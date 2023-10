escuchar

“La posibilidad de hacer negocios aquí es infinita. En este tipo de ferias el abanico de negocios es muy amplio”. Así se refirió Daniel Urcía, vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) sobre Anuga, la feria internacional para la industria alimentaria que reúne a vendedores y compradores del mundo en Colonia, Alemania, del 7 al 11 del actual.

Este año, la muestra tiene niveles récord de participación, con unos 7500 expositores de 100 países, de los cuales están directivos de 35 empresas argentinas exportadoras de carne vacuna. “Es un punto de encuentro del negocio cárnico. Se concentran vendedores y compradores de todas partes del mundo. Si bien en su mayoría son europeos, vienen también compradores de Asia, África y América y traders que intervienen en el negocio. Aquí se resuelven cuestiones de logística también”, afirmó.

Según describió Jorge Grimberg, titular del Ipcva, en el cóctel que organizó el organismo con más de 200 importadores en el Pabellón Argentine Beef, uno de los ejes temáticos de esta edición de Anuga es la sustentabilidad y en ese sentido la cadena cárnica argentina se encuentra a la vanguardia de los acontecimientos, según expresó.

“Queremos contarles que la ganadería argentina no es parte del problema sino parte de la solución, porque nuestros animales pasan la mayor parte de su vida en el campo, consumiendo pasturas naturales, y la Argentina posee un balance de carbono positivo”, contó frente al público presente.

“La carne vacuna es una de nuestras grandes pasiones y nos enorgullece poner a disposición de nuestros clientes un producto de altísima calidad, sustentable y amigable con el medio ambiente. Nos representan en esta feria 35 grandes empresas que ratifican el prestigio de nuestra carne y trabajan incansablemente para satisfacer los requerimientos de los consumidores de todo el mundo”, agregó.

En esa línea, Mario Ravettino, consejero del instituto y presidente del Consorcio ABC, destacó la importancia de la cadena de estar presentes en el evento. “Es el centro del vínculo comercial de todos los compradores de carne del mundo. Si bien Anuga es una feria de alimentos, es más carnicera que la misma SIAL de París. Concretamente en el rubro carne, se nota una presencia mucho más marcada de gente relacionada con el mercado internacional de carnes bovinas y con los negocios que otras ferias de similares características”, dijo.

En tanto, Felipe Tavernier, de Coninagro y consejero del instituto, enfatizó en el poder que poseen este tipo de ferias que sirven no solo para la industria sino también para el primer eslabón de la cadena, los productores. “Marcan un camino por seguir y se ve para donde va el mundo”, dijo.

“Estos lugares son los que muestran las demandas, las necesidades, las características y las inquietudes de la gente. Cada sector defiende sus intereses pero la mirada debe ser de largo plazo, de estrategia y de cadena: a la cadena le tiene que ir bien porque si algún eslabón no es rentable, la cadena no funciona y esto no es sustentable”, señaló el dirigente.

Influencers en la feria

Un grupo influencers (también llamados KOLs por “key opinión leaders” ó líderes de opinión) de distintas nacionalidades se acercó al restaurante Argentine Beef de Anuga 2023 y destacaron la excelencia y la sustentabilidad de la carne argentina.

Por ejemplo, la influencer británica Fari, que vive en Londres y tiene una cuenta sobre gastronomía, turismo y buena vida, fue contundente. “Me parece impresionante y probarla ha sido una grata experiencia, estaba muy bien cocinada, con mucho sabor, tierna y jugosa. Creo que es definitivamente importante que sea sustentable para los británicos ya que cada vez buscan un estilo de vida más sostenible y respetuoso, por lo que es un gran punto a favor”, dijo.

Desde España, llegó Sergio Muriel que es un especialista en cocina a las brasas, publicó un libro de recetas y acaba de abrir su primer restaurante en Valencia. “Hemos venido a descubrir por qué la carne argentina es la mejor del mundo. ¿Será por su terneza? ¿Será por cómo tratan la carne los argentinos? Lo he descubierto y he de decir que son unos auténticos ‘pros’ del asado. Así que si tienes la oportunidad, come carne argentina”, sugirió a sus más de diez millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok.

Para el italiano Matteo Di Cola, "la carne vacuna de la Argentina, simplemente es la mejor" Ipcva

El influencer español describió la experiencia en las redes de esta manera. “Viajé hasta Alemania, fui directo al festival Anuga en Koelnmesse con una misión: descubrir por qué dicen que la carne argentina es la mejor del mundo. Estuve con Hugo Martinelli, el parrillero de Argentine Beef, que nos enseñó la técnica que tienen los argentinos para la carne. Nos contaba que solo salan la carne una vez y no echan ni aceite ni nada para que los jugos se sellen en el interior. El resultado es una maravilla, súper tierno, con mucho sabor y muy jugoso. Me quedé loco de cómo cortaban la carne con una cuchara para ver que estaba tierna”.

Otro de los que llegó a la feria fue el italiano Matteo Di Cola. “Me encanta la carne vacuna de la Argentina, simplemente es la mejor, tras haberla probado aquí tengo aún más ganas de viajar a la Argentina para seguir disfrutándola. Además, el hecho de ser una carne sustentable es importante para todo el mundo”, aseguró.

Desde España, llegó Sergio Muriel que es un especialista en cocina a las brasas

Para Alexis, un influencer francés, especialista en destinos gastronómicos, “la carne argentina, es una de las mejores carnes del mundo”, señaló.: “Ya la había probado en restaurantes argentinos en París y era excelente. Aquí en Anuga me ha parecido increíble, muy sabrosa y jugosa ¡Me he enamorado de la carne argentina! Probarla ha sido una experiencia muy buena porque estaba perfectamente cocinada, sazonada y sabrosa”.

“Es muy relevante el hecho de que sea sustentable. En Francia amamos la carne de calidad que respeta el medio ambiente y el planeta, nos gusta que sea natural y criada en buenas condiciones”, agregó.