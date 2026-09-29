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Vacunos: comenzó la semana con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5009 cabezas, se pagó $4720 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4241,828

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La operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5009 animales
La operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5009 animales

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5009 animales, descargados de 136 camiones. Frente a la oferta moderada, los operadores de compra ejercieron franca competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 10,41%, al pasar de 3661,096 a 4042,323 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,27%, tras variar de 4068,212 a 4241,828 pesos por kilo.

Los novillos, con 954 cabezas, representaron el 19,06% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4720 con 438 kg; $4500 por 4 lotes de 473 a 570 kg, y $4450 con 496 y con 512 kg. Por las mejores vacas se pagó $3800 con 552 kg; $3700 con 484 kg, y $3600 con 462 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5220 con 315 kg; $5000 por 4 lotes de 340 a 381 kg, y $4900 con 397 kg y en vaquillonas, $5200 con 316 kg; $4600 con 360 kg, y $4350 con 397 kg.

El detalle de venta fue 954 novillos; 1147 novillitos; 1468 vaquillonas; 1250 vacas; 86 conservas, y 101 toros
El detalle de venta fue 954 novillos; 1147 novillitos; 1468 vaquillonas; 1250 vacas; 86 conservas, y 101 torosESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4042,323, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4241,828. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4241,895. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4300,941. Detalle de venta: 954 novillos; 1147 novillitos; 1468 vaquillonas; 1250 vacas; 86 conservas, y 101 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (62) Piche nt. 15, 371 kg a $4450; 15, 345 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (228) Asoc. de Cooperativas nt. 128, 356 a 5000; Pampa Gaucha nt. 12, 382 a 4900; Vázquez v. 18, 497 a 3750. Blanco Daniel y Cía. SA: (747) Biofeld vq. 33, 342 a 4400; 33, 297 a 5000; Blain n. 53, 458 a 4500; Bonserio nt. 38, 438 a 4500; Dinagro nt. 24, 395 a 4700; vq. 21, 390 a 4300; Frigorífico Entrerriano vq. 16, 339 a 4700; 30, 316 a 5200; García n. 70, 539 a 4400; González n. 39, 522 a 4200; Grupo D y V vq. 30, 371 a 4400; 30, 356 a 4500; Hillairet nt. 45, 407 a 4600; Las Vertientes v. 33, 536 a 3700; 15, 489 a 3750; Peschiutta vq. 15, 355 a 4500; 15, 329 a 4800; Pittameglio vq. 35, 382 a 4300; 35, 344 a 4600; Rizzi n. 12, 570 a 4500; Russo nt. 17, 381 a 5000; vq. 13, 366 a 4400.

Brandemann Consignataria SRL: (82) El Mate Ameghino nt. 17, 412 a 4200; 18, 402 a 4350; Heker n. 21, 438 a 4250. Casa Usandizaga SA: (76) Migration v. 18, 462 a 3600. Colombo y Colombo SA: (78) Agropecuaria Cattalano vq. 13, 415 a 2750; Est. Ganad. Queirolo v. 12, 443 a 3500. Colombo y Magliano SA: (269) Biofeeds Argentina vq. 35, 267 a 5050; Icreva vq. 20, 351 a 3800; 17, 326 a 4100; 16, 314 a 4300; 23, 316 a 4920; Rossello n. 13, 496 a 4450; 15, 450 a 4600; Terra Garba v. 15, 456 a 3580; Trapalco vq. 16, 377 a 4400; 47, 347 a 4600. Consignataria Blanes SRL: (70) García vq. 70, 347 a 4700.

Consignataria Melicurá SA: (152) Grosso n. 35, 525 a 4000; Milanese vq. 12, 313 a 4350. Crespo y Rodríguez SA: (197) Arancet nt. 14, 385 a 4750; 30, 340 a 5000; Desinagro n. 61, 559 a 4500; Salgado vq. 13, 448 a 2500; 14, 380 a 3000; Santa Amalia n. 39, 563 a 4500. Gahan y Cía. SA: (151) La Lomada n. 13, 498 a 4000; 17, 451 a 4050; Marina nt. 14, 388 a 4800; 16, 331 a 4900; Rosieri n. 71, 534 a 3800. Gananor Pujol SA: (181) Agrop. Fiorito v. 14, 571 a 2950; C.O.P.I.C.A. vq. 27, 420 a 3200; Gaddi nt. 14, 461 a 3000; 44, 449 a 3100; Invernea Proteína vq. 58, 397 a 4350.

Gogorza y Cía. SRL: (29) Álvaro Hermanos v. 13, 552 a 3800; Paggi n. 12, 470 a 3400. Gregorio Aberasturi SRL: (54) Laspiur n. 40, 497 a 4400. Harrington y Lafuente SA: (113) Castells nt. 33, 377 a 4400; 42, 350 a 4500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (34) González v. 12, 468 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (221) Alimentos Nutremas vq. 24, 328 a 4700; 28, 312 a 4900; El Carpincho v. 13, 459 a 3000; El Carpincho Ganadera v. 21, 513 a 3000; 13, 508 a 3800; Guerrera nt. 12, 474 a 4070; Riesco nt. 19, 336 a 5100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (45) Hernández nt. 17, 383 a 4300; vq. 19, 347 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (38) Carballo v. 14, 483 a 3700.

Lartirigoyen & Oromí SA: (231) El Tajamar v. 12, 468 a 3000; Lartirigoyen v. 18, 457 a 3500; vq. 12, 383 a 4400; 38, 359 a 4500; 20, 338 a 4550; Mayordomo vq. 16, 329 a 4800; 39, 308 a 4850; Ponzio vq. 17, 379 a 4000; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 25, 383 a 4000. Llorente-Durañona SA: (90) Bajo El Nogal vq. 35, 508 a 3400; Intrépida n. 38, 482 a 3500; Ricaurte v. 13, 480 a 2900. Madelan SA: (33) Seppe v. 14, 559 a 3200; 12, 499 a 3400. Martín G. Lalor SA: (107) El Combate nt. 16, 376 a 4900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (158) Arotcarena vq. 18, 278 a 5000; Marnanda vq. 16, 391 a 4340; 16, 367 a 4510; Raycle v. 14, 525 a 2900; Vidaurre n. 14, 474 a 4450.

Monasterio Tattersall SA: (820) Agrop. La Criolla vq. 15, 340 a 4600; 34, 325 a 4700; 16, 316 a 4850; Bernal vq. 21, 350 a 4600; 16, 303 a 4800; 35, 305 a 4900; Bogliotti v. 22, 489 a 3400; Cien Olmos nt. 15, 443 a 4500; 27, 425 a 4600; Gaspari vq. 17, 417 a 4350; 20, 357 a 4500; Kuhn vq. 14, 335 a 4650; La Isgra n. 14, 450 a 4700; nt. 14, 430 a 4800; 12, 391 a 5000; Los Ángeles v. 18, 521 a 2800; 19, 435 a 3000; Maschio nt. 12, 477 a 4300; 18, 431 a 4500; Mónaco nt. 34, 315 a 5220; vq. 15, 347 a 4600; 17, 316 a 4800; 14, 295 a 5020; 22, 258 a 5050; Pérez nt. 15, 440 a 4550; Tattersall Argentino vq. 15, 485 a 4100; 13, 373 a 4420.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (266) Benedetti-Cerbino n. 12, 439 a 4700; 15, 438 a 4720; nt. 16, 411 a 4770; Est. San Francisco v. 25, 499 a 3700; Courreges vq. 15, 385 a 3100; v. 25, 468 a 3650; Pemag nt. 42, 375 a 5000; Regueira n. 16, 541 a 4350; 15, 537 a 4400; 49, 512 a 4450. Santamarina e Hijos SA: (45) Agrop. El 26 nt. 45, 425 a 4600. Wallace Hermanos SA: (36) Del Molino n. 25, 515 a 4400.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (2); Goenaga Biaus SRL (48); Lanusse-Santillán y Cía. SA (11); Nieva H. y Asociados SRL (26); Pedro Genta y Cía. SA (20); S. L. Ledesma y Cía. SA (21); Umc SA (32).

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