La imagen estremecedora en un histórico río de Buenos Aires

escuchar

La sequía ha dejado efectos devastadores que han quedado reflejados en la producción agropecuaria y en diferentes ríos, arroyos y lagunas a lo largo y ancho del país. Uno de los últimos casos fue el del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires, donde un productor retrató la crítica situación en la que está un importante tramo ubicado en el partido de Alberti, en el kilómetro 192.

Se trata de Carlos Grondona, un productor agropecuario de 9 de Julio y Tandil, quien compartió en Twitter las imágenes del conocido río seco por la falta de precipitaciones a causa del fenómeno de La Niña, que azotó por tres años consecutivos al país. “El otrora caudaloso Río Salado hoy a la tarde en el puente de ruta 5, partido de Alberti. Una imagen de la peor sequía”, escribió en la red social junto con la imagen en la que se puede ver que lo que un día era una corriente de agua ahora solo refleja un panorama desértico.

“Hace quince años que periódicamente cruzo el puente sobre el Río Salado en la ruta 5. En algunas sequías como la de 2018 y 2009 había menguado, pero nunca lo había visto completamente seco como ahora”, explicó. Siguiendo la ruta 5, a 70 kilómetros del puente, explicó, está el partido de 9 de Julio, donde es productor de soja, maíz y trigo.

Rio salado a la altura de roque perez.

Nunca en mi vida lo vi tan seco. pic.twitter.com/yDbZPCdiay — Francisco carreras (@fran_carreras) March 18, 2023

Además, mencionó que el trigo en esa zona rindió 2200 kilos por hectárea, menos de la mitad de un año normal. “Allí la soja de segunda está prácticamente perdida. La soja de primera estimamos que va a rendir 1500 kilos por hectárea, un tercio de lo que rindió la campaña pasada. Para el maíz prevemos un rinde que es la mitad de lo que dio el año pasado”, agregó.

En ese sentido, afirmó que entre marzo de 2022 y marzo de 2023 llovieron 540 milímetros, esto es la mitad de un año normal. “La última ola de calor de marzo fue el golpe de knock out para los cultivos. El agua que hoy no se ve bajo el puente es una imagen de las lluvias que no recibió el campo, y también de los dólares que no van a entrar al país en los próximos meses por las exportaciones del agro. Se vienen tiempos complicados”, manifestó.

El tuit del productor que habla de las consecuencias de la sequía en el Río Salado

Otros productores también contaron que fueron testigos de este panorama desalentador. “Hoy pase por ahí. Nunca lo había visto así”, escribió Santiago del Solar. “Río Salado a la altura de Roque Pérez. Nunca en mi vida lo vi tan seco”, afirmó Francisco Carreras.

LA NACION