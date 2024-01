escuchar

Este martes, el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Eduardo Serenellini, se reunió con las autoridades de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Allí se planteó la situación del sector de las economías regionales y la importancia de comunicar los aspectos más relevantes de las normativas laborales incluidas.

El primer encuentro se realizó con el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, y el gerente general de la entidad, Marcelo Espinosa, cerca del mediodía. Según informaron desde la Oficina de Presidencia, en el encuentro los ruralistas expresaron su disponibilidad para aportar en el debate sobre el tratamiento de todos los aspectos relativos a las normativas laborales incluidas en la Ley Bases y el DNU.

“Durante la audiencia, realizada en Casa Rosada, las autoridades de la entidad agraria plantearon la problemática del sector de las economías regionales, y agradecieron la apertura del sector privado por parte del gobierno del presidente Javier Milei. Acordaron aportar copia de presentaciones realizadas en la Justicia, vinculadas con juicios laborales y bonos otorgados por el gobierno anterior, que entorpecen la contratación de personal en los distintos lugares del país”, dijeron desde el Gobierno a través de un comunicado.

El secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Eduardo Serenellini, con el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, y el gerente general de la entidad, Marcelo Espinosa Gentileza Presidencia

En tanto, desde Coninagro publicaron en la red social X: “El presidente de la entidad, @LauciricaElbio, junto con el gerente Marcelo Espinosa, se reunieron este mediodía en Casa de Gobierno con el secretario de Comunicación y Prensa de la presidencia de la Nación @edserenellini. Durante el encuentro, dialogaron sobre temas referidos a la ley ómnibus, como por ejemplo, los perjuicios que generan los derechos a la exportación. Además, profundizaron en otros puntos vinculados al cooperativismo”.

Más tarde, Serenellini también se reunió con el titular de la SRA, Nicolás Pino, y los directivos Carlos Odriozola y Eloisa Frederking. “El secretario les expresó el reconocimiento del Gobierno nacional al sector agroindustrial, y destacó la gravitación que tiene en el desarrollo productivo del país. A su vez, les agradeció el apoyo de algunas de las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei. En ese marco, acordaron continuar el trabajo en conjunto para potenciar las exportaciones del sector”, comunicaron desde el Gobierno.

En una de las entidades explicaron que el encuentro fue más de presentación formal de las autoridades gremiales con el Gobierno. Entre las versiones que circularon fueron que se habló de cómo se veía el Gobierno en los primeros días. Además, indicaron que el encuentro formó parte de las reuniones que se están haciendo con todos los sectores.

Retenciones y DNU

Por otra parte, en medio del debate en el Congreso por la ley ómnibus, a través de un comunicado la Federación Agraria Argentina (FAA) informó: “Esta mañana se reunió de manera virtual el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina para analizar el horizonte económico, productivo y social que propone la inclusión en el debate público del DNU y la ley ómnibus, que se tratan en plenario de Comisiones en el Congreso Nacional. Las mismas, si bien contienen aspectos positivos, incluyen otros que generan enorme preocupación para los federados y, de aprobarse tal como están, perjudicarían la actualidad productiva de muchos federados, incluso sacándolos del sistema”.

El secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Eduardo Serenellini, con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y los directivos Carlos Odriozola y Eloisa Frederking Gentileza Presidencia

Mencionaron, además, que “frente a una situación que nos preocupa por el impacto que las medidas pueden tener en los pequeños y medianos productores en general, y en las economías regionales en particular, nos convocamos a seguir de cerca debatiendo las repercusiones en cada uno de los sectores productivos”.

Por otra parte, dijeron que, si bien comprenden la gravedad de la coyuntura en la que asumió este gobierno, no creen que sea adecuado tomar medidas que atenten contra la división de poderes. “Por eso, rechazamos las facultades delegadas eternas que propone el DNU. También estamos en contra del aumento de retenciones, ya que hace más de 20 años venimos aportando a la mejora de Argentina que no llega nunca. Además, no estamos de acuerdo con la derogación de la Ley de Tierras, la adhesión a UPOV 91, las posibles privatizaciones de empresas del Estado, la apertura de importaciones y su impacto en las economías regionales, y el aumento desmedido en tasas e impuestos provinciales y municipales que se están registrando en distintas provincias”, explicaron.

Además, señalaron que creen imperioso centrar estos debates dentro del ámbito del Congreso Nacional como se desarrolla en los plenarios de las comisiones en la actualidad, y que de esos debates surjan textos que incorporen los cambios necesarios en las propuestas originales. “Por eso, hemos comenzado a mantener reuniones con legisladores nacionales de distintos bloques políticos, y continuaremos en esa línea, para compartir visiones y opiniones y aportar certidumbre a lo que nos preocupa”, advirtió FAA.