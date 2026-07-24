La nueva S10 Trailboss se luce en la pista off road de La Rural

Con la nueva S10 Trailboss y el también flamante Onix Activ, Chevrolet está presente en la Exposición Rural de Palermo, que ya comenzó y culminará el 26 de julio.

En esta nueva edición de la tradicional muestra, Chevrolet cuenta con una propuesta integral que combina exhibición de producto, experiencias de manejo y acompañamiento comercial especializado, reafirmando su cercanía con los clientes del sector agropecuario, productivo y familiar.

La marca tiene un espacio destacado en el Pabellón Azul, donde los visitantes pueden conocer los modelos más representativos del portfolio de Chevrolet, como Spark EUV, Captiva PHEV, Tahoe, Trailblazer, Sonic RS, Tracker y la gran novedad, el Onix Activ.

Una de las grandes novedades de Chevrolet: el Onix Activ. GC

Por otra parte, en la pista exterior de test drive se exhibe el portfolio de pick-ups para el trabajo cotidiano y la aventura, como la Montana RS, S10 High Country y Silverado High Country. Y allí mismo, los visitantes pueden realizar pruebas de manejo de las S10 High Country, Silverado Z71 y el SUV todoterreno Trailblazer, así como probar la nueva S10 Trailboss, que fue presentada en Agroactiva y cuyo inicio de ventas coincide con la inauguración de La Rural.

El line-up de las pick ups de Chevrolet preparadas para la acción off road. GC

“La nueva versión de S10, la S10 Trailboss, está enfocada en un uso más aventurero. Con suspensión Ironman y neumáticos especiales, la pueden probar en nuestra pista off road”, dijo Andrés Carfagna, director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay. “Y la otra gran novedad es el Onix Activ, una nueva versión de Onix con una posición de manejo más elevado y con cambios en la suspensión y en los neumáticos”, agregó.

Las pick ups de Chevrolet en acción off road. GC

La presencia de Chevrolet en la Expo Rural también cuenta con el acompañamiento de su red de concesionarios, que está disponible en ambos espacios para brindar asesoramiento comercial, información sobre producto y alternativas de compra. En esta ocasión, la marca repite la instrumentación del sistema RUNA, el Registro Único Nacional del Automotor, que permite realizar el patentamiento de vehículos 0 km directamente en el lugar. De esta manera, los clientes que concreten una operación durante la exposición podrán llevarse su unidad ya patentada el mismo día.

Las condiciones comerciales de Chevrolet en La Rural incluyen un nuevo plan para Onix Plus bajo una modalidad de 84 cuotas, 100% financiado, con adjudicación pactada en las asambleas de Plan de Ahorro 3 y 5, y con una licitación mínima de 30 cuotas al momento de la adjudicación. Adicionalmente este plan incluye seguro bonificado al 50% durante los primeros 3 meses.

El impactante stand de Chevrolet en el Pabellón Azul de La Rural. GC

Además, los productores agropecuarios y/o ganaderos pueden acceder a importantes descuentos por volumen que superan el 15 y hasta un 18 por ciento, según el modelo elegido.

También se ofrece financiamiento con planes de tasa 0% hasta en 24 meses para las gamas Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic; hasta en 18 meses para las líneas Spin, S10, Montana, Trailblazer y Captiva PHEV, y hasta en 12 meses para la nueva Silverado y el disruptivo Spark 100% eléctrico.

Una de las apuestas híbridas de la marca, la Captiva PHEV. GC

“Expo Rural es un escenario clave para seguir mostrando a nuestros clientes la gran variedad de vehículos que Chevrolet ofrece con la tecnología, robustez, seguridad y la confiabilidad que nuestra amplia red de concesionarios ofrece en todo el país. Nuestra presencia en esta edición refleja el compromiso de la marca con el sector productivo y con todos aquellos usuarios que encuentran en Chevrolet una solución para el trabajo, la familia y la aventura”, concluyó Andrés Carfagna.

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