El pasado jueves, en la madrugada, Juan Segatori, un productor de Pichi Mahuída, Río Negro, se encontró con un estremecedor escenario: le habían carneado 19 terneros chicos de un lote de 54 que tenía en un campo. La situación se está volviendo reiterativa en esa provincia, por lo que los productores hicieron un llamado de atención a las autoridades nacionales. La pérdida económica es de alrededor de $3,5 millones y la consideran uno de los golpes más fuertes a la ganadería regional con el robo y faena clandestina.

Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, y primo hermano de Juan, el dueño de los 19 novillos de cruza que fueron carneados, explicó a LA NACION que en toda la provincia se vienen reportando este tipo de delitos: en lo que va de noviembre van registrados ocho casos de productores que atravesaron lo mismo, aunque en menor magnitud. El campo donde Juan, quien no quiso hablar por la situación, tenía los animales es de 7000 hectáreas, muy característico de la Patagonia, de amplias superficies.

Los delincuentes se manejaban en al menos 3 vehículos tipo pick up

“Son extensiones grandes con caminos de tierra. Esto pasó a 80 km de Choele Choel, hay caminos rurales, vecinales, a través de esos caminos ingresan. Pero les da lo mismo pasar por una tranquera que cortar los hilos de un alambre y seguir. La impunidad es absoluta y total, la impotencia que uno siente también. Es un desánimo total de seguir desafiando a la sequía y además a esto. Es muy triste lo que nos pasa a los productores. Tenemos un gran abandono de los dirigentes políticos, diputados, senadores, la falta de justicia y empatía por el que se levanta todos los días y trabaja para seguir generando producción al país”, expresó el dirigente.

El productor, al igual que otros ganaderos, desteta el animal, lo encierra en otro lugar para seguir el proceso de engorde con alimento balanceado, rollos y pasto. “Este es el único capital de trabajo que tenemos acá, porque otra actividad no tenemos. Cuando los malvivientes detectan la hacienda encerrada, inician el operativo de inteligencia y logística para aprovechar el momento y alzarse con la mayor cantidad de carne posible. Los animales están encerrados a 2000 metros, aproximadamente de la casa y el hombre que está en el campo no escucha, en una noche de viento, y recién el día siguiente se encuentra con este escenario”, relató.

Los delincuentes, contó, se manejaban en al menos 3 vehículos tipo pick up donde cargaron aproximadamente los 3200 kg de carne de los animales faenados para darse a la fuga. La pérdida la estiman en $3,5 millones.

Dante Segatori, presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel

“El problema se da porque, sumado a la distancia, son extensiones grandes, no hay una forma de comunicación. No hay señal de teléfono y se agrava la situación, más allá de la impunidad con que se manejan”, sostuvo.

En esa zona se vienen presentando diferentes hechos de inseguridad. Por caso, en los últimos días hubo cuatro animales carneados en un mismo establecimiento rural del Valle Medio. Pero explicó que el hecho “no pasaba con esa cantidad”. Se conoció también que a un productor de El Solito, en la misma provincia, le carnearon dos vacas y dos terneros el miércoles por la tarde. “Todas las semanas sucede con tres, cuatro o cinco animales, a distintos productores en diferentes lugares de esta amplia zona. Esta fue la gota que colmó el vaso. Esto supera toda la capacidad de asombro. Ojalá que haya un cambio con el cambio de gobierno y se manifieste en menor tiempo posible. Es un momento de mucha bronca”, puntualizó.

Las vísceras de los animales que carnearon en el campo

Hay productores que ponen la denuncia en la policía. Esta vez, además, buscaron que la situación que viven tenga una trascendencia pública más allá de la provincia. “Mantenemos reuniones permanentemente con el ministro de Seguridad, de Justicia, el jefe de policía de la zona y no pasa nada. No se llega a ninguna solución. Esto no es de este año, sino desde hace años y nunca se llega a una solución. Decidimos decir basta y publicarlo y que les dé vergüenza, por lo menos que les dé vergüenza estar cobrando un sueldo y hacer absolutamente nada por lo que ganan”, lanzó.

En un comunicado remarcaron la falta de controles bromatológicos en todas las ciudades de la zona por parte de las autoridades municipales. Alertaron que esto no permitiría a las carnicerías vender productos que no hayan pasado por un matadero autorizado. “El crecimiento del abigeato que es cada vez más marcado y como se aprecia en este caso cada vez más arriesgados y que incluyen un estudio de inteligencia y una logística muy importante para poder realizar semejante robo”, indicaron.

Uno de los casos reportados el miércoles pasado en El Solito, Río Negro

Segatori sostuvo que esta es una carne que seguramente va a carne picada, hamburguesa, chorizos, pero no como destino de corte en un mostrador: “A las carnicerías habilitadas no va este tipo de carne”.

Según mencionó, esto se lo han expuesto a las autoridades de la provincia, pero no han logrado ningún resultado positivo. “Llega un momento en que te agota la paciencia del productor y la gente. El productor viene y me lo expone a mí y yo a las autoridades, pero no tenemos una devolución. Llega un momento en que uno se cansa, se harta y dice basta por la falta de respuestas”, completó. En la mayoría de los casos, cuando se hace la denuncia, ellos mismos tienen que llevar a la policía hasta el campo para que pueda tomar huellas y sacar muestras de los delitos, porque las autoridades provinciales no tienen los medios necesarios para movilizarse. “Entonces, directamente, no se hace la denuncia”, completó.