverá solo si el clima responde, como ocurre en la mayoría de las regiones agrícolas en esta campaña, o si el escenario de precios internacionales es favorable. Son dos factores que ningún gobierno argentino puede controlar.

Otra carta que tiene el Presidente para jugar de cara al acto de Palermo es la posible eliminación de las retenciones del 5% a la carne de novillo. El horizonte de la ganadería luce despejado como pocas veces en la historia se recuerde: hay una demanda internacional de proteínas animales en alza y una crisis estructural de oferta en los grandes países productores. El impacto de una baja de los DEX en la ganadería no es igual que en los granos, pero se estaría brindando una señal positiva para la actividad. Palermo, esencialmente, es el lugar donde la genética de calidad exhibe su mayor expresión. Los planetas se están alineando para que el salto productivo de la ganadería, por la mejora de la eficiencia en el manejo y la inversión en pasturas e instalaciones, sea cada vez más próximo.