“Libremente y en igualdad”: CRA le planteó a Sturzenegger un reclamo por Visec

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la implementación de la plataforma privada Visec, creada para dar trazabilidad ante la entrada en vigor del reglamento europeo antideforestación, que limitará el ingreso de carne y soja, entre otros productos, de áreas deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020.

“El presidente de CRA, Carlos Castagnani, junto al vicepresidente, José Ignacio Colombatto, y al delegado de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Messina, se reunieron con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para plantear la preocupación del sector por la implementación del #Visec y el cumplimiento del Reglamento 1115 de la Unión Europea”, dijo la entidad.

Según la organización, en la reunión CRA “planteó la necesidad de que todas las plataformas reconocidas puedan operar libremente y en igualdad de condiciones, y que sea el productor quien tenga la libertad de elegir cuál utilizar para acreditar el cumplimiento de los requisitos, sin que esa decisión quede condicionada por los frigoríficos o los compradores”.

“CRA no está en contra ni a favor de una plataforma en particular. El reclamo apunta al funcionamiento del sistema: la implementación actual agrega trámites, costos y exigencias burocráticas a los productores, que ya deben afrontar numerosas obligaciones administrativas”, dijo.

Precisó que hay “preocupación” por “la utilización de la certificación como argumento comercial para aplicar descuentos y desvalorizar el precio de la producción”.

Remarcó: “La posición de CRA es clara: cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales no puede convertirse en una nueva carga para el productor ni en una herramienta para pagarle menos. Si se habla de premiar la producción sostenible, ese reconocimiento debe traducirse en un adicional sobre el precio de mercado y no en un descuento”.