La genética de la raza Hampshire Down se lució en Venado Tuerto

La raza ovina Hampshire Down se lució en la reciente Expo Venado 2025, en el marco de la 89ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio organizada por la Sociedad Rural de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. “La pista central fue escenario de una jornada que combinó genética de excelencia, camaradería entre cabañeros y un fuerte sentido de identidad para la raza”, dijeron los organizadores.

Carlos Laborde, presidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down, destacó el apoyo del municipio local y de la provincia. Informó que la ciudad santafecina será sede de la Exposición Nacional 2026.

La gran ganadora de la jornada fue la Cabaña La Constancia, de la familia Gallo, que se llevó los máximos premios tanto en machos como en hembras. Germán Gallo presentó la Gran Campeón Hembra y Luis Gallo hizo lo propio con el Gran Campeón Macho, bajo la atenta mirada de Roberto Gallo padre, histórico mentor de la cabaña.

Otros premios destacados fueron el Reservado Gran Campeón Macho, de la cabaña Unelén, de Managro, y el Tercer Mejor Macho, de la cabaña La Callejera de Carlos Amato.

Las ventas fueron ágiles y exitosas, con casi todos los animales colocados y precios destacados, incluyendo el Gran Campeón Macho, que se vendió en nueve millones de pesos.

La jura estuvo a cargo de Ramiro Fernández, quien contó que asumió el desafío con la responsabilidad de ser “neutral y objetivo, priorizando siempre las características carniceras de la raza, como el ancho de lomo, costillas y cuartos traseros, sin dejar de lado los estándares y pigmentación”.

Fernández relató que dedicó tiempo a revisar cada ejemplar y logró un podio final homogéneo y muy competitivo, lo que habla del altísimo nivel que hubo en pista. El jurado remarcó que en Venado Tuerto “compiten las seis cabañas más importantes del país, lo que la convierte en una plaza exigente y de altísima calidad”. En abril pasado, Fernández formó parte del grupo que recibió el Curso de Jurados que organizó la entidad y que fue dictado por reconocidos especialistas internacionales.

Durante el evento, la diputada provincial Sofía Galnares entregó a los cabañeros una copia de la flamante ley que declara a Venado Tuerto “Capital Provincial del ovino Hampshire Down”. El acto fue acompañado por las autoridades presentes: Noelia Castagnani (presidenta de la Sociedad Rural Venado Tuerto); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el intendente Leonel Chiarella.