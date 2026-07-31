Los mejores del campo: llega una nueva edición del premio a la Excelencia Agropecuaria LA NACION-Galicia

En un escenario marcado por la transformación digital, los desafíos ambientales y un mercado global cada vez más exigente y competitivo, el agro argentino vuelve a demostrar su capacidad para innovar, adaptarse y generar valor. Con la incorporación de nuevas tecnologías, prácticas más sustentables y una mirada de largo plazo, el sector reafirma su papel como uno de los grandes motores del desarrollo económico y social del país con un compromiso, resiliencia y evolución que deben ser recompensados.

Por eso, bajo la consigna “Innovar para anticiparse al futuro”, el próximo 18 de noviembre se celebrará la XXIV edición del premio a la Excelencia Agropecuaria que organizan LA NACION y Galicia, un galardón que reconoce a aquellos que, con visión, pasión y capacidad, están impulsando el crecimiento del campo argentino.

Esta distinción de amplia trayectoria busca recompensar y visibilizar a las personas, empresas y emprendimientos que se destacaron durante el último año, ya que detrás de cada proyecto hay una historia que vale la pena contar: argentinos que ven y hacen más allá de los límites de su tierra e inspiran a todo el país.

Muy pronto se abrirá la inscripción para que los interesados puedan postularse –hasta el viernes 2 de octubre inclusive–, para ser considerados en ocho categorías diferentes. Como cada año, los candidatos a las ternas y los ganadores serán seleccionados por un distinguido jurado, en esta oportunidad, integrado por Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Banco Galicia; José Del Rio, director de Contenidos de LA NACION; Roberto Bisang, profesor consulto, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de FCE-UBA/CONICET; Matilde Bunge, productora agropecuaria y ex vicepresidenta de CREA, y Francisco Oliverio, asesor y coordinador de proyectos de la Fundación Producir Conservando. La reunión de jurados se llevará a cabo el 26 de octubre.

Los premiados durante el 2025 Fabián Malavolta - LA NACION

Categorías 2026

Los participantes de esta XXIV edición podrán optar entre Agricultura extensiva, categoría que abarca todo tipo de cultivo y región e incluye la producción de semillas y forrajes; Apertura al mundo, para aquellas empresas que apostaron globalmente, posicionando sus productos y servicios en el mercado internacional; Innovación tecnológica, una terna que hace foco en la eficiencia y en la captación de nuevos mercados, aplicada a la producción, genética, management y bioingeniería; solo aquellas que estén en etapa de producción y/o utilización.

Otras categorías que se premiarán son: Industria agroalimentaria, para empresas que innovan y se diferencian por la productividad y el agregado de valor; Gestión sustentable, un reconocimiento que hace foco en los tres pilares de la sustentabilidad (económico, medioambiental y social); Producción animal, que incluye todas las etapas de la producción, desde la genética, la cría y la producción de carne bovina, lechería, producción porcina y aviar, con foco en la alta productividad y en la sustentabilidad.

Premio a la excelencia agropecuaria 2025 Fabián Malavolta - LA NACION

También formarán parte de esta entrega los reconocimientos a Productor de economías regionales, una terna que se centra en las producciones vegetales extrapampeanas, desde lo forestal a la frutihortícola, y Servicios para la producción, una categoría que destaca el servicio como un soporte esencial para el desarrollo de la producción: desde contratistas en general hasta servicios comerciales y técnicos.

Finalmente, y como broche de cada ceremonia, entre los ganadores de las diversas categorías, se entregará el premio oro, que sintetiza todos los atributos y la “excelencia agropecuaria” que este galardón busca visibilizar.

Para conocer las bases y condiciones, los interesados pueden consultar el sitio web oficial: premioagro.lanacion.com.ar, o escribir a premioagropecuaria@lanacion.com.ar.