“Las malditas retenciones”: el fuerte reclamo de Llaryora y su pedido por una ley clave para el maíz

CÓRDOBA.- Con un fuerte reclamo para que avance la nueva ley de biocombustibles y críticas por las retenciones, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó que la Argentina produzca cerca de 70 millones de toneladas de maíz y todavía haya que “andar peleando” para ampliar su transformación. En una provincia que acaba de alcanzar un récord de cosecha de más de 23 millones de toneladas del cereal, defendió una mayor industrialización y destacó que la nueva norma permitiría a las provincias “poner un surtidor” y avanzar con el autoconsumo. También volvió a reclamar que se eliminen “las malditas retenciones” y advirtió: “El campo no da más”.

El gobernador cordobés habló durante la apertura del 5° Congreso Internacional de Maíz (CIM), que se realiza en Córdoba. En la inauguración estuvieron también Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba; Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, y Joaquín Pinasco, CEO del CIM.

Llaryora destacó que Córdoba alcanzó una producción récord de más de 23 millones de toneladas de maíz y señaló que, a nivel nacional, la cosecha rondaría los 70 millones. “¿Puede ser que un país que produzca 70 millones de toneladas de maíz tengamos que andar peleando todos los días para tener una ley de biocombustible?”, planteó.

Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba, durante la apertura del Congreso Internacional de Maíz; lo escuchan Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe; Joaquín Pinasco, CEO del Congreso Internacional de Maíz; Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, y Daniel Passerini, intendente de la ciudad de Córdoba

También cuestionó que una parte importante de la producción continúe saliendo como grano en lugar de ser transformada dentro de la provincia. Según los números que mencionó, de cada 100 toneladas de maíz producidas en Córdoba, alrededor de 63 se exportan como grano, 18 se destinan a alimentos y 19 se industrializan.

“El gran desafío es transformar, industrializar”, afirmó. Según señaló, Córdoba ya industrializa alrededor de la mitad del bioetanol producido en la Argentina, pero consideró que todavía existe un amplio margen para agregar valor al cereal. Además, estimó que el flete representa alrededor del 25% del costo de producción por hectárea.

Llaryora sostuvo que los departamentos que más aumentaron la producción de maíz son aquellos donde hay plantas que demandan el cereal. “Vos sabés que vas a sembrar y tenés ya un cliente que te va a comprar”, señaló, y mencionó en particular a Río Cuarto.

Sobre la nueva ley de biocombustibles, destacó la posibilidad de avanzar con el autoconsumo a nivel provincial. “Gracias a Dios, en esa ley también nos va a permitir a las provincias, que creo que no la vieron venir. Bueno, ahora ya lo dije. Que vamos a poder poner un surtidor y vamos a poder trabajar por lo menos en el autoconsumo. Y somos, entre la Región Centro, uno de los consumidores más importantes. O sea que en el tiempo podemos ir al autoconsumo y poder de esa manera traccionar lo que el corte no nos da”, afirmó.

El gobernador cordobés volvió a pedir la eliminación de las retenciones y las calificó de “malditas”

Llaryora comparó la situación argentina con la de Brasil y Estados Unidos, países que, según señaló, buscan industrializar una mayor proporción de sus materias primas. “Lo que falta es empezar a entender que producir ahora es hacer la gran transformación en la industrialización, para que se dejen de ir llenos los camiones y se vayan los camiones llenos de productos. Con valor agregado”, afirmó.

El gobernador también volvió a reclamar la eliminación de las retenciones. “Es increíble que nosotros tengamos este nivel de esfuerzo, de trabajo, de nuestros productores, en silencio, con las malditas retenciones todavía, que esto no sucede en ningún lado. Creo que estaban en Rusia y Putin las acaba de sacar. Con las malditas retenciones llevan una cosecha récord y no tenemos todavía, ni logramos, que entiendan que no es solo producir, sino que el gran desafío es transformar, industrializar”, expresó.

En esa línea, reclamó que esos recursos vuelvan a los productores para aumentar la producción y mejorar la infraestructura. “La buena noticia será cuando el argentino entienda que el campo no da más, que hay que devolverle y sacarle las retenciones, devolverle la plata a los productores para que podamos cosechar más y que se vuelva a hacer la infraestructura necesaria”, sostuvo.

Además, advirtió sobre los problemas que podrían generarse si aumenta la producción sin las obras necesarias. “Si seguimos así, vamos a tener un cuello de botella en nuestros puertos, un cuello de botella en nuestros caminos, un cuello de botella en la infraestructura para la exportación”, afirmó.

Al finalizar su discurso, Llaryora sostuvo que “la única manera de salir en Argentina es produciendo cada día más”.