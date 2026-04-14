Maíz: llega una jornada con todo lo que hay que saber del cultivo

En Balcarce, provincia de Buenos Aires, SUPRA Semillas realizará su primera jornada “SupraRoad 2026”. Según informó, será el 30 de abril, con un portfolio de híbridos y soluciones regionales para el maíz.

“El negocio del maíz no se explica por una sola variable. Se construye cuando la agronomía, la genética y las condiciones comerciales están alineadas”, dijo Justo MacLoughlin, gerente de Marca. “El SupraRoad busca ordenar decisiones: entender qué ajustar en el lote y cómo eso impacta en el resultado del negocio”, agregó.

“Básicamente, la jornada es una experiencia “on road” -en el camino- hacia el reconocimiento de las necesidades de los productores y para que ellos también identifiquen las líneas de trabajo específicas que SUPRA transfiere a la genética y la agronomía de los nuevos híbridos, graníferos y sileros, que hacen al portfolio regional (en este caso, para los productores del sur bonaerense)“, expresó la marca.

Justo MacLoughlin, gerente de Marca

Según se informó, la primera de las charlas destacadas se centrará en los suelos: “Compactación: el enemigo número uno para el aprovechamiento del agua. Estrategias para su manejo”, a cargo del experto en fertilidad de suelos y fertilización Cristian Álvarez.

Otra parada del recorrido interno será “Fertilización Oportunista: aplicaciones tardías de nitrógeno - Técnicas para mejorar la fertilización de maíz asegurando la inversión”, con el especialista en manejo de cultivos agrícolas y director de EDM Estudio Agronómico, Guillermo Divito.

Otro de los temas destacados se encuentra dentro del segmento “Líderes en silo” y cuya novedad para este año es la diversificación de la atención específica para productores de leche, por un lado, y de carne, por otro, según indicó.

Por su parte, otra charla es “Estrategias de manejo para la producción de silajes rentables”, a cargo de Héctor López, responsable de Móvil de Aptitud Silera de SUPRA Semillas. Será moderada por el experto Aníbal Cerrudo (UI Balcarce) y Fernando Giachetti, gerente de Posicionamiento de Producto de la marca.

Finalmente, el cuarto bloque del SupraRoad abordará la genética y agronomía del “Portafolio de híbridos de maíz Supra Semillas - Nuevos Lanzamientos S 3972 VIP3 y S 4450 VIP3”, por Karen Hansen, especialista en Posicionamiento de Producto y el distribuidor zonal “Red Expertos”, TRESUR.