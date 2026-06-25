Cuándo es la Exposición Rural de Palermo 2026 y cuánto salen las entradas

La edición 138° de la Exposición Rural de Palermo ya tiene fechas confirmadas para todos los ciudadanos que deseen visitarla durante las vacaciones de invierno, en el tradicional predio donde se exhibe lo más destacado de la ganadería, agricultura e industria internacional.

Exposición Rural de Palermo, en su edición del año pasado Nicolás Suárez

Cuándo es la Exposición Rural de Palermo 2026

En la edición de 2026, la exposición se extenderá del jueves 16 al domingo 26 de julio, en el Predio Ferial de Buenos Aires.

De acuerdo a la información oficial del evento, en esta ocasión habrá 400 stands comerciales, más de 2000 ejemplares, espacios gastronómicos, food trucks, pista de tractores, cocina show, desfiles, espacio de campo para la familia, desfile de campeones y visitas guiadas.

Como sucede cada año, y en coincidencia con las vacaciones de invierno, la Exposición Rural es el evento agroindustrial más representativo y tradicional del país, donde exponen todos los actores de la cadena de valor.

Este 2026 se presentarán expositores como laboratorios, empresas de agroinsumos, nutrición animal, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias, talabarterías, entre otros, son quienes acompañan con su presencia junto a las distintas asociaciones, entidades y empresas del sector.

A su vez, se podrán presenciar remates en pie, virtuales y televisados, conferencias técnicas, rondas internacionales de negocio de genética, la tercera edición de Agtech Forum y una destacada jornada sobre pulverización inteligente.

El costo de la entradas para la Exposicón Rural de Palermo 2026

Cuánto cuestan las entradas de la Exposición Rural de Palermo

Mediante la compra virtual, la entrada individual tiene un costo de $16.500.

El pack familiar 4X3, tiene un costo de $49.500, bajo la misma modalidad de compra.

Para la compra presencial, en boletería, la entrada individual sale $20.000.

Los jubilados, cuentan con una entrada con costo diferencial de $8500 y los lunes y martes ingresan sin cargo.

Quiénes pueden ingresar gratis a la Exposición Rural de Palermo

Estudiantes de Agronomía y Veterinaria : ingreso sin cargo presentando libreta actualizada o certificado de alumno regular, todos los días de 9 a 12 (a partir de dicho horario abonan entrada).

: ingreso sin cargo presentando libreta actualizada o certificado de alumno regular, todos los días de 9 a 12 (a partir de dicho horario abonan entrada). Alumnos ISEA : ingreso sin cargo presentando libreta universitaria actualizada o certificado de alumno regular.

: ingreso sin cargo presentando libreta universitaria actualizada o certificado de alumno regular. Escuelas : comunicarse vía email con rrii@sra.org.ar para coordinar la visita.

: comunicarse vía email con rrii@sra.org.ar para coordinar la visita. Personas con discapacidad : ingresan sin cargo todos los días presentando carnet vigente (un ingreso por día), con acompañante si el certificado lo indica.

: ingresan sin cargo todos los días presentando carnet vigente (un ingreso por día), con acompañante si el certificado lo indica. Menores de 8 años: ingresan sin cargo todos los días.

Cabe aclarar que al acceso al predio ferial se realiza por diferentes entradas, según el caso, según consta en la información oficial: