“Un frente muy vigoroso”: un informe anticipa el impacto de una próxima tormenta

Mientras avanza la cosecha de los cultivos de verano y comienzan a definirse las siembras de invierno, el clima daría una tregua en gran parte de la región agrícola. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante los próximos días no se esperan lluvias de importancia sobre la mayor parte del área productiva, aunque sí se prevén nuevas irrupciones de aire frío que podrían provocar heladas en amplias zonas del país.

De acuerdo con el último informe de Perspectivas Agroclimáticas de la entidad, la primera semana de junio estará marcada por el predominio de vientos provenientes del norte, que impulsarán temperaturas elevadas sobre el norte argentino, mientras que el centro observará registros más moderados y el sur comenzará a sentir el avance de un frente de tormenta. La entidad indicó que el este del NOA, el sudoeste de la región chaqueña, el sur de la Mesopotamia, el nordeste de Córdoba y el norte de la región pampeana registrarán temperaturas máximas superiores a los 20°C, con sectores donde los valores podrían ubicarse entre 25 y 35°C.

En contraste, gran parte de Cuyo, la región pampeana y Uruguay tendrán máximas de entre 15 y 20°C, mientras que las áreas serranas y cordilleranas del oeste del NOA, el oeste cuyano y el sur pampeano permanecerán por debajo de los 15°C.

La Bolsa de Cereales prevé temperaturas elevadas sobre el norte del área agrícola durante la primera semana de junio, con máximas que podrían superar los 25°C en algunas zonas, mientras que el centro y el sur observarán registros más moderados BCBA

Sin embargo, el aspecto más relevante para las tareas a campo pasa por las precipitaciones. La entidad advirtió que un frente de tormenta de importante intensidad atravesará la región, aunque encontrará una atmósfera con escasa disponibilidad de humedad. “Se producirá el paso de un frente de tormenta muy vigoroso, pero que no encontrará suficiente vapor de agua en la atmósfera”, señaló el informe.

Por esa razón, la mayor parte del área agrícola recibiría aportes inferiores a los 10 milímetros, con algunos focos aislados de valores moderados. Los mayores acumulados quedarían restringidos al sudeste de Uruguay y al sudoeste de Cuyo, donde podrían superarse los 25 milímetros, mientras que la Cordillera Sur observará precipitaciones más abundantes. La llegada del frente también marcará el ingreso de una masa de aire frío sobre buena parte del país. Según la Bolsa, los vientos polares avanzarán sobre la mayor parte del área agrícola y generarán heladas de distinta intensidad.

De acuerdo con el reporte, se esperan heladas generales en gran parte del oeste de la región agrícola, mientras que el centro y este de Buenos Aires, sectores del centro y sur de la Mesopotamia y amplias zonas de Uruguay podrían registrar heladas localizadas.

Cómo sigue

Para la semana comprendida entre el 11 y el 17 de junio, la Bolsa de Cereales porteña prevé un escenario similar, con el retorno de los vientos tropicales sobre el norte del área agrícola y temperaturas más contenidas sobre el centro y el sur.

Las lluvias serían escasas en la mayor parte de la región agrícola BCBA

“Solo el extremo norte del área agrícola observará temperaturas máximas moderadas a fuertes, mientras el centro y el sur experimentarán registros bajos a muy bajos”, destacó el informe.

Durante ese período, las lluvias volverían a concentrarse principalmente sobre el norte de la región. La entidad proyectó precipitaciones de entre 10 y 25 milímetros sobre sectores del NOA, el oeste de Cuyo, el nordeste chaqueño, el norte de la Mesopotamia y gran parte de Paraguay, mientras que el resto del área agrícola seguiría recibiendo aportes escasos o directamente nulos.

Hacia el cierre de la segunda semana, el ingreso de una nueva masa de aire polar volvería a hacerse sentir sobre gran parte de la región productiva. “El paso del frente será acompañado por una vigorosa irrupción de vientos polares”, advirtió.

El avance de aire polar provocaría heladas generales sobre el oeste del área agrícola y heladas localizadas en sectores de Buenos Aires, la Mesopotamia y Uruguay. BCBA

Según el organismo, gran parte del área agrícola registrará temperaturas mínimas inferiores a 5°C, con numerosos sectores por debajo de ese valor y riesgo de heladas localizadas. Incluso, algunas zonas del centro del NOA, Cuyo, la Mesopotamia y la región pampeana podrían observar mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales. En las áreas serranas y cordilleranas del NOA y de Cuyo, los registros podrían descender por debajo de los -5°C.