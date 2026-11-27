A los ocho años, Alejandra Gribaldo se mudó de Adolfo Gonzales Chaves a Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, por el trabajo de su padre médico y allí cursó toda la primaria y la secundaria. Hoy, a los 47, esta ingeniera agrónoma lidera el área de mejoramiento genético de cebada y la gerencia de Investigación y Desarrollo de Cervecería y Maltería Quilmes, la compañía donde trabaja desde hace casi dos décadas y donde armó su carrera y su familia. Anfitriona de una visita de medios al campo experimental de la empresa, conoce de memoria las 80 hectáreas que recorre su equipo y sabe exactamente qué mirar en una foto aérea para comprobar que cada surco quedó sembrado derecho.

Antes de dedicarse a la cebada, Gribaldo pensó en estudiar ingeniería forestal. Le interesaba el medio ambiente y, como los primeros tres años de esa carrera y de agronomía eran iguales, pudo decidir en la facultad, en La Plata. El trabajo en las cátedras inclinó la balanza. “Cuando uno empieza a ver la carrera de agronomía ve que tiene un montón de variantes y que se pueden hacer un montón de cosas. Y trabajando también en las cátedras, en la parte de investigación, dije: ‘No, me voy a volcar más a agronomía porque tiene un montón de salidas que por ahí forestal no me convencía tanto”, recuerda que se dijo.

En la facultad investigó con colza y trabajó en fitopatología. Después de recibirse hizo otras cosas durante un tiempo y regresó a Tres Arroyos. Cuando salió a buscar trabajo, su experiencia estaba más ligada a la investigación y a la sanidad vegetal que al área comercial. Quilmes la incorporó como mejoradora.

“Entré con un puesto de breeder [mejoradora], un puesto más chiquito, y de a poco fui tomando más responsabilidades”, dijo. Este año cumple 18 en la compañía, donde hoy lidera el programa de mejoramiento genético de cebada y la gerencia de Investigación y Desarrollo.

En el sur bonaerense, Gribaldo combina el trabajo a campo con herramientas de selección genómica

El cambio que más le costó llegó cuando Antonio Aguinaga, su jefe, dejó la empresa. Él tenía a cargo la investigación en la Argentina, Brasil y Uruguay. Gribaldo ya dirigía el programa argentino y tenía su propio equipo, pero con Aguinaga hablaba a diario, incluso cuando él viajaba. Podía consultarle, por ejemplo, si convenía avanzar con la inscripción de una variedad. Cuando se fue, también le tocó representar al programa en los encuentros. “Fue un: ahora estoy yo sola. Tenía que ir a estos eventos sola, salir a hablar y tener a cargo las variedades, inscribir las variedades… Ese tipo de cosas en el momento me movilizó”, recuerda que pensó.

En un ambiente históricamente masculino, ponerse al frente de un grupo de técnicos varones —muchos de ellos con 15, 20 o más de 30 años de experiencia en el campo— fue un reto que resolvió desde la cercanía y el trato franco. “Yo paso más tiempo acá; les digo a los chicos que es mi casa, y somos medio como una familia”, precisó.

En el campo, el trabajo diario le dio confianza en un equipo que conoce desde hace años. Algunos de sus integrantes llevan más de tres décadas allí y pueden resolver desde la reparación de una máquina hasta la siembra de las parcelas. A ella le toca comprobar, entre otras cosas, que los surcos quedaron derechos. “Si vos ves una foto aérea, es todo un cuadradito al lado del otro, perfecto”, dijo.

La cebada atraviesa un proceso de remojo para hidratar el grano y activar la germinación controlada Gentileza Quilmes

Puertas adentro de su casa, Gribaldo comparte su vida con su marido y sus dos hijos, de 11 y 14 años. Cuando los chicos eran más chicos y los viajes laborales de dos o hasta tres semanas eran frecuentes, apareció esa sensación que suele acompañar a muchas madres que trabajan fuera de casa: “Nunca me lo dijeron, pero a uno le agarra como un sentimiento de culpa. Ahora no tanto, pero antes, cuando eran más chicos, yo viajaba bastante. Y te agarra eso de decir: ‘Me voy a ir 15 días, me voy 13’, una vez me fui tres semanas… Te agarra algo de culpa, pero tengo mucho soporte de abuelas, de hermanas, un apoyo familiar importante, entonces no se siente tanto”.

Con el tiempo, mirar la historia de su propio padre médico la ayudó a ver ese equilibrio desde otro lugar: “Mi papá es médico y no estaba nunca, entonces yo entiendo eso de: ‘Es su trabajo y es una persona que también quiere desarrollarse como persona, además de ser mi papá’. Me parece que está buenísimo que ellos vean ese ejemplo de que uno va al trabajo, que uno es responsable con su trabajo y que, a su vez, los podés criar igual, que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer todo; no sé si todo perfecto, pero todo se puede hacer”. Sus hijos, además, crecieron cerca de ese mundo: “Ellos vienen, ven los tractores que les encantan —también son varones— y conocen el trabajo y saben: ‘Ah, vas al campo’, ‘Ahora van a cosechar’. Están metidos y eso se hace parte de la familia”.

En el lote, Gribaldo observa cómo se desarrollan las plantas que selecciona

Detrás de esa rutina hay un programa con 52 años de historia y cerca de veinte variedades de cebada registradas desde los años ochenta, que nació cuando la compañía decidió comprar un campo propio para desarrollar variedades locales que permitieran que la cebada compitiera y superara en rinde al trigo. Hoy, el trabajo de Gribaldo y su equipo abarca desde este predio de 80 hectáreas en Tres Arroyos y otro de 20 hectáreas bajo riego en Coronel Suárez hasta ensayos en una decena de localidades, cuidando además la salud del suelo mediante rotaciones con cultivos de cobertura como vicia.

Su trabajo exige paciencia: desarrollar una variedad demanda entre diez y doce años, desde que llegan apenas cincuenta gramos de cientos de líneas experimentales hasta que superan las pruebas en lote, los micromalteos en laboratorio, la validación industrial en maltería y la degustación final en cervecería. Incluso cuando los pedidos industriales cambian a mitad de camino —como pasó cuando se buscó una variedad de menor consumo de agua para una cerveza puntual—, el equipo tiene que recalcular sin perder el rumbo.

En la selección de variedades importan tanto el rendimiento a campo como la calidad del grano

Gribaldo sigue recorriendo los lotes del sur bonaerense donde creció. Hoy, para seleccionar las plantas, combina el trabajo a campo con cámaras de crecimiento, que acortan los ciclos de cultivo, y herramientas de selección genómica. Su tarea es uno de los primeros pasos de un producto que empieza mucho antes de abrir una botella.