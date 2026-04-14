Fracasó otra negociación: calculan que por la protesta de los transportistas de granos ya no llegarán al país más de US$100 millones

La negociación por las tarifas del transporte de granos registró hoy un nuevo fracaso y profundizó un conflicto que ya impacta en la logística exportadora de granos. En la última reunión de la Comisión Asesora del Transporte del Agro, en La Plata, no hubo consenso entre las partes y el sector quedó nuevamente sin un cuadro tarifario de referencia actualizado. Mientras la Federación de Acopiadores de Granos puso sobre la mesa una actualización que ronda el 14%, el mismo número ofrecido en la última reunión, las organizaciones del transporte reclamaron subas del 25% para cubrir costos. En tanto, los autoconvocados, que protestan en las rutas, se mantienen en la postura de obtener más del 30%.

En este marco, en un comunicado la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), apuntó en contra de los transportistas autoconvocados: “Las prácticas extorsivas de los transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires han hecho colapsar las operaciones de exportación en los puertos de Bahía Blanca y en Necochea. La situación es insostenible: los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso y está afectando también al país”.

Agregaron: “Al no ser dadores de carga, no integramos las mesas provinciales de negociación, pero entendemos que hoy no prosperaron acuerdos en la mesa de Buenos Aires. No podemos avalar prácticas abusivas en distintos puntos de la provincia que impiden cargar libremente o llegar a los puertos. Urge levantar estas medidas y retornar a la normalidad”.

Fuentes de la agroexportación estimaron que dejarán de ingresar US$100 millones por buques sin completar su carga que fueron de Rosario a Bahía Blanca y Quequén. Esto además de cargas que no se hicieron desde estos últimos dos puertos.

Los transportistas autoconvocados argumentan que las tarifas actuales no alcanzan a cubrir el impacto del gasoil, los peajes y el mantenimiento de las unidades. El precio del gasoil acumula cerca de un 30% de aumento en lo que va del año, al pasar de valores en torno a los $1600 por litro en enero a más de $2060 en la actualidad. Solo en marzo, las subas oscilaron entre el 12% y el 15%.

LN Campo

El encuentro en La Plata, que reunió a representantes de transportistas, dadores de carga y autoridades, terminó sin acuerdo en torno a los valores que reclaman los camioneros. Por parte de las cámaras estuvieron representantes de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade) y la Asociación de Camioneros Profesionales y Conductores de Vehículos de Cargas en General de la República Argentina.

Por parte de los dadores de carga estuvieron Daniel Asseff, asesor de la Federación de Acopiadores; Lucas Magnano, presidente de Coninagro, y Marcelo Fielder, de Carbap.

En rigor, la medida de fuerza es impulsada por transportistas autoconvocados y gente adherida a la Unión Nacional de Transportistas de la República Argentina (Untra).

Bahía Blanca es uno de los lugares en conflicto

Desde el sector transportista sostuvieron que las tarifas actuales están desfasadas y no cubren los gastos operativos. En ese marco, advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza y no descartan una profundización de las protestas en rutas y accesos a puertos. Atcade, por caso, ratificó en la mesa de trabajo la necesidad de un incremento del 25% en función de las demandas entre los transportistas. Vale recordar que Catac anunció un 14% en la tarifa de enero, en medio de este marco, lo que supuestamente generó enojo entre los autoconvocados que están en las rutas y que reclaman un mayor valor.

Los conductores en los accesos al puerto de Bahía Blanca

Del lado de la producción y el acopio, en tanto, remarcaron en ese espacio la necesidad de evitar interrupciones en la cadena logística y pidieron sostener el diálogo para evitar mayores perjuicios en plena operatoria comercial.

Claudio es transportista y está en una zona conocida como “El Triángulo”, en Bahía Blanca, desde que comenzó la protesta de los conductores en la región. Allí había este martes alrededor de 80 transportistas manifestando su posición.

“Está tenso el tema: está la policía y los sindicatos de los fleteros que vinieron a hacer presión para levantar las protestas. Están haciendo presión para que se levante la protesta en los puertos, pero nosotros no estamos cortando los puertos. Nos estamos manifestando a los costados, pero como hay cortes de todos lados, la gente no quiere venir a Bahía porque dicen que los van a apretar; esa es la tensión que tienen. Necesitan llenar los buques y no pueden, por eso mandan a la policía. Nosotros tenemos un camión cada uno y buscamos sobrevivir para no fundirnos; ellos vienen por todo”, graficó.

Ayer, las Bolsas de Cereales y los exportadores pidieron la intervención de la policía para que puedan circular al puerto de Bahía Blanca los camiones con granos que así lo deseen.

Algunos deciden retirarse por su propia cuenta para evitar penalizaciones

De acuerdo con lo que relatan los conductores, los focos de protesta se concentran principalmente en el sudoeste y oeste bonaerense, en corredores clave para el transporte de granos hacia los puertos, lo que refuerza el impacto logístico del conflicto más allá de Bahía Blanca y Quequén.

Hasta este martes estaban activas protestas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Entre otros lugares, en Coronel Dorrego, Cascallares, Tres Arroyos, Benito Juárez, Coronel Pringles, Coronel Suárez, América, Trenque Lauquen, General Villegas, Lonquimay, Catriló, Pigüé, Casbas y Garré. En Córdoba, donde también se han registrado algunos puntos de manifestación, las negociaciones siguen “trabadas”.

Los transportistas en Quequén Mauro V. Rizzi

Carlos Geneiro, secretario general de Untra, afirmó: “No se llegó a ningún acuerdo; las cámaras están plantadas en lo que quieren pagar y no hubo avances. Nosotros pedíamos una tarifa de más de un 14%, que en realidad lleva el ajuste a cerca del 30%. Lamentablemente, las cámaras no quieren pagar eso y nos vemos en la obligación de avanzar con escritos y denuncias”.