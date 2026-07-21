Ley de tierras: Losada cree que el Senado podrá destrabar el proyecto y aprobarlo después del 6 de agosto

Luego de que la semana pasada en el Senado se postergara el tratamiento del proyecto de Ley de Tierras por falta de consenso, la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada (UCR), se mostró optimista sobre la posibilidad de destrabar la iniciativa. Durante una visita a la Exposición Rural de Palermo, la legisladora aseguró que el proyecto “estuvo a punto de salir” y confió en que las diferencias podrán resolverse antes de la próxima sesión prevista para el 6 de agosto.

“Yo creo que los votos estaban. Probablemente alguno tuvo alguna duda respecto de algún punto y durante este tiempo, hasta el 6 de agosto, seguramente se va a subsanar o, si hay que hacer alguna modificación, se hará”, señaló.

Según explicó, el trabajo en estas semanas estará enfocado en revisar los aspectos que despertaron reparos dentro de la Cámara alta. “Siempre suma que todos estemos atentos a cualquier cosa que no se nos pase y está bueno que se escuche a todos, como está pasando ahora en el Senado”, sostuvo.

Losada indicó que las principales modificaciones impulsadas por su espacio apuntan a fortalecer los mecanismos de control sobre la adquisición de tierras por parte de actores extranjeros. En ese sentido, remarcó que el proyecto prohíbe que un Estado extranjero pueda comprar tierras en la Argentina.

Losada estuvo recorriendo la muestra y pasó por el stand de Santa Fe Ricardo Pristupluk

Además, explicó que, en el caso de empresas con participación estatal, se propone exigir un “doble conforme”, es decir, la autorización tanto del gobierno provincial como del nacional para concretar una operación.

Otro de los cambios mencionados fue la eliminación de la figura del “silencio administrativo”, que establecía que, si las autoridades no respondían dentro del plazo previsto, la autorización se consideraba concedida automáticamente. “Me parece que es algo de lo que tienen que hacerse cargo tanto la provincia como la Nación”, afirmó.

Respecto de la compra de campos por parte de particulares extranjeros, la senadora recordó que la Constitución Nacional ya contempla ese derecho. “El artículo 20 establece que los ciudadanos extranjeros tienen los mismos derechos de adquirir bienes y comerciar. Es algo que ya está en la Constitución”, explicó.

También comparó la situación argentina con la de otros países. “Si uno mira Chile, Uruguay o Estados Unidos, cualquier extranjero puede comprar la cantidad de tierras que quiera”, señaló, aunque aclaró que, si durante las negociaciones surge la necesidad de introducir nuevas modificaciones, “está bien que se hagan”.

Sobre el futuro del proyecto, Losada aclaró que el 6 de agosto es la fecha prevista para retomar la sesión en cuarto intermedio, aunque advirtió que el tratamiento solo avanzará cuando exista el respaldo suficiente. “Hasta que no se consigan todos los votos, la ley no se va a tratar”, afirmó.

La semana pasada, el Senado postergó el debate del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada donde está la ley de tierras Soledad Aznarez

Aun así, se mostró confiada en la aprobación. “Yo creo que sí puede salir. Estuvo a punto de salir y algo sucedió. No sé realmente qué pasó o quién tuvo dudas, pero creo que puede salir”, expresó.

Biocombustibles

La legisladora también se refirió al debate sobre una nueva ley de biocombustibles, una cuestión de especial interés para Santa Fe por la concentración de plantas elaboradoras en esa provincia. Vale recordar que en el Congreso hay varios proyectos de ley que apuntan a potenciar la actividad. Entre ellos está el de la senadora Patricia Bullrich (Expediente 809/26) que propone la desregulación total del mercado, el aumento gradual de los cortes obligatorios de biodiésel y la apertura competitiva sin precios administrados. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobierno nacional y transita su debate en el Senado de la Nación.

Además, el de la senadora Flavia Royón (Primero los Salteños), que propone un nuevo marco regulatorio federal enfocado en el incremento gradual de los cortes obligatorios, el estímulo a la inversión privada y el fortalecimiento de las economías regionales.

Patricia Bullrich también impulsa un proyecto de biocombustibles Ricardo Pristupluk

“Nosotros estamos muy encima de la ley de biocombustibles porque en Santa Fe tenemos muchas plantas y venimos trabajando con los productores”, señaló.

En ese marco, destacó el acuerdo alcanzado entre pequeños y grandes productores santafesinos para impulsar una propuesta común. “Parecía algo imposible y, sin embargo, se logró. Ahora lo que falta es que el gobierno nacional incorpore ese acuerdo a la ley”, indicó. Insistió en la necesidad de incrementar el porcentaje obligatorio de mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles. “No solamente porque es una energía limpia, sino porque un aumento en el corte puede ser muy bien aprovechado por las pequeñas empresas del sector”, concluyó.