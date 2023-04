Larreta dijo que las retenciones “son un impuesto horrible” y llamó al campo a hacer un plan juntos

escuchar

El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta busca, a través de un plan que presentó en la Sociedad Rural Argentina (SRA), duplicar las exportaciones del sector agropecuario en seis años para bajar el déficit fiscal. El jefe de Gobierno porteño intentará aumentar las exportaciones de carne vacuna, eliminar las retenciones a 200 economías regionales y unificar el tipo de cambio.

El plan de Gobierno que propuso ante un auditorio lleno en la Rural está enfocado en medidas para el sector. “El campo es el motor productivo de la Argentina: genera 2,2 millones de empleo directo. Es el responsable del 64% de las exportaciones y el 70% de los dólares que ingresan en el país”, dijo.

Además, recordó que el sector invierte más de US$20.000 millones por año. “No es solo el que más aporta a la economía, sino el que más potencial de crecimiento tiene”, afirmó. Completó que el contexto global da una oportunidad única, donde el mundo necesita de los alimentos que produce el país.

“Hemos sufrido y estamos sufriendo la sequía más grande del siglo. El Gobierno es socio solo en las buenas, pero nunca en las malas”, lanzó y recordó que hoy los productores están sufriendo las consecuencias de esta situación. “Yo sé que van a salir adelante. Después de estudiar mucho el tema, hoy es realista decir que con reglas de juego estables, podemos duplicar las exportaciones. Eso es trabajo, inversión y desarrollo, para que esto suceda hay hablar con la verdad”, sostuvo. Además, advirtió: “Sé lo que es pararse acá y tener que decir que vamos a cambiar las cosas desde el primer día… Para que aplaudan todos”, lanzó con sarcasmo.

Horacio Rodríguez Larreta: "Sé lo que es tomar decisiones, establecer un plan, objetivos y leyes que se necesitan para llegar a los objetivos, no venir con promesas falsas. No permitan eso" Hernán Zenteno - LA NACION

“Sé lo que es tomar decisiones, establecer un plan, objetivos y leyes que se necesitan para llegar a los objetivos, no venir con promesas falsas. No permitan eso. Necesitamos un gobierno que trabaje con el campo. Ustedes conocen mucho más los problemas del campo, por eso, el plan lo tenemos que hacer juntos. Yo no quiero hacer la típica, hay que hacer las cosas planificando. Necesitamos ser aliados con esto, yo me comprometo a hacer un plan con ustedes, pero esto tiene que ser un compromiso mutuo”, introdujo.

Para eso, relató, el Estado se tiene que comprometer a duplicar las exportaciones del agro en seis años, resolver los problemas del tipo de cambio, junto al impulso al trabajo, el desarrollo y las inversiones. El precandidato agregó que resumió y juntó siete medidas concretas para el sector. Primero está la estabilidad, sin estabilidad macro no hay nada. “Hoy la inestabilidad es el talón de Aquiles en el país. Mi prioridad es ordenar las cuentas y llegar al déficit primario cero en el primer año”, añadió. En la sala hubo aplausos esquivos, por primera vez, desde que comenzó a hablar.

Rodríguez Larreta se mostró esperanzado en lograr la unificación cambiaria lo más rápido posible. “No es serio decir que en el primer día levantamos el cepo y ya estábamos. Segundo, estableceremos el régimen de estabilidad, acá hay que trabajar, de verdad. El compromiso es firme, el sector solo se va a desarrollar con un tipo de cambio unificado, para la campaña, las inversiones, la tecnología e insumos. Eso se lo garantizamos”, manifestó.

Por otra parte, indicó que en su agenda también están las retenciones. “Es un impuesto horrible, que se adueña del trabajo de ustedes. Me comprometo a eliminar las retenciones de más de 200 productos de las economías regionales: tabaco, azúcar, limones, aceite y maní. Eso es realista, es serio”, lanzó.

El precandidato busca, dijo, lograr en conjunto un descenso escalonado de las alícuotas que vaya de la mano con el resto de los productos: “Es un impuesto horrible, y lo tenemos que resolver”. Lo otro pendiente en la agenda de la agroexportación, afirmó, es el tema de la cuotificación de algunos productos. “Es una contradicción que el país necesita dólares y que se pongan cuotas límites para exportar. En vez de seguir trabajando, vamos para atrás, en sentido opuesto. La carne no puede estar cuotificada en las exportaciones”, advirtió.

Horacio Rodríguez Larreta con Nicolás Pino, presidente de la Rural Hernán Zenteno - LA NACION

A su vez, mencionó que se tiene que eliminar la burocracia y simplificar los trámites para los productores agropecuarios. “Durante mi gobierno vamos a hacer todos los tramites a distancia, no tienen que ir a las oficinas y a los pueblos a hacer trámites. No va a existir eso nunca más. Tenemos que integrar el sistema de Aduana, AFIP, el Senasa, de una manera ordenada, con información cruzada, volviéndolos locos todo el tiempo. Hay que ser un héroe para producir en la Argentina. Eso requiere de una actualización de un sistema laboral. Hoy, una indemnización te voltea una empresa agropecuaria”, ejemplificó.

El precandidato también habló de la necesidad de mejorar los caminos rurales y mejorar autopistas en el interior del país. Sumó, a esto, las obras de dragado en las cercanías al puerto de Rosario, sin olvidarse de la propiedad privada. “Hoy, la propiedad privada es algo que no está garantizada, las roturas de silobolsas, ataques al trabajo. Por eso quiero proponer la creación de un centro porque puede mejorar la seguridad”, enumeró.

También mencionó que es necesario construir un acuerdo político, sólido, que haga que todos esos proyectos se traduzcan en leyes en el Congreso. “No sirve que implementemos todas estas medidas y que cuando cambie de Gobierno vuelvan atrás. Por ejemplo un dólar soja por 45 días y después vuelvan atrás, es imposible así. La única manera es tener un acuerdo, un plan de desarrollo”, afirmó.

A la hora de las preguntas, dijo que es imprescindible hablar con la verdad. “Hay que unificar el tipo de cambio lo antes posible, para que la Argentina tenga una sola moneda y tenga equilibrio fiscal. Hoy acudimos a la maquinita [para emitir pesos], pero tenemos que generar equilibrio fiscal”, afirmó.

El precandidato también respondió una pregunta del público sobre una expresión pasada de que la soja generaba poco empleo. “Fue una frase poco feliz que dije hace más de 10 años, es cierto que lo dije. No fue que me sacaron de contexto. Yo vivo del campo, mi familia también, por eso digo que fue poco feliz”, se disculpó y fue aplaudido por el público.

Para finalizar, remarcó: “No vendamos soluciones mágicas, porque tenemos una situación complejísima. Por el bien de la democracia, hay que acordarlo, por eso dije que en las propuestas puede haber muchas coincidencias, lo más importante es tener la capacidad de hacerlas. Si no logramos eso, no hay transformación ni para el campo ni para la Argentina”.