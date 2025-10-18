Maíz 2025/26: recomiendan no repetir las dosis de fertilización de campañas anteriores

Los productores que se encuentran sembrando maíz 2025/26 deben prestar especial atención a la dosis de fertilizante nitrogenado por aplicar. Las abundantes lluvias registradas durante el invierno y comienzos de la primavera han provocado un lavado de los nitratos en profundidad y los análisis de suelo ponen en evidencia esta deficiencia en muchos lotes. En consecuencia, no es conveniente basar la fertilización en las dosis aplicadas en campañas anteriores, sino que se deben muestrear los lotes y decidir las aplicaciones en función de los resultados.

Adicionalmente, el consultor Juan Radrizzani está trabajando con franjas de saturación, en las que se aplica la dosis recomendada según el análisis de suelo y se agregan 100kg/ha más. Esta franja funciona como sensor comparativo con el resto del potrero y permite determinar la necesidad de realizar una segunda fertilización utilizando sistemas de evaluación nutricional como SPAD o NDVI. La correcta fertilización adquiere relevancia en una campaña donde los precios no se ubican entre los más altos de la serie, por lo que resultará imperioso alcanzar un buen rinde para lograr una ecuación de rentabilidad favorable.

Radrizzani consiguió que ya esté implantada toda la superficie programada de maíces tempranos del CREA Arroyo del Medio, que representan el 80 % del total por sembrar del cereal. El 20% restante va a maíz de segunda, luego de arveja, que libera los lotes en octubre y aporta nitrógeno al suelo. En 2025, en siembras tempranas, el técnico está desarrollando modelos de alta producción, con híbridos de máximo potencial para aprovechar la humedad disponible.

En otro orden, los productores deberían ir planificando una estrategia de cobertura comercial para el maíz, si se considera que las proyecciones de área sembrada y producción anticipan incrementos importantes respecto de campañas previas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una superficie de siembra de 7,8 millones de hectáreas, casi un 10% superior a la del año anterior, con un potencial productivo de 58 millones de toneladas, si las condiciones climáticas acompañan. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta una superficie de 9,7 millones de hectáreas, que podría catapultar la cosecha a un volumen mayor, aunque los operadores del mercado también están notando un incremento sostenido en la demanda del cereal.