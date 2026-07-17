La final del Mundial: colocarán una pantalla gigante para ver el partido en la Exposición Rural de Palermo

La final del Mundial, que tendrá a las selecciones de la Argentina y España como protagonistas, también modificará el ritmo de la Exposición Rural de Palermo. Este domingo, mientras la selección argentina enfrente a España desde las 16, el partido se transmitirá en vivo en una pantalla gigante instalada en la pista central del predio. Para facilitar que expositores y visitantes puedan seguir el encuentro, la organización decidió flexibilizar, por única vez, el funcionamiento habitual de la muestra y permitirá el cierre anticipado de los stands.

La medida fue comunicada este viernes por La Rural SA a todos los participantes de la exposición. Según informó, el predio continuará abierto al público durante toda la jornada, aunque quienes lo deseen podrán suspender la atención de sus espacios desde una hora antes del inicio del partido. En ese marco, el comunicado señala que “con carácter excepcional se autoriza al cierre de los stands a partir de las 15”.

La organización aclaró que no se trata de una disposición obligatoria, sino de una alternativa para cada empresa, institución o expositor presente en Palermo. De esa manera, cada uno podrá decidir si mantiene abierto su stand durante la final o si se suma a la convocatoria para seguir el partido desde la pantalla gigante instalada en la pista central. En ese sentido, precisó que “el cierre anticipado del stand constituye una decisión a ser adoptada por cada expositor”.

Maquinaria en la Expo Rural 2026 Ricardo Pristupluk

La autorización también implica una excepción al reglamento que normalmente rige el funcionamiento de la muestra. Habitualmente, los espacios comerciales deben permanecer abiertos durante todo el horario de visita al público, pero para esta jornada la organización resolvió dejar sin efecto esa exigencia. Así lo dejó establecido al señalar que “la presente autorización constituye una excepción puntual a las pautas de horario previstas en el artículo 10.1 del Reglamento General de la Exposición”.

Al mismo tiempo recordó que la modificación del horario no altera las obligaciones que cada expositor mantiene respecto de los bienes y elementos exhibidos en su espacio. La responsabilidad sobre la guarda, vigilancia y custodia continuará siendo la misma que rige durante el resto de la exposición. El comunicado remarca que “esta autorización no modifica el régimen de guarda, custodia, vigilancia y responsabilidad aplicable a los bienes, mercaderías, instalaciones y demás elementos de cada expositor”.

Hoy asistió mucho público Pilar Camacho

La entidad también informó que los stands que opten por cerrar antes podrán volver a abrir sus puertas una vez finalizado el encuentro si así lo consideran conveniente. Mientras tanto, el resto de las actividades previstas en el predio continuará desarrollándose normalmente y el público podrá permanecer dentro de la exposición durante toda la transmisión.

La organización explicó que la medida apunta a que la final del Mundial pueda seguirse también desde el predio, sin que quienes trabajan o visitan la exposición tengan que retirarse. En el cierre del comunicado expresó: “Esperamos que esta medida excepcional contribuya a que puedan disfrutar de este acontecimiento deportivo junto a los visitantes y demás participantes de la exposición”.