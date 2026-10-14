La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda, una empresa vinculada a Vicentin

La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda SA, la empresa textil vinculada al grupo Vicentin ubicada en la localidad santafecina de Reconquista, después de que fracasaran las negociaciones con los acreedores y no se presentaran interesados en el proceso de salvataje. La decisión fue tomada este miércoles por el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe. La resolución también abre una nueva etapa para la compañía, ya que se analizará la posibilidad de mantener la producción de manera transitoria mientras se avanza con su venta, con el objetivo de preservar el valor de los bienes y los puestos de trabajo.

La decisión llegó nueve días después de que venciera el plazo para que otras empresas, acreedores o cooperativas de trabajadores se presentaran para intentar salvar a la compañía. El 5 de este mes, la Justicia confirmó que no se había registrado ningún interesado. Como Algodonera Avellaneda tampoco había conseguido un acuerdo con sus acreedores, el juez resolvió declarar la quiebra.

En el fallo, al que accedió LA NACION, Lorenzini explicó que ya no era posible dar más tiempo a la empresa. “El juez no posee facultades discrecionales para dilatar el trámite ni para conceder nuevos plazos no previstos en la ley”, señaló. Y agregó: “La prolongación de este proceso preventivo solo se traduciría en una severa agravación del daño patrimonial, en un financiamiento forzoso a costa de acreedores posconcursales y en la paulatina destrucción del valor de realización de los activos”.

Según detalló la resolución, las deudas financieras verificadas superan los US$260 millones, además de los compromisos en pesos. A esto se suman deudas generadas después de que la empresa se presentara en concurso preventivo, que se estiman en más de $6000 millones, por gastos de funcionamiento, servicios públicos e impuestos que no pudo afrontar.

Uno de los principales impedimentos para alcanzar un acuerdo fue la posición del Banco Nación, que concentra más del 80% de las deudas que se tenían en cuenta para aprobar la propuesta de pago. Estos compromisos se originaron en garantías que Algodonera Avellaneda había otorgado a Vicentin. La empresa había pedido que el banco no participara en la votación del acuerdo, pero el juez rechazó ese planteo el 14 de septiembre. Después se abrió una última oportunidad para que otros interesados se hicieran cargo de la compañía, aunque nadie se presentó.

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