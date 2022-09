La Mesa de Enlace define si irá o no a una reunión con el Gobierno tras la restricción del Banco Central

La Mesa de Enlace decidirá entre mañana y el jueves por la mañana si asiste como agrupación a la reunión convocada por el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, para hablar de la situación de las economías regionales, según señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Bahillo convocó a un encuentro para este jueves desde las 18.30 al bloque que conforman, además de CRA, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina (SRA). El encuentro, no obstante, ya quedó opacado por la controvertida normativa del Banco Central (BCRA) que fijó una tasa mínima en el equivalente a 120% de la última tasa de Política Monetaria para quienes mantengan más de 5% de stock de soja.

El BCRA aplicó eso para quienes no vendan soja. En rigor, en el marco del régimen con un tipo de cambio a $200, el Gobierno busca que se comercialice la mayor cantidad posible de la oleaginosa para que luego se exporte y entren dólares.

La medida del BCRA generó el rechazo de los dirigentes de la Mesa de Enlace, que pidieron su marcha atrás. En la SRA ya avisaron que no irán al encuentro con Bahillo si no hay un cambio en esa norma. Nicolás Pino, presidente de la entidad, calificó el fin de semana de “extorsión” esa disposición. En tanto, en Federación Agraria indicaron que asistirán. Coninagro es de la idea de ir para, además del tema de las economías regionales, plantear la disconformidad por lo dispuesto por el BCRA.

“Estamos charlando”, señaló Chemes en declaraciones a Led FM, sobre las conversaciones al interior de la Meas de Enlace. Dijo que la posibilidad de hablar de economías regionales fue algo pedido por el sector, pero que “en el camino surgió esta resolución del BCRA que no ayuda”. Agregó: “Estamos muy preocupados, no suma y no ayuda al diálogo”.

Planes

“Estamos queriendo tratar de encontrar un ámbito de ideas, consenso, y surge esta resolución”, apuntó el dirigente. “Es un castigo, un mecanismo de presión. Hemos pedido que se de marcha atrás en forma rápida”, añadió.

Consultado sobre la actitud que adoptará el bloque del agro, indicó: “Primero lo vamos a charlar a nivel de la Mesa de Enlace, casi todos tenemos reuniones entre hoy y mañana”.

Agregó que en el caso de su entidad hoy mantendrá una reunión de la Mesa Ejecutiva, integrada por 16 miembros, donde se debatirá el tema para avanzar en una postura. Mañana, en tanto, habrá un encuentro del Consejo Directivo, que agrupa a más de 60 miembros, donde se terminará de refrendar o no lo resuelto hoy.

“Entre mañana y el jueves a la mañana tenemos que decidir. Alentamos esperanzas que en ese término se de marcha atrás en la medida”, precisó en tanto sobre las negociaciones en la Mesa de Enlace.