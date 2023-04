La situación del campo: hoy estamos mejor que mañana

escuchar

La única certidumbre que tiene el empresario rural es que la inflación está descontrolada, que no hay disponibilidad de dólares en el Banco Central (BCRA), que las tasas de interés siguen aumentando, que el Gobierno no está dispuesto a caminar hacia un tipo de cambio único, que se continúa emitiendo y limitando las importaciones. Es decir: hoy estamos mejor que mañana.

Ante la sequía de dólares en el BCRA, los importadores acuden al CCL; su aumento incide en el valor de los insumos estratégicos, maquinaria, fertilizantes, agroquímicos y fitosanitarios, entre otros. La moneda grano es más confiable que el peso.

Así como el fuego se alimenta de oxígeno y la inflación de mayor emisión, si bien la tasa de interés sigue siendo negativa en términos reales es muy elevada para el pago de intereses sobre el stock de pasivos remunerados, que hoy ronda los 12 billones de pesos. Esto significa que el BCRA debería emitir alrededor de $1 billón mensual para hacer frente a esos compromisos. Es un dicho conocido que el que juega con fuego se quema.

El volumen de los pagos mensuales por la deuda del Banco Central se multiplicó por 10 los últimos dos años.

Dólar agro

El dólar agro, es otro factor que impulsa una mayor emisión, ya que ninguna decisión racional de una empresa o persona, sería comprar dólares a 300 para venderlos a 220. Cuanto más dólares ingresen por el programa incremento exportador, mayor será la emisión. Estamos en un laberinto sin encontrar la salida; cualquiera diría que el perro se muerde la cola.

Faltan dólares, tenemos déficit fiscal y comercial, pobreza e indigencia en niveles elevados, la población tiene hambre y está exacerbada. Lo único que nos sobran en la economía paradójicamente son los pesos, una abundancia que nos genera escasez y la imposibilidad de llegar a fin de mes.

De acá a las elecciones la base monetaria se duplicaría y es factible que un rollo de 30 metros de papel higiénico sea más caro que un rollo de billetes, ya veremos de que denominación.

El próximo paso es conseguir adelantos del FMI, generando un nuevo agujero negro en la economía para los meses subsiguientes. Mientras tanto, no aflora ninguna medida que brinde confianza y certidumbre a las empresas y los individuos.

Otro dato relevante es que la balanza comercial comienza a dar déficit, más de 1000 millones de dólares en marzo y seguramente seguirá sumando a lo largo del año, a pesar de las fuertes restricciones a las importaciones y las piruetas en las resoluciones que retardan las mismas.

Es evidente que el Gobierno por sí solo no tiene la capacidad de calmar la crisis y que el agro por primera vez en la historia no podrá salvar la mala praxis y pésima administración pública que atravesamos.

Estamos ante una hiperinflación moderna, con caída de actividad económica que nos llevó a la estanflación, es decir la pesadilla que cualquier gobernante no quiere tener.

Para comenzar a revertirla, el esfuerzo tiene que ser del conjunto de las fuerzas políticas acordando dar los primeros pasos para salir de la profunda y compleja crisis política, social, económica, financiera y ambiental que atravesamos.

Algunos primeros pasos podrían ser: congelar el gasto público nominal, acudir al Fondo Monetario Internacional en conjunto, oficialismo y oposición, para aspirar a un crédito puente de por lo menos 15.000 millones de dólares, implementando a su vez una corrección en el tipo de cambio que nos permita aspirar a su unificación; restringir la emisión; permitir transacciones multimonetarias y una apertura inteligente de la economía. El consenso básico para caminar hacia un horizonte mejor.

Si no se logra un acuerdo político, continuaremos profundizando la crisis hasta niveles inimaginables. Debe aflorar la madurez política: como se dice ante nuestra Constitución, “si así no lo hiciere que Dios y la Patria me lo demanden”.

El autor es consultor en agronegocios