El Gobierno anunció que Japón abrió su mercado a la carne vacuna argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que Japón abrió su mercado a la carne vacuna argentina. “Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país”, definió.

Según el titular del Palacio de Hacienda, se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación. “Japón importa de todo el mundo carne bovina de alta calidad por más de US$ 3000 millones anuales”, dijo.

DESPUÉS DE 20 AÑOS, JAPÓN ABRE SU MERCADO A LA CARNE BOVINA ARGENTINA



Se trata de un acuerdo histórico alcanzado luego de las negociaciones iniciadas en 2024 por las autoridades de nuestro país.

Se acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina proveniente… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 30, 2026

Y siguiÓ. “Esta apertura crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas. También reconoce la calidad de nuestra carne y la solidez de nuestro sistema sanitario.Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país”.

Noticia en desarrollo