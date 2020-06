Así estaba la rueda cuando el productor descubrió el problema

Un productor agropecuario de la localidad de Charata, Chaco, denunció un incidente que le habría costado la vida de no ser porque se percató del hecho antes de que la situación fuera grave. En Facebook, Ivan Malpiedi compartió un escrito en que asegura que el lunes por la tarde, cuando volvía de campo se dio cuenta de que a la rueda de su camioneta le faltaban cinco tuercas. El productor vincula el hecho a su participación en el último banderazo contra la expropiación de Vicentin.

"Hoy, vengo a denunciar con enorme tristeza, un incidente sobre el que creo que vale la pena reflexionar. Ayer, en horas de la tarde/noche al regresar del campo, volviendo de mis actividades cotidianas, mientras circulaba por las calles de Charata, la rueda trasera izquierda de mi camioneta comenzó a hacer ruido. Al detenerme, me percaté que le faltaban cinco de las seis tuercas que ajustan la rueda. Considerando el estado de la llanta en el cual no se observaban roturas, comprendí que las mismas habían sido quitadas por alguien intencionalmente y que la única restante que la sostenía, se cortó al momento que escuché el ruido", publicó en la red social.

LA NACION se comunicó con el productor quien aseguró que tras lo ocurrido realizó la denuncia en la policía para darle más formalidad al caso. "Me interesa que la Justicia haga su parte", indicó.

"Lamentablemente no encuentro forma de no vincularlo a la escalada de violencia que se está produciendo en el país como robo de animales, ataques a silobolsas, incendios de campos. Soy un productor que está en permanente contacto con las entidades del campo, pero no ocupo ningún lugar relacionado al agro, solo participo activamente desde la organización virtual de productores autoconvocados", señaló. Según contó, el sábado pasado estuvo presente en el banderazo que se hizo en todo el país.

El productor hizo la denuncia ante lo ocurrido

"Es inevitable para mi vincular este hecho con mi participación activa, cívica y respetuosa en el banderazo del pasado 20 de junio que tuvo como epicentro regional a la localidad de Las Breñas. No parece casual que le sucedan este tipo de insólitas situaciones a un ciudadano cuyo pecado ha sido expresarse libre y pacíficamente, planteando su forma de pensar públicamente", sñealó.

Sostuvo que, con la visualización de su caso busca, más allá de ser crítico, encontrar el por qué lo hicieron. "Esas cinco tuercas las tuvieron que haber sacado en 30 segundos. Lo voy a dejar en las manos de la Justicia. Tres oficiales de la policía estuvieron esta mañana hablando conmigo y me dijeron que al hecho se lo va a tratar con suma celeridad porque acá pudo haber pasado una desgracia mayor, ya sea con mi familia, un empleado en un hecho incalculable", agregó.

En esa línea agregó que la intendenta de Charata, María Luisa Chomiak, se comunicó con él esta mañana para expresarle su solidaridad y poner el área jurídica a disposición para llegar al trasfondo de la situación, ya que en seis meses pasaron dos casos similares, que consideran extraños en esa zona.

"Es una situación confusa, en el hipotético caso que se tratara de un hecho de inseguridad común, también atenta directamente contra la vida de mi familia, la mía y de terceros, pero es muy difícil calificarlo. En todo caso sería una víctima de la inseguridad, pero estamos hablando en el mismo sentido", manifestó.

El productor también aclaró que desde que salió de su casa ese día no estuvo en contacto con nadie y en el recorrido que hizo por el campo tampoco no vio nada sospechoso ni se detuvo. Señaló, además, que por cómo se dieron las cosas las tuercas pudieron haber sido sacadas antes de emprender la marcha.

"Afortunadamente circulaba a menos de 20 km/hrs, razón por la cual la rueda no llegó a salirse y quedó apoyada sobre su mismo eje", describió. Amplió también que, para poder llegar a su casa, debió distribuir en partes iguales las tuercas de las ruedas traseras.